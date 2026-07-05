Giá bạc hôm nay 5/7 trong nước ổn định ở vùng cao

Khảo sát thị trường sáng 5/7 cho thấy, giá bạc hôm nay 5/7 tại các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý lớn tiếp tục giữ ổn định ở vùng giá cao, phản ánh xu hướng tích cực của thị trường bạc thế giới trong những ngày gần đây.

Giá bạc hôm nay 5/7: Bạc trong nước giữ vững vùng giá cao, bạc thế giới vượt 62 USD/ounce

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi 999 được niêm yết ở mức 2,352 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,425 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây vẫn là mức giá cao so với mặt bằng giao dịch trong nhiều tháng gần đây, cho thấy nhu cầu đầu tư bạc vẫn đang được duy trì.

Đối với bạc 999 giao dịch trên thị trường Hà Nội, giá mua vào được niêm yết ở mức 2,037 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 2,071 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, bạc 999 được giao dịch ở mức 2,039 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,084 triệu đồng/lượng chiều bán ra, cao hơn nhẹ so với thị trường Hà Nội.

Trong khi đó, dòng bạc có hàm lượng tinh khiết 99,99% cũng giữ mặt bằng giá ổn định. Cụ thể, tại Hà Nội, giá dao động từ 2,045 - 2,079 triệu đồng/lượng, còn tại TP.HCM ở mức 2,046 - 2,081 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo đơn vị kilogram, bạc 999 hiện được giao dịch quanh mức 54,3 - 55,6 triệu đồng/kg, tùy theo doanh nghiệp và từng khu vực kinh doanh.

Việc giá bạc trong nước duy trì ở vùng cao trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục tăng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá tích cực đối với kim loại quý này. So với vàng, bạc đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn trong ngắn hạn, giúp thu hút thêm dòng tiền đầu tư.

Giá bạc hôm nay 5/7 trên thế giới vượt mốc 62 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 5/7 tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Giá bạc giao ngay được niêm yết quanh 62,27 USD/ounce, sau khi có thời điểm vọt lên 63,02 USD/ounce, tiến sát vùng đỉnh gần nhất.

Theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới quy đổi tương đương khoảng 1,641 triệu đồng/ounce chiều mua vào và khoảng 1,647 triệu đồng/ounce chiều bán ra.

Đà tăng của bạc được thúc đẩy sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 6 thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu này khiến giới đầu tư gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cách tiếp cận thận trọng hơn trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Khi kỳ vọng giảm lãi suất hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ gia tăng, đồng USD thường chịu áp lực suy yếu. Đồng bạc xanh giảm giá sẽ giúp các kim loại quý được định giá bằng USD, trong đó có bạc, trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua vào.

Không chỉ hưởng lợi từ yếu tố tiền tệ, bạc còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhu cầu tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa bạc và vàng.

Bạc tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp

Các chuyên gia nhận định, triển vọng của bạc hiện không chỉ đến từ vai trò là tài sản trú ẩn mà còn nhờ nhu cầu sử dụng ngày càng lớn trong sản xuất công nghiệp.

Bạc là nguyên liệu quan trọng trong ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử, chất bán dẫn, thiết bị điện và pin lưu trữ năng lượng.

Xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh tại nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ bạc, góp phần tạo nền tảng hỗ trợ giá trong trung và dài hạn.

Chính yếu tố này giúp bạc có diễn biến tích cực hơn vàng trong nhiều giai đoạn gần đây. Trong khi vàng chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư và phòng ngừa rủi ro, bạc còn được hỗ trợ bởi nhu cầu thực từ hoạt động sản xuất.

Đây cũng là lý do nhiều tổ chức phân tích quốc tế đánh giá bạc vẫn còn dư địa tăng giá nếu chu kỳ phục hồi sản xuất toàn cầu tiếp tục được cải thiện.

Fed và lợi suất trái phiếu vẫn là yếu tố quyết định xu hướng giá bạc

Dù triển vọng ngắn hạn vẫn khá tích cực, thị trường bạc vẫn đang đối mặt với nhiều yếu tố có thể tạo ra biến động trong thời gian tới.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là diễn biến của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Hiện lợi suất vẫn dao động quanh mức 4,5%, đồng nghĩa với việc chi phí cơ hội đối với các tài sản không sinh lãi như bạc vẫn ở mức tương đối cao.

Nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, dòng tiền có thể chuyển dịch sang các tài sản có lợi suất hấp dẫn hơn, qua đó gây áp lực lên giá bạc.

Ngoài ra, thị trường vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ nếu lạm phát chưa giảm về mục tiêu.

Trong trường hợp Fed phát đi những tín hiệu cứng rắn hơn về lãi suất, đồng USD có thể phục hồi, từ đó gây sức ép điều chỉnh đối với giá bạc sau giai đoạn tăng nóng vừa qua.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu và Fed phát tín hiệu nới lỏng chính sách trong các cuộc họp sắp tới, bạc hoàn toàn có thể tiếp tục mở rộng đà tăng.

Căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt phần nào làm giảm nhu cầu trú ẩn

Một yếu tố khác đang tác động đến thị trường kim loại quý là diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Sau giai đoạn căng thẳng leo thang, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục, trong khi giá dầu cũng giảm về gần mức trước khi xung đột bùng phát.

Điều này phần nào làm giảm nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tác động từ yếu tố địa chính trị hiện không còn mang tính chi phối như trước. Thay vào đó, hướng đi của đồng USD, lợi suất trái phiếu và chính sách tiền tệ của Fed mới là những yếu tố quyết định xu hướng giá bạc trong thời gian tới.

Dự báo giá bạc: Có thể kiểm định lại vùng 63 USD/ounce

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc giá bạc tiếp tục duy trì trên mốc 60 USD/ounce là tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật.

Nếu đồng USD tiếp tục suy yếu, trong khi kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ ngày càng gia tăng, giá bạc hoàn toàn có khả năng kiểm định lại vùng 63 USD/ounce, thậm chí hướng tới các mốc cao hơn nếu lực mua tiếp tục được duy trì.

Ở chiều ngược lại, nếu Fed bất ngờ phát tín hiệu cứng rắn hơn hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh trở lại, thị trường bạc có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau chuỗi tăng liên tiếp.

Trong bối cảnh hiện nay, giới đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ, diễn biến của đồng USD cũng như các phát biểu từ Fed để đánh giá chính xác hơn xu hướng của thị trường bạc.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 5/7 vẫn duy trì xu hướng tích cực khi cả thị trường trong nước và quốc tế đều đứng ở vùng giá cao. Với sự hỗ trợ từ kỳ vọng chính sách tiền tệ và nhu cầu công nghiệp, bạc tiếp tục được đánh giá là một trong những kim loại quý có triển vọng đáng chú ý trong thời gian tới, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn do ảnh hưởng từ lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ.