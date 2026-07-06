Sau chuỗi phiên phục hồi mạnh, nhiều thương hiệu lớn đã điều chỉnh giá bạc tăng thêm hàng triệu đồng mỗi kg, trong đó có nơi đưa giá bạc thỏi vượt ngưỡng 65 triệu đồng/kg ở chiều bán. Trên thị trường quốc tế, bạc cũng tăng gần 6% chỉ trong một tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn nâng lãi suất.

Giá bạc hôm nay 6/7: Bứt phá mạnh sau một tuần tăng tốc, bạc thỏi vượt mốc 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 6/7 trong nước đồng loạt tăng mạnh

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường bạc trong nước ghi nhận diễn biến tích cực khi các thương hiệu kinh doanh bạc lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán theo xu hướng tăng mạnh. Mức tăng dao động từ 2,8 đến 3,4 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi, phản ánh sức nóng của thị trường kim loại quý trong bối cảnh giá bạc thế giới liên tục đi lên.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,352 - 2,425 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với thời điểm chốt tuần trước, giá mua tăng 107.000 đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 111.000 đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý điều chỉnh lên 62,72 - 64,67 triệu đồng/kg, tương ứng tăng 2,86 triệu đồng/kg ở chiều mua và 2,96 triệu đồng/kg ở chiều bán. Đây là một trong những mức tăng đáng chú ý nhất kể từ đầu quý III.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng chốt tuần ở mức 2,349 - 2,422 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, bạc thỏi loại 1kg được giao dịch ở mức 62,64 - 64,59 triệu đồng/kg.

So với cuối tuần trước, bạc miếng của Ancarat tăng từ 105.000 đến 108.000 đồng mỗi lượng. Bạc thỏi cũng tăng từ 2,8 đến 2,88 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua và bán.

Đáng chú ý nhất là Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ). Giá bạc miếng loại 1 lượng tại đây đã tăng thêm 129.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 2,373 - 2,442 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Sacombank-SBJ điều chỉnh tăng tới 3,44 triệu đồng/kg, đưa giá giao dịch lên 63,28 - 65,12 triệu đồng/kg. Đây cũng là thương hiệu đầu tiên đưa giá bán bạc thỏi vượt mốc 65 triệu đồng/kg trong đợt tăng lần này.

Thị trường bạc trong nước hưởng lợi từ xu hướng quốc tế

Đà tăng của giá bạc trong nước không chỉ đến từ nhu cầu giao dịch mà còn chịu tác động trực tiếp từ diễn biến tích cực trên thị trường kim loại quý quốc tế.

Trong bối cảnh giá bạc thế giới liên tục xác lập các vùng giá cao mới, doanh nghiệp trong nước cũng nhanh chóng điều chỉnh bảng giá nhằm phản ánh biến động của thị trường quốc tế.

Giới kinh doanh nhận định, nếu xu hướng tăng của bạc thế giới tiếp tục được duy trì trong tuần này, giá bạc trong nước hoàn toàn có khả năng thiết lập thêm những mốc cao mới.

Giá bạc hôm nay 6/7 trên thế giới tăng gần 6% chỉ sau một tuần

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đã có một tuần giao dịch đầy tích cực.

Giá bạc giao ngay kết thúc tuần ở mức 62,43 USD/ounce, tăng 5,47% so với tuần trước.

Trong khi đó, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 9 cũng đóng cửa tại 62,82 USD/ounce, tương ứng mức tăng 5,64% trong tuần.

Đây là một trong những tuần tăng mạnh nhất của bạc kể từ đầu năm, cho thấy tâm lý lạc quan của giới đầu tư đang quay trở lại với nhóm kim loại quý.

Dữ liệu việc làm Mỹ trở thành động lực chính hỗ trợ giá bạc

Theo Trading Economics, nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy giá bạc đi lên là báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Trong tháng 6, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với dự báo khoảng 110.000 việc làm và cũng là mức thấp nhất trong vòng bốn tháng.

Dữ liệu này khiến thị trường cho rằng nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại, từ đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ chưa vội tiếp tục nâng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

Ngay sau khi báo cáo việc làm được công bố, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã giảm đáng kể.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm từ 66% xuống còn khoảng 50%.

Đối với thị trường kim loại quý, đây được xem là thông tin rất tích cực.

Vì sao kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất lại giúp giá bạc tăng?

Bạc là tài sản không mang lại lãi suất như trái phiếu hoặc tiền gửi ngân hàng.

Do đó, khi lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng theo, khiến dòng tiền thường chuyển sang các tài sản sinh lời khác.

Ngược lại, khi kỳ vọng lãi suất giảm hoặc Fed trì hoãn nâng lãi suất, chi phí cơ hội giảm xuống, giúp bạc trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Không chỉ vậy, đồng USD cũng suy yếu sau báo cáo việc làm của Mỹ.

Khi đồng bạc xanh mất giá, bạc và các kim loại quý khác trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó góp phần gia tăng nhu cầu mua vào.

Đây là hai yếu tố quan trọng tạo động lực cho đợt tăng giá mạnh của bạc trong tuần vừa qua.

Giá bạc đang thử thách vùng kháng cự quan trọng

Một tín hiệu đáng chú ý khác là tỷ lệ vàng/bạc đang giảm xuống dưới mốc 67.

Theo giới phân tích, tỷ lệ này phản ánh sức mạnh tương đối giữa vàng và bạc.

Việc tỷ lệ vàng/bạc liên tục giảm cho thấy bạc đang tăng nhanh hơn vàng và dòng tiền có xu hướng chuyển mạnh sang kim loại này.

Nếu tỷ lệ tiếp tục giảm về vùng 66, xu hướng tăng của giá bạc sẽ càng được củng cố.

Đây cũng là chỉ báo mà nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp theo dõi sát trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo giá bạc: Có thể hướng tới 72 USD/ounce

Theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật, phe mua vẫn đang nắm lợi thế trên thị trường.

Mục tiêu gần nhất là đưa giá bạc giao ngay vượt vùng kháng cự 64 - 64,5 USD/ounce.

Nếu vượt thành công khu vực này với thanh khoản lớn, xu hướng tăng có thể tiếp tục được mở rộng lên vùng 72 USD/ounce.

Xa hơn, một số chuyên gia còn kỳ vọng bạc có thể hướng đến mốc 89 USD/ounce nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục được duy trì trong thời gian dài.

Tuy nhiên, giới đầu tư cũng được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến của kinh tế Mỹ và các phát biểu từ Fed bởi đây vẫn là yếu tố quyết định xu hướng của thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.

Những vùng giá nhà đầu tư cần theo dõi

Ở chiều ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng và giá bạc giảm xuống dưới 60,05 USD/ounce, thị trường có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 58 USD/ounce.

Trong trường hợp lực bán mạnh hơn, giá bạc có khả năng lùi về khu vực 55 USD/ounce.

Hiện tại, vùng 64 - 64,5 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự gần nhất, trong khi 60,05 USD/ounce và 58 USD/ounce đóng vai trò là các vùng hỗ trợ quan trọng.

Diễn biến tại các mốc kỹ thuật này sẽ có ý nghĩa quyết định đối với xu hướng giá bạc trong những tuần tiếp theo.

Giá bạc hôm nay 6/7: Triển vọng vẫn tích cực

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 6/7 đang duy trì xu hướng tích cực cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Việc các thương hiệu lớn đồng loạt nâng giá bạc thỏi lên trên 65 triệu đồng/kg ở chiều bán cho thấy niềm tin của thị trường đối với triển vọng của kim loại quý này vẫn khá lạc quan.

Trong bối cảnh kỳ vọng Fed giảm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng USD suy yếu và các tín hiệu kỹ thuật tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng, giá bạc được dự báo vẫn còn dư địa tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát các dữ liệu kinh tế vĩ mô và chính sách của Fed để có chiến lược giao dịch phù hợp, hạn chế rủi ro khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh bất ngờ.