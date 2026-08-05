Giá bạc hôm nay 5/8 trong nước tăng trở lại

Khảo sát sáng ngày 5/8 cho thấy giá bạc trong nước đã đảo chiều đi lên sau giai đoạn biến động giằng co, phản ánh phần nào diễn biến tích cực của thị trường bạc quốc tế.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.180.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.247.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 5/8: Giá bạc đảo chiều tăng, triển vọng vẫn chịu sức ép từ lãi suất cao và rủi ro địa chính trị

Trong khi đó, tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.955.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.988.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc giao dịch ở mức 1.957.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.002.000 đồng/lượng (bán ra), cao hơn nhẹ so với khu vực Hà Nội ở chiều bán ra.

Đối với bạc giao dịch theo đơn vị ounce, giá bạc thế giới quy đổi hiện ở mức 1.573.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.578.000 đồng/ounce (bán ra).

Việc giá bạc trong nước tăng trở lại diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế ghi nhận lực mua cải thiện sau nhiều phiên dao động trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, mức tăng vẫn khá thận trọng khi nhà đầu tư chưa sẵn sàng đẩy mạnh giải ngân trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 5/8 trên thế giới tăng lên 58,7 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện được niêm yết ở mức 58,7 USD/ounce, tăng 0,64 USD/ounce so với phiên trước.

Đây là phiên tăng đáng chú ý sau nhiều ngày giá bạc liên tục dao động trong vùng tích lũy. Sự phục hồi chủ yếu đến từ nhu cầu bắt đáy của nhà đầu tư cũng như kỳ vọng thị trường sẽ có thêm các tín hiệu tích cực từ nền kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

Tuy vậy, theo giới phân tích, diễn biến hiện nay mới chỉ là nhịp phục hồi kỹ thuật. Giá bạc vẫn chưa tạo được xu hướng tăng bền vững khi các yếu tố hỗ trợ còn khá hạn chế và nhiều rủi ro vẫn hiện hữu.

Trong ngắn hạn, thị trường bạc được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng như các thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.

Lãi suất cao tiếp tục là rào cản lớn đối với giá bạc

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, lãi suất vẫn là yếu tố có sức ảnh hưởng mạnh nhất đến diễn biến của giá bạc trong thời điểm hiện nay.

Thông thường, khi lãi suất giảm, các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc sẽ trở nên hấp dẫn hơn vì chi phí cơ hội nắm giữ giảm xuống. Ngược lại, môi trường lãi suất cao khiến dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản có khả năng tạo lợi suất tốt hơn như trái phiếu hoặc tiền gửi, qua đó làm giảm sức hút của kim loại quý.

Hiện nay, dù nhiều nhà đầu tư kỳ vọng chu kỳ nới lỏng tiền tệ sẽ diễn ra trong tương lai, mặt bằng lãi suất thực tế vẫn đang ở mức cao. Điều này khiến dòng tiền đầu tư vào bạc chưa thực sự mạnh mẽ, đồng thời tạo áp lực khiến giá bạc khó bứt phá.

Theo Christopher Lewis, chừng nào các ngân hàng trung ương vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát, thị trường bạc nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục giao dịch trong trạng thái giằng co.

Nhu cầu bạc công nghiệp vẫn là điểm tựa quan trọng

Bên cạnh những áp lực từ chính sách tiền tệ, thị trường bạc vẫn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ nhu cầu sử dụng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Không chỉ được xem là kim loại quý phục vụ mục đích đầu tư, bạc còn là nguyên liệu thiết yếu trong nhiều ngành công nghệ cao như sản xuất pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử, xe điện, thiết bị y tế và bán dẫn.

Quá trình chuyển đổi năng lượng xanh trên phạm vi toàn cầu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ bạc vật chất. Đây được xem là yếu tố nền tảng giúp giá bạc duy trì vùng giá cao trong thời gian qua, bất chấp áp lực từ lãi suất.

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu công nghiệp ổn định sẽ tiếp tục đóng vai trò là "bệ đỡ" quan trọng đối với giá bạc trong trung và dài hạn. Nếu hoạt động sản xuất toàn cầu phục hồi mạnh hơn trong những tháng cuối năm, bạc hoàn toàn có cơ hội thiết lập các vùng giá mới.

Rủi ro địa chính trị vẫn khiến nhà đầu tư thận trọng

Dù triển vọng tiêu thụ bạc công nghiệp vẫn tích cực, thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn đến từ môi trường kinh tế và chính trị quốc tế.

Theo các chuyên gia, những căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới cùng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Các doanh nghiệp sản xuất cũng có xu hướng cân nhắc kỹ kế hoạch mở rộng đầu tư trước những biến động khó lường của chi phí nguyên liệu, logistics và thương mại quốc tế. Điều này phần nào làm chậm tốc độ gia tăng nhu cầu đối với bạc trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, biến động của tỷ giá đồng USD cũng tiếp tục tác động trực tiếp đến giá bạc. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, giá bạc thường chịu áp lực điều chỉnh do chi phí sở hữu kim loại quý tăng đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Dự báo giá bạc: Khả năng tăng nhưng khó bứt phá mạnh

Nhìn chung, diễn biến của giá bạc trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như định hướng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, xu hướng của đồng USD, nhu cầu bạc công nghiệp và tình hình địa chính trị toàn cầu.

Trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia nhận định giá bạc có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với các nhịp tăng giảm đan xen khi thị trường chờ thêm các tín hiệu rõ ràng về kinh tế vĩ mô.

Ở góc độ tích cực, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp vẫn đang duy trì ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho thị trường. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn là những yếu tố khiến giá bạc khó hình thành xu hướng tăng mạnh ngay trong thời gian tới.

Với bối cảnh hiện nay, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ, đồng USD và các yếu tố địa chính trị để có chiến lược giao dịch phù hợp, hạn chế mua đuổi trong những phiên tăng mạnh và ưu tiên quản trị rủi ro khi thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động.