Giá bạc hôm nay 6/11 trong nước: Phú Quý niêm yết 1,652 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước sáng 6/11 ghi nhận xu hướng tăng trở lại, trong bối cảnh giá kim loại quý trên thị trường quốc tế được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Giá bạc hôm nay 6/11: Bạc thế giới tăng vọt 2,7 USD/ounce, trong nước vượt 1,6 triệu đồng/lượng

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.602.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.652.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1.608.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.675.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc hiện ở mức 1.612.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.679.000 đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, so với mặt bằng giá tại Phú Quý, một số địa điểm giao dịch khác tại Hà Nội và TP.HCM đang niêm yết giá mua vào, bán ra cao hơn. Chênh lệch này phản ánh sự khác biệt trong chính sách kinh doanh, nguồn cung, chi phí gia công và phân phối của từng đơn vị.

Đáng chú ý, giá bán ra tại TP.HCM đang cao nhất trong các mức giá được khảo sát, đạt 1.679.000 đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá bán ra thấp hơn, ở mức 1.652.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá bạc trong nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường quốc tế, song mức độ điều chỉnh còn phụ thuộc vào tỷ giá, nguồn cung bạc vật chất và nhu cầu giao dịch trong nước. Do đó, giá bạc giữa các doanh nghiệp có thể xuất hiện khoảng cách nhất định ngay cả khi cùng chịu tác động từ một xu hướng chung.

Đối với người mua bạc, cần lưu ý phân biệt giá mua vào và bán ra. Khoảng chênh lệch giữa hai mức giá là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giao dịch, đặc biệt với những người có ý định mua đi bán lại trong thời gian ngắn.

Giá bạc hôm nay 6/11 trên thế giới tăng 2,7 USD/ounce, lên 52,3 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hôm nay được niêm yết ở ngưỡng 52,3 USD/ounce, tăng 2,7 USD/ounce so với mức trước đó.

Quy đổi theo dữ liệu giá được cung cấp, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1.357.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.362.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Đà phục hồi của bạc được hỗ trợ đáng kể bởi diễn biến suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Đồng bạc xanh đã lùi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng kim loại quý được định giá bằng USD.

Một trong những yếu tố đáng chú ý tác động đến tâm lý thị trường là kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, tạo ra sự thay đổi đáng kể trong tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ.

Theo hãng tin Associated Press (AP), kết quả này được xác định sau khi đảng Dân chủ giành được quyền kiểm soát Thượng viện trong đêm 3/11 và Hạ viện vào sáng 4/11 theo giờ Mỹ. Reuters cũng nhận định chiến thắng của phe Dân chủ phản ánh sự bất mãn của cử tri trước chi phí sinh hoạt cao và những vấn đề trong điều hành của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Kết quả bầu cử có thể tác động đến kỳ vọng của giới đầu tư về định hướng chính sách tài khóa, chi tiêu công và triển vọng kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, những dự báo về khả năng điều chỉnh chi tiêu ngân sách, cùng kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt, đang được thị trường quan tâm.

Về cơ chế tác động, đồng USD suy yếu thường hỗ trợ giá bạc bởi kim loại quý này trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này có thể kích thích nhu cầu mua vào trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cũng làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc. Khác với trái phiếu hoặc tiền gửi, bạc là tài sản không sinh lãi. Vì vậy, khi lợi suất của các tài sản có thu nhập cố định đi xuống, sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý có thể được cải thiện.

Sự kết hợp giữa đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm đã tạo lực đỡ cho giá bạc, giúp kim loại này ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên giao dịch.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả bầu cử Mỹ không đồng nghĩa với việc chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ lập tức thay đổi. Fed vẫn đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu kinh tế, đặc biệt là lạm phát, thị trường lao động và triển vọng tăng trưởng.

Giá bạc thời gian tới chịu tác động từ những yếu tố nào?

Sau nhịp tăng 2,7 USD/ounce, triển vọng của giá bạc vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô, trong đó đáng chú ý nhất là diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Trước hết, diễn biến của đồng USD sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng định hướng thị trường kim loại quý. Nếu đồng bạc xanh duy trì xu hướng suy yếu, giá bạc có thể tiếp tục nhận được lực hỗ trợ từ nhu cầu đầu tư quốc tế. Ngược lại, nếu USD phục hồi mạnh, áp lực điều chỉnh có thể quay trở lại.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng là biến số cần theo dõi. Khi lợi suất giảm, sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không sinh lãi như bạc thường được cải thiện. Tuy nhiên, nếu lợi suất tăng trở lại do lo ngại lạm phát hoặc kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thị trường bạc có thể đối mặt với sức ép.

Triển vọng lạm phát tại Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu các dữ liệu kinh tế cho thấy áp lực giá cả tiếp tục hạ nhiệt, kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ gia tăng. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ kim loại quý trong trung hạn.

Ngược lại, nếu lạm phát dai dẳng, Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu có nguy cơ tăng trở lại, gây bất lợi cho giá bạc.

Ngoài các yếu tố tiền tệ, bạc còn có đặc điểm khác biệt so với vàng khi vừa là kim loại quý phục vụ nhu cầu đầu tư, vừa là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Nhu cầu từ lĩnh vực năng lượng mặt trời, điện tử và các ứng dụng công nghệ có thể tác động đến cán cân cung cầu của thị trường bạc trong dài hạn.

Dù vậy, nhà đầu tư cũng cần thận trọng trước những biến động ngắn hạn. Giá bạc thường có biên độ dao động mạnh, chịu ảnh hưởng đồng thời từ hoạt động đầu cơ, dòng vốn trên thị trường hàng hóa và các thông tin kinh tế quốc tế.

Với thị trường trong nước, mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp cũng là yếu tố cần được tính toán. Việc giá bạc thế giới tăng không đồng nghĩa lợi nhuận của người mua bạc vật chất sẽ tăng tương ứng, bởi còn phụ thuộc vào giá giao dịch thực tế, tỷ giá và chi phí mua bán.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 6/11 ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá bạc thế giới phục hồi lên 52,3 USD/ounce, tăng 2,7 USD/ounce. Tuy nhiên, xu hướng tiếp theo vẫn cần được kiểm chứng qua diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các dữ liệu kinh tế mới, thay vì chỉ dựa vào một phiên tăng giá.