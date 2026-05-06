Diễn biến của giá bạc hôm nay 6/5 phản ánh rõ trạng thái giằng co của thị trường khi cùng lúc chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô trái chiều.

Trong nước, các thương hiệu bạc đồng loạt điều chỉnh tăng vào cuối phiên 5/5, tạo nền giá tích cực cho phiên giao dịch mới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới cũng phục hồi nhẹ sau khi giảm gần 2% trước đó, nhưng đà tăng vẫn khá thận trọng khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát sao căng thẳng địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 6/5: Phục hồi nhẹ sau nhịp giảm, thị trường chịu tác động từ địa chính trị và lãi suất

Giá bạc hôm nay 6/5 trong nước tăng trở lại, Ancarat dẫn đầu mức điều chỉnh

Theo ghi nhận, giá bạc hôm nay 6/5 trong nước có sự phục hồi rõ rệt sau khi giảm nhẹ vào đầu phiên ngày 5/5. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết bạc miếng 999 Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,79 – 2,88 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 36.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa. Đối với bạc thỏi loại 1kg, mức giá được điều chỉnh lên 74,4 – 76,8 triệu đồng/kg, tăng tới 960.000 đồng/kg, cho thấy lực cầu đầu tư đang có dấu hiệu quay trở lại.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 6/5 đối với bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,777 – 2,863 triệu đồng/lượng, tăng 22.000 – 23.000 đồng/lượng theo từng chiều giao dịch. Bạc thỏi 1kg của thương hiệu này cũng tăng mạnh, đạt 74,053 – 76,346 triệu đồng/kg, với mức tăng từ 587.000 – 613.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Công ty CP Kim loại quý Ancarat là đơn vị ghi nhận mức tăng cao nhất trên thị trường khi giá bạc miếng 1 lượng lên mức 2,787 – 2,873 triệu đồng/lượng, tăng 37.000 – 38.000 đồng/lượng, trong khi bạc thỏi 1kg tăng gần 1 triệu đồng/kg, lên mức 74,320 – 76,613 triệu đồng/kg. Diễn biến này cho thấy giá bạc hôm nay 6/5 trong nước vẫn đang được hỗ trợ bởi lực mua khá tốt ở cả phân khúc nhỏ lẻ và đầu tư lớn.

Giá bạc hôm nay 6/5 trên thế giới phục hồi nhưng chịu áp lực từ lãi suất cao

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 6/5 cũng ghi nhận xu hướng phục hồi. Cụ thể, vào lúc 21h15 ngày 5/5 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay dao động quanh 73,28 – 73,53 USD/ounce, tăng 0,69 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 0,95% so với thời điểm mở cửa. Theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc thế giới đã phục hồi lên khoảng 73,5 USD/ounce sau khi giảm mạnh trong phiên trước, tuy nhiên đà tăng này vẫn chưa thực sự vững chắc.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá bạc hôm nay 6/5 thế giới là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran tại khu vực eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của toàn cầu. Những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, cùng với các sự cố như hỏa hoạn tại trung tâm dầu mỏ Fujairah (UAE), đã làm gia tăng nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn như bạc.

Tuy nhiên, yếu tố địa chính trị không hoàn toàn mang lại lợi thế cho giá bạc. Khi giá năng lượng tăng cao, áp lực lạm phát cũng gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Điều này khiến các tài sản không sinh lãi như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn do chi phí cơ hội tăng lên, qua đó tạo áp lực lên giá bạc hôm nay 6/5 trên thị trường quốc tế.

Giá bạc hôm nay 6/5 chịu tác động kép, triển vọng ngắn hạn còn giằng co

Bức tranh tổng thể cho thấy giá bạc hôm nay 6/5 đang chịu tác động kép từ cả yếu tố hỗ trợ và yếu tố gây áp lực. Một trong những tín hiệu rõ nét là việc các ngân hàng trung ương vẫn duy trì xu hướng thắt chặt tiền tệ. Gần đây, Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35%, đánh dấu lần tăng thứ ba liên tiếp trong năm. Quyết định này phản ánh mối lo ngại rằng lạm phát có thể tiếp tục duy trì ở mức cao do giá năng lượng tăng và nguồn cung toàn cầu còn bất ổn.

Bên cạnh đó, cảnh báo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng khiến thị trường thêm phần thận trọng. Tổng Giám đốc Kristalina Georgieva cho rằng nếu xung đột địa chính trị kéo dài đến năm 2027 và giá dầu tăng lên 125 USD/thùng, kinh tế toàn cầu có thể đối mặt với kịch bản “tồi tệ hơn nhiều”. Trong bối cảnh đó, bạc có thể được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn, nhưng đồng thời vẫn chịu áp lực từ môi trường lãi suất cao.

Tổng hợp các yếu tố hiện tại, có thể thấy giá bạc hôm nay 6/5 nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn, với các nhịp tăng – giảm đan xen. Thị trường chưa có đủ động lực để hình thành xu hướng rõ ràng, khi các yếu tố hỗ trợ và cản trở vẫn đang song hành. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô và có chiến lược phù hợp, tránh tâm lý mua đuổi khi giá tăng nóng, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng trước các quyết định đầu tư trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động khó lường.