Giá bạc hôm nay 5/11 trong nước duy trì trên 1,5 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước sáng 5/11 ghi nhận mặt bằng giá tiếp tục duy trì ở mức cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng tại các địa điểm giao dịch ở Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, giữa các đơn vị kinh doanh và khu vực vẫn xuất hiện sự chênh lệch nhất định về giá mua vào, bán ra.

Giá bạc hôm nay 5/11: Bạc thế giới neo quanh 49,6 USD/ounce, thị trường trong nước biến động ra sao?

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.580.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.629.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.585.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.652.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 1.589.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.656.000 đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, so với mặt bằng giá tại Phú Quý, một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP.HCM đang niêm yết giá mua vào, bán ra cao hơn. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán tại mỗi đơn vị cũng là yếu tố nhà đầu tư cần quan tâm khi cân nhắc giao dịch.

Đáng chú ý, với mức giá bán ra 1.629.000 đồng/lượng tại Phú Quý, người mua bạc cần tính toán kỹ biên độ chênh lệch mua - bán. Trong trường hợp giá thị trường không tăng đủ mạnh để bù đắp khoảng cách này, việc mua vào rồi bán ra trong thời gian ngắn có thể khiến nhà đầu tư chịu thiệt.

Giá bạc hôm nay 5/11 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc được ghi nhận ở ngưỡng 49,6 USD/ounce. Quy đổi theo thông tin giá tham khảo được cung cấp, giá bạc thế giới tương ứng khoảng 1.338.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.343.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Mặt bằng giá trong nước chịu ảnh hưởng từ diễn biến của bạc thế giới, tỷ giá đồng USD, chi phí kinh doanh và cung cầu tại từng đơn vị. Vì vậy, giá bạc vật chất trong nước không nhất thiết biến động hoàn toàn tương ứng với giá giao ngay quốc tế.



Một trong những yếu tố đáng chú ý tác động đến thị trường bạc những ngày đầu tháng 11 là diễn biến giảm mạnh của giá dầu thế giới. Theo dữ liệu thị trường được Kitco và các hãng tin quốc tế dẫn lại, trong phiên giao dịch ngày 2/11, giá dầu Brent giảm 7,6%, xuống còn 104,77 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng mất khoảng 7,4%, xuống 96,46 USD/thùng.

Đây là mức giảm mạnh nhất trong một phiên của cả hai loại dầu chuẩn kể từ tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những tín hiệu tích cực liên quan đến khả năng Mỹ và Iran nối lại đàm phán, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang và ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng tại Trung Đông.



Diễn biến này có ý nghĩa nhất định đối với thị trường kim loại quý, trong đó có bạc.

Về lý thuyết, giá năng lượng giảm có thể giúp hạ áp lực lạm phát, đặc biệt thông qua chi phí nhiên liệu, vận tải và sản xuất. Khi nguy cơ lạm phát do giá năng lượng tăng cao suy yếu, kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài cũng có thể giảm bớt.

Đây là yếu tố có lợi cho các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Khi lợi suất trái phiếu và sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng đồng USD suy yếu, một bộ phận dòng tiền đầu tư có thể chuyển sang kim loại quý nhằm đa dạng hóa danh mục và bảo toàn giá trị tài sản.

Đáng chú ý, diễn biến thị trường dầu mỏ ngày 4/11 tiếp tục cho thấy xu hướng giảm mạnh. Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 8,7%, xuống 94,62 USD/thùng, trong khi dầu WTI mất 8,3%, còn 88,12 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 31/8.

Đợt giảm này diễn ra sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi giới đầu tư kỳ vọng những thay đổi về tương quan quyền lực chính trị có thể gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Iran. Tuy nhiên, Reuters cũng lưu ý rằng nguy cơ đàm phán thất bại vẫn có thể khiến căng thẳng địa chính trị và giá dầu đảo chiều.



Như vậy, giá dầu giảm đang tạo ra hai tác động đáng chú ý đối với bạc. Một mặt, triển vọng lạm phát dịu lại có thể cải thiện tâm lý đối với kim loại quý. Mặt khác, nếu giá dầu đi xuống phản ánh sự suy yếu thực chất của hoạt động kinh tế, nhu cầu công nghiệp đối với bạc cũng có thể chịu ảnh hưởng.

Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa bạc và vàng. Bạc vừa là tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất. Vì thế, diễn biến giá bạc không chỉ phụ thuộc vào lãi suất, tỷ giá và tâm lý trú ẩn mà còn gắn chặt với triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.

Triển vọng giá bạc: Cơ hội từ nhu cầu đầu tư nhưng vẫn chịu sức ép công nghiệp

Theo các phân tích về thị trường kim loại quý, bạc có những yếu tố hỗ trợ dài hạn đến từ nhu cầu sử dụng trong công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực điện tử, năng lượng tái tạo, xe điện và hạ tầng công nghệ.

Tuy nhiên, triển vọng tiêu thụ bạc trong năm 2026 không hoàn toàn đồng nhất giữa các lĩnh vực.

Báo cáo World Silver Survey 2026 của Silver Institute cho biết nhu cầu bạc công nghiệp năm 2025 giảm 3%, xuống 657,4 triệu ounce. Đây là lần suy giảm đầu tiên sau bốn năm tăng trưởng liên tiếp của lĩnh vực này.

Đáng chú ý, nhu cầu bạc trong ngành điện và điện tử giảm 2%. Việc các nhà sản xuất pin mặt trời tìm cách tiết kiệm lượng bạc sử dụng trong mỗi sản phẩm, đồng thời thay thế bạc bằng những vật liệu khác, là một trong những nguyên nhân gây sức ép lên nhu cầu tiêu thụ.

Bước sang năm 2026, Silver Institute dự báo nhu cầu bạc công nghiệp có thể tiếp tục giảm khoảng 3%, xuống 639,6 triệu ounce. Trong đó, nhu cầu từ lĩnh vực điện và điện tử được dự báo giảm 6%. Ngược lại, nhu cầu bạc phục vụ hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, ngành ô tô và đầu tư lưới điện vẫn được đánh giá có triển vọng tích cực.



Ở chiều ngược lại, nhu cầu đầu tư bạc vật chất được dự báo tăng 20% trong năm 2026, lên 227 triệu ounce, mức cao nhất trong ba năm. Đây là yếu tố có thể góp phần cân bằng những suy giảm từ một số lĩnh vực tiêu thụ công nghiệp, trang sức và đồ bạc.

Silver Institute cũng dự báo thị trường bạc toàn cầu tiếp tục rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong năm thứ sáu liên tiếp. Theo tổ chức này, nguồn cung bạc toàn cầu dự kiến tăng 1,5%, lên khoảng 1,05 tỷ ounce, nhưng vẫn chưa đủ để xóa bỏ tình trạng mất cân đối cung cầu.



Những dữ liệu trên cho thấy triển vọng của bạc vẫn tồn tại cả yếu tố hỗ trợ lẫn rủi ro. Nhu cầu đầu tư, tình trạng thiếu hụt nguồn cung và xu hướng phát triển công nghệ có thể tạo lực đỡ cho giá. Tuy nhiên, sự suy yếu của nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, có thể hạn chế dư địa tăng trưởng.

Một yếu tố khác nhà đầu tư cần theo dõi là diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Khi đồng USD suy yếu, bạc thường trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Ngược lại, nếu lợi suất trái phiếu tăng trở lại hoặc kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ chuyển sang thắt chặt, kim loại quý có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Trên thực tế, thị trường bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi các yếu tố kinh tế vĩ mô và cung cầu vật chất cùng tác động. Nhà đầu tư cần phân biệt rõ những nhịp tăng giá xuất phát từ dòng tiền đầu tư với xu hướng tăng được củng cố bởi nhu cầu tiêu thụ thực tế.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tình hình địa chính trị sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối giá bạc.

Đối với thị trường trong nước, ngoài việc theo dõi giá bạc thế giới, người mua cũng cần chú ý đến tỷ giá USD/VND và mức chênh lệch giữa giá mua vào, bán ra của từng doanh nghiệp. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giao dịch bạc vật chất.

Đặc biệt, mức chênh lệch mua - bán có thể khiến nhà đầu tư chịu khoản lỗ ngay cả khi giá bạc thế giới chỉ biến động nhẹ. Do đó, việc mua bạc theo tâm lý đám đông hoặc kỳ vọng giá sẽ nhanh chóng phục hồi tiềm ẩn không ít rủi ro.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 5/11 đang chịu tác động đan xen từ triển vọng lạm phát, diễn biến giá dầu và nhu cầu công nghiệp. Dù những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng lạm phát giảm có thể hỗ trợ kim loại quý, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước khả năng giá bạc biến động mạnh khi các thông tin kinh tế và chính sách tiền tệ liên tục thay đổi.