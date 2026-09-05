Giá bạc hôm nay 5/9 trong nước duy trì ở mức cao

Giá bạc hôm nay 5/9 tiếp tục duy trì mặt bằng cao tại nhiều thị trường trong nước, trong bối cảnh giá bạc thế giới phục hồi sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tại Hà Nội hiện được niêm yết ở mức 2.263.000 đồng/lượng mua vào và 2.333.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 5/9: Bạc trong nước duy trì mức cao, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ Fed

Như vậy, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại Phú Quý đang ở mức khoảng 70.000 đồng/lượng. Đây là khoảng cách mà người mua bạc vật chất cần lưu ý khi cân nhắc giao dịch trong ngắn hạn.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 1.954.000 đồng/lượng mua vào và 2.021.000 đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được niêm yết ở mức 1.958.000 đồng/lượng mua vào và 2.025.000 đồng/lượng bán ra.

Mặt bằng giá giữa các đơn vị kinh doanh có sự chênh lệch khá rõ. Vì vậy, khi tham khảo giá bạc hôm nay, người mua cần xác định rõ loại bạc, trọng lượng, thương hiệu và mức giá mua - bán thực tế tại từng đơn vị thay vì chỉ dựa vào một mức giá tham khảo.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện được quy đổi ở mức khoảng 1.706.000 đồng/ounce mua vào và 1.711.000 đồng/ounce bán ra.

Diễn biến này cho thấy giá bạc trong nước vẫn đang duy trì ở vùng tương đối cao, bất chấp thị trường thế giới vừa trải qua những phiên biến động mạnh.

Giá bạc thế giới phục hồi lên 66,7 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện ở mức khoảng 66,7 USD/ounce, tăng 0,89 USD/ounce theo dữ liệu được cập nhật trong ngày.

Động lực hỗ trợ giá bạc đến từ sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt sau những phát biểu của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller.

Trong bài phát biểu ngày 3/9, ông Waller cho biết nếu các dữ liệu lạm phát sắp công bố tiếp tục cho thấy quá trình giảm phát được duy trì, ông có xu hướng ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất hiện tại tại cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng nếu các dữ liệu mới cho thấy cải thiện về lạm phát chỉ mang tính tạm thời, việc tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 có thể được cân nhắc.

Thông điệp này ban đầu đã làm giảm kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ các kim loại quý như vàng và bạc.

Reuters cho biết sau phát biểu của ông Waller, xác suất thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã giảm đáng kể. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đi xuống, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Khi đồng USD suy yếu, bạc được định giá bằng USD trở nên tương đối rẻ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc - một tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ. Đây là một trong những cơ chế quan trọng khiến bạc thường được hưởng lợi khi lợi suất thực và kỳ vọng lãi suất giảm.

Báo cáo việc làm Mỹ tạo thêm biến động cho giá bạc

Tuy nhiên, triển vọng giá bạc không hoàn toàn thuận lợi.

Báo cáo việc làm Mỹ công bố ngày 4/9 đã tạo ra một diễn biến đáng chú ý đối với thị trường tài chính. Theo Reuters, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, cao hơn đáng kể so với mức dự báo khoảng 56.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%. Dữ liệu này khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Ngay sau báo cáo việc làm, đồng USD phục hồi và giá các kim loại quý chịu sức ép. Reuters ghi nhận giá bạc giảm cùng nhóm kim loại quý trong phiên 4/9, trong khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang các dữ liệu lạm phát sắp được công bố.

Điều này cho thấy thị trường bạc đang đứng giữa hai lực tác động trái chiều.

Một mặt, phát biểu của ông Waller cho thấy Fed có thể kiên nhẫn hơn nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Mặt khác, thị trường lao động Mỹ mạnh hơn dự kiến có thể khiến Fed phải cân nhắc duy trì hoặc thậm chí thắt chặt chính sách tiền tệ nếu áp lực lạm phát vẫn cao.

Do đó, những dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong những ngày tới có thể khiến giá bạc biến động mạnh.

Giá bạc đứng trước vùng cản 67,25 - 68,17 USD/ounce

Về kỹ thuật, chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk cho rằng vùng 67,25 - 68,17 USD/ounce đang là khu vực đáng chú ý đối với giá bạc.

Đây là vùng phục hồi quan trọng sau khi giá bạc giảm từ 71,18 USD xuống 63,31 USD/ounce.

Nếu giá bạc có thể vượt qua vùng 67,25 - 68,17 USD/ounce một cách thuyết phục, đà phục hồi có khả năng được củng cố. Khi đó, các mục tiêu tiếp theo được theo dõi ở khoảng 72,08 USD/ounce và 72,67 USD/ounce.

Ngược lại, nếu bạc không thể vượt qua vùng cản trên, lực mua có thể chưa đủ mạnh để hình thành một xu hướng tăng mới. Khi đó, thị trường có nguy cơ quay trở lại kiểm định các vùng hỗ trợ 63,31 USD/ounce, 62,98 USD/ounce và 61,84 USD/ounce.

Như vậy, vùng 67,25 - 68,17 USD/ounce có thể được xem là phép thử quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn của thị trường bạc.

Nhà đầu tư cần theo dõi USD và chính sách của Fed

Trong thời gian tới, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục có vai trò quan trọng đối với giá bạc.

Nếu USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm, bạc có thể tiếp tục nhận được lực hỗ trợ. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trở lại, USD và lợi suất trái phiếu có thể tăng, qua đó tạo sức ép lên giá bạc.

Đáng chú ý, Fed sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 15-16/9/2026.

Trước cuộc họp này, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu lạm phát của Mỹ. Reuters cho biết báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến được công bố ngày 11/9 sẽ là một trong những dữ liệu quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ.

Với thị trường bạc, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi bạc vừa mang đặc tính của một kim loại quý, vừa có vai trò lớn trong công nghiệp. Vì vậy, giá bạc không chỉ chịu tác động từ USD, lãi suất và nhu cầu đầu tư mà còn phụ thuộc vào triển vọng kinh tế toàn cầu và nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất.

Giá bạc hôm nay 5/9 vì vậy đang được hỗ trợ bởi nhịp phục hồi của thị trường quốc tế, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Vùng 67,25 - 68,17 USD/ounce sẽ là khu vực quan trọng để xác định liệu giá bạc có thể tiếp tục hướng lên các mốc cao hơn hay chỉ đang trải qua một nhịp hồi kỹ thuật.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc tiếp tục duy trì ở mức cao với giá bán ra tại Phú Quý ở mức 2.333.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra tại một số địa điểm khác ở Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 2.021.000 đồng/lượng và 2.025.000 đồng/lượng.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn biến động mạnh, người mua bạc vật chất nên theo dõi sát diễn biến giá thế giới, tỷ giá USD và chính sách tiền tệ của Fed trước khi đưa ra quyết định giao dịch.