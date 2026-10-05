Giá bạc hôm nay 5/10 trong nước tiếp tục ở mức cao

Sáng 5/10, giá bạc trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý niêm yết ở mức cao, song diễn biến của thị trường vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ giá bạc thế giới, đồng USD và những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giá bạc hôm nay 5/10: Bạc quanh 60 USD/ounce, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tại Hà Nội được niêm yết ở mức 2,126 triệu đồng/lượng mua vào và 2,192 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc 99,9% được niêm yết quanh mức 1,789 triệu đồng/lượng mua vào và 1,856 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc được niêm yết quanh mức 1,792 triệu đồng/lượng mua vào và 1,860 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc tại Phú Quý hiện cao hơn đáng kể so với giá bạc 99,9% được khảo sát tại các điểm giao dịch khác. Chênh lệch giữa giá mua và bán cũng tương đối lớn, cho thấy người mua bạc vật chất cần tính toán kỹ chi phí giao dịch nếu có ý định mua bán trong thời gian ngắn.

Diễn biến này cũng cho thấy giá bạc trong nước không hoàn toàn vận động đồng nhất giữa các doanh nghiệp. Ngoài ảnh hưởng của giá bạc thế giới, mức giá niêm yết còn phụ thuộc vào nguồn cung, chi phí gia công, thương hiệu, hình thức sản phẩm và biên độ mua - bán của từng đơn vị.

Đáng chú ý, trong những phiên gần đây, giá bạc trong nước đã chịu tác động từ đợt điều chỉnh của thị trường quốc tế. Khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như bạc thường bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh giá bạc thế giới đang lùi về vùng 60 USD/ounce, diễn biến của thị trường trong nước cũng được dự báo tiếp tục nhạy cảm với từng thay đổi của đồng USD và kỳ vọng lãi suất Mỹ.

Giá bạc hôm nay 5/10 trên thế giới quanh 60 USD/ounce, mốc quan trọng được thử thách

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện quanh 60,29 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 1,569 triệu đồng/ounce ở chiều mua vào và 1,574 triệu đồng/ounce ở chiều bán ra.

Dữ liệu cập nhật của Kitco cũng cho thấy giá bạc giao ngay đang dao động quanh vùng 60 USD/ounce. Tại một thời điểm trong ngày 4/10, giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức khoảng 60,27 USD/ounce, trong khi các cập nhật sau đó cho thấy giá dao động quanh 60,6 USD/ounce. Điều này phản ánh trạng thái giằng co khá rõ của thị trường khi bạc đang tìm điểm cân bằng mới.

Mốc 60 USD/ounce vì vậy đang trở thành vùng giá đáng chú ý. Việc bạc có thể giữ được vùng hỗ trợ này hay tiếp tục xuyên thủng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Trước đó, giá bạc đã chịu áp lực khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Kitco cho biết nhóm kim loại quý chịu sức ép trong tuần qua khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng về chính sách của Fed trở nên thận trọng hơn.

Tuy nhiên, một yếu tố mới xuất hiện là thị trường lao động Mỹ đang phát đi những tín hiệu yếu hơn.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 9, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng khoảng 90.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi số liệu việc làm của các tháng trước cũng được điều chỉnh giảm.

Reuters cho biết số việc làm của tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm. Thu nhập bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1% trong tháng 9, đưa mức tăng theo năm xuống 3%.

Đây là những dữ liệu có thể làm thay đổi cách thị trường nhìn nhận về chính sách tiền tệ Mỹ.

Một thị trường lao động yếu hơn thường làm giảm áp lực buộc Fed phải tiếp tục nâng lãi suất. Khi kỳ vọng lãi suất giảm, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể chịu áp lực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kim loại quý.

Tuy nhiên, phản ứng của giá bạc vẫn khá dè dặt. Điều này cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng đặt cược mạnh vào một chu kỳ nới lỏng tiền tệ nhanh chóng.

Fed, lạm phát và đồng USD sẽ quyết định hướng đi của giá bạc

Với bạc, chính sách tiền tệ của Mỹ là một trong những biến số quan trọng nhất đối với thị trường trong ngắn hạn.

Bạc vừa mang đặc tính của kim loại quý, vừa có nhu cầu công nghiệp lớn. Vì vậy, giá bạc không chỉ chịu ảnh hưởng bởi lãi suất và đồng USD mà còn phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu sản xuất.

Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, việc nắm giữ các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn. Đồng USD mạnh cũng khiến bạc trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu và Fed có thêm lý do để giảm lãi suất, bạc có thể được hưởng lợi từ sự suy yếu của USD và lợi suất trái phiếu.

Tuy nhiên, bài toán hiện nay phức tạp hơn bởi lạm phát vẫn là biến số khiến Fed phải thận trọng.

Reuters cho biết dù báo cáo việc làm tháng 9 yếu, đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ cao và những kỳ vọng rằng Fed vẫn duy trì lập trường thận trọng. Điều này phần nào giải thích vì sao giá bạc chưa thể bật tăng mạnh sau báo cáo việc làm.

Trong khi đó, Fed sẽ có thêm thời gian để đánh giá các dữ liệu kinh tế trước cuộc họp chính sách vào cuối tháng 10. Theo lịch chính thức, FOMC sẽ họp trong hai ngày 27-28/10/2026.

Trước cuộc họp này, thị trường sẽ đặc biệt quan tâm đến các dữ liệu lạm phát mới. Theo lịch của BLS, CPI tháng 9 của Mỹ sẽ được công bố ngày 14/10, còn PPI tháng 9 được công bố ngày 15/10.

Đây có thể là những dữ liệu quan trọng hơn cả báo cáo việc làm trong việc xác định hướng đi của bạc trong nửa đầu tháng 10.

Nếu CPI và PPI cho thấy áp lực lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, kỳ vọng Fed giữ hoặc chuyển sang chính sách tiền tệ mềm hơn có thể gia tăng. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu có khả năng chịu sức ép, tạo thêm dư địa cho giá bạc phục hồi.

Ngược lại, nếu giá năng lượng tăng mạnh và khiến lạm phát có nguy cơ nóng trở lại, Fed có thể tiếp tục duy trì lập trường thận trọng. Khi đó, lợi suất trái phiếu và USD có thể tiếp tục tạo sức ép lên giá bạc.

Vì vậy, vùng 60 USD/ounce đang trở thành phép thử quan trọng đối với thị trường. Nếu giá bạc giữ vững vùng này và xuất hiện lực mua trở lại, khả năng hình thành một nhịp phục hồi sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu mốc 60 USD bị phá vỡ một cách rõ ràng, áp lực bán có thể gia tăng.

Đối với thị trường trong nước, nhà đầu tư cũng cần theo dõi đồng thời giá bạc quốc tế, tỷ giá USD/VND và mức chênh lệch mua - bán của từng doanh nghiệp. Việc giá bạc tại Phú Quý cao hơn đáng kể so với mặt bằng bạc 99,9% tại một số điểm giao dịch khác cho thấy không nên chỉ nhìn vào giá bán ra để đánh giá hiệu quả đầu tư.

Trong ngắn hạn, giá bạc hôm nay 5/10 đang đứng trước một giai đoạn khá nhạy cảm. Báo cáo việc làm yếu là tín hiệu tích cực đối với kỳ vọng lãi suất, nhưng USD và lợi suất trái phiếu vẫn là lực cản. Trong khi đó, thị trường còn chờ CPI, PPI và các phát biểu mới của quan chức Fed để xác định liệu bạc có thể lấy lại đà tăng hay tiếp tục giằng co quanh vùng 60 USD/ounce.