Trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô cùng lúc tác động – từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, áp lực lạm phát cho tới chính sách tiền tệ toàn cầu – thị trường bạc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh đáng chú ý.

Giá bạc hôm nay 5/5 ở trong nước : Giảm mạnh theo đà thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, thị trường bạc trong nước chứng kiến sự điều chỉnh giảm ở hầu hết các thương hiệu lớn.

Giá bạc hôm nay 5/5: Đồng loạt giảm sâu, áp lực từ thị trường quốc tế và căng thẳng địa chính trị

Cụ thể, tại Sacombank - SBJ, giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,811 – 2,901 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 45.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu phiên. Đây là mức giảm tương đối rõ rệt trong bối cảnh thị trường trước đó vẫn duy trì xu hướng ổn định.

Không chỉ bạc miếng, bạc thỏi loại 1kg tại đơn vị này cũng giảm mạnh, rơi về mức 74,96 – 77,36 triệu đồng/kg (mua – bán), tương ứng mức giảm tới 1,2 triệu đồng/kg. Biên độ giảm sâu cho thấy áp lực bán đang gia tăng rõ rệt trên thị trường.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng hiện được giao dịch quanh mức 2,784 – 2,87 triệu đồng/lượng, giảm từ 63.000 đến 65.000 đồng/lượng. Đây là mức giảm mạnh hơn so với SBJ, phản ánh sự nhạy cảm của giá bạc trước biến động quốc tế.

Đáng chú ý, bạc thỏi 1kg tại Phú Quý giảm tới 1,681 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,737 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, đưa giá về mức 74,239 – 76,533 triệu đồng/kg. Biên độ giảm lớn cho thấy tâm lý thị trường đang khá thận trọng.

Trong khi đó, Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Giá bạc thỏi loại 1 lượng giảm xuống còn 2,794 – 2,881 triệu đồng/lượng, mất khoảng 47.000 – 48.000 đồng/lượng.

Với bạc thỏi 1kg, mức giảm dao động từ 1,253 – 1,283 triệu đồng/kg, hiện giao dịch quanh 74,507 – 76,827 triệu đồng/kg.

Nhìn tổng thể, thị trường bạc trong nước ngày 5/5 đang chịu áp lực giảm đồng loạt, phản ánh sát diễn biến của thị trường thế giới.

Giá bạc hôm nay 5/5 trên thế giới: Chấm dứt chuỗi tăng, giảm hơn 2%

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể. Tại thời điểm 21h ngày 4/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay dao động quanh 73,7 – 73,95 USD/ounce, giảm 1,53 USD/ounce so với đầu phiên, tương đương mức giảm 2,03%.

Theo Trading Economics, đà giảm này đã chấm dứt chuỗi tăng kéo dài trong nhiều phiên trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những biến động địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Căng thẳng Trung Đông và tác động đến giá bạc

Một trong những yếu tố lớn nhất chi phối thị trường hiện tại là xung đột leo thang tại Trung Đông.

Thông tin từ Fars News Agency cho biết hai tên lửa đã tấn công một tàu khu trục của Mỹ tại Eo biển Hormuz – khu vực chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Cùng lúc, lực lượng Hải quân IRGC của Iran công bố bản đồ kiểm soát quân sự tại khu vực này, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải.

Bước sang tuần thứ 10, xung đột khu vực không chỉ đẩy giá năng lượng tăng mạnh mà còn khiến thị trường tài chính toàn cầu trở nên bất ổn. Khi giá dầu tăng, áp lực lạm phát gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hoặc thậm chí tiếp tục tăng lãi suất.

Trong bối cảnh đó, bạc – dù là kim loại quý – lại chịu áp lực giảm giá. Khác với vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn, bạc có đặc thù vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp. Khi lãi suất cao kéo dài, nhu cầu đầu tư vào bạc có thể suy yếu, trong khi hoạt động sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng.

Theo ước tính, giá bạc đã giảm khoảng 20% kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu – một con số đáng chú ý cho thấy mức độ nhạy cảm của kim loại này với biến động vĩ mô.

Nguồn cung bạc toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt

Ở chiều ngược lại, yếu tố cung – cầu dài hạn vẫn đang hỗ trợ giá bạc.

Theo Silver Institute, thị trường bạc có thể thiếu hụt khoảng 67 triệu ounce vào năm 2026. Đây là mức thiếu hụt đáng kể, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng trong khi nguồn cung không theo kịp.

Đáng chú ý, vai trò của bạc trong công nghiệp đang ngày càng lớn. Nếu như năm 2014, năng lượng mặt trời chỉ chiếm khoảng 11% nhu cầu bạc công nghiệp, thì đến năm 2024 con số này đã tăng lên khoảng 29%.

Điều này cho thấy bạc đang trở thành nguyên liệu quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Nhu cầu bạc tăng mạnh từ công nghệ và xe điện

Không chỉ năng lượng mặt trời, nhiều lĩnh vực khác cũng đang thúc đẩy nhu cầu bạc:

Xe điện (EV): Một chiếc xe điện sử dụng khoảng 25–50 gram bạc, cao hơn 67–79% so với xe động cơ đốt trong.

Trí tuệ nhân tạo (AI): Sự bùng nổ trung tâm dữ liệu kéo theo nhu cầu lớn về linh kiện điện tử, trong đó bạc là vật liệu dẫn điện quan trọng.

Công nghệ 5G: Hạ tầng viễn thông thế hệ mới đòi hỏi vật liệu có độ dẫn cao.

Điện tử tiêu dùng và vi mạch: Bạc đóng vai trò thiết yếu trong các thiết bị điện tử hiện đại.

Y tế: Đặc tính kháng khuẩn giúp bạc được ứng dụng rộng rãi trong thiết bị y tế.

Những yếu tố này tạo ra nền tảng nhu cầu dài hạn vững chắc cho bạc, bất chấp những biến động ngắn hạn.



Dự báo xu hướng giá bạc thời gian tới

Từ những phân tích trên, có thể thấy giá bạc trong ngắn hạn vẫn chịu áp lực từ:

Lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao

Căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư

Tuy nhiên, về dài hạn, các yếu tố hỗ trợ vẫn rất rõ ràng:

Nhu cầu công nghiệp tăng mạnh

Xu hướng chuyển đổi năng lượng

Sự phát triển của công nghệ cao

Do đó, thị trường bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, với các nhịp điều chỉnh xen kẽ phục hồi.



Giá bạc hôm nay 5/5 đang phản ánh rõ nét sự giằng co giữa các yếu tố ngắn hạn và dài hạn. Trong khi áp lực từ thị trường quốc tế và địa chính trị khiến giá giảm, thì nền tảng nhu cầu công nghiệp vẫn đóng vai trò nâng đỡ.

Với nhà đầu tư, đây là giai đoạn cần theo dõi sát diễn biến vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ và tình hình Trung Đông. Còn về dài hạn, bạc vẫn là một trong những kim loại có tiềm năng lớn nhờ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế hiện đại.