Giá bạc hôm nay 6/8 trong nước đồng loạt tăng

Khảo sát sáng ngày 6/8 cho thấy giá bạc trong nước tiếp tục đi lên tại hầu hết các hệ thống kinh doanh bạc lớn, phản ánh xu hướng tăng của thị trường thế giới cũng như tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.263.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.333.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Giá bạc hôm nay 6/8: Bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh, tiến sát mốc quan trọng 60 USD/ounce

Đây là mức giá cao nhất trên thị trường bán lẻ hiện nay, cho thấy nhu cầu đối với bạc vẫn đang duy trì tích cực trong bối cảnh kim loại quý này được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Ngoài hệ thống Phú Quý, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.022.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.056.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2.024.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.069.000 đồng/lượng (bán ra).

Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn được duy trì ở ngưỡng hợp lý, phản ánh thanh khoản của thị trường khá ổn định. Các doanh nghiệp kinh doanh bạc cũng đang theo sát diễn biến quốc tế để điều chỉnh giá niêm yết phù hợp với biến động của thị trường.

Giá bạc hôm nay 6/8 trên thế giới tăng lên gần 60 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh.

Theo cập nhật mới nhất, giá bạc thế giới được quy đổi ở mức 1.629.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.634.000 đồng/ounce (bán ra).

Trong khi đó, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế được niêm yết ở 59,83 USD/ounce, tăng 1,13 USD/ounce so với phiên trước.

Đây là một trong những mức giá cao nhất của bạc trong thời gian gần đây và chỉ còn cách ngưỡng tâm lý quan trọng 60 USD/ounce một khoảng rất nhỏ.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn đang tiếp tục tìm đến nhóm kim loại quý trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá bạc không chỉ là tài sản trú ẩn mà còn hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn.

Mốc 60 USD/ounce trở thành tâm điểm của thị trường

Theo nhiều chuyên gia, vùng giá 60 USD/ounce hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn của bạc.

Nếu giá vượt thành công vùng này, thị trường có thể chứng kiến một nhịp tăng mới với biên độ lớn hơn nhờ lực mua kỹ thuật cũng như tâm lý tích cực của nhà đầu tư.

Trong nhiều chu kỳ trước, mỗi khi bạc vượt qua các ngưỡng kháng cự mạnh, dòng tiền đầu cơ thường gia tăng nhanh chóng, tạo động lực để giá tiếp tục bứt phá.

Ngược lại, nếu chưa thể chinh phục mốc 60 USD/ounce, giá bạc có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng mới.

Do đó, giới đầu tư hiện đặc biệt theo dõi diễn biến của những phiên giao dịch tới nhằm đánh giá khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững.

Chuyên gia kỳ vọng bạc có thể hướng tới 62,5 USD/ounce

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, nếu chinh phục thành công ngưỡng 60 USD/ounce, giá bạc hoàn toàn có khả năng mở rộng đà tăng và hướng đến vùng 62,5 USD/ounce trong thời gian tới.

Ông cho rằng xu hướng tăng của bạc hiện vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố cơ bản tích cực.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu giảm trong phiên giao dịch gần nhất đã góp phần cải thiện sức hấp dẫn của các kim loại quý. Khi lợi suất đi xuống, chi phí cơ hội của việc nắm giữ những tài sản không sinh lãi như bạc và vàng cũng giảm theo, từ đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại nhóm tài sản này.

Bên cạnh đó, kỳ vọng lạm phát còn kéo dài tại nhiều nền kinh tế lớn tiếp tục giúp bạc phát huy vai trò là một công cụ phòng ngừa rủi ro.

Không chỉ vậy, nhu cầu tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, đặc biệt trong quá trình điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu.

Bạc hiện là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện, chất bán dẫn, thiết bị điện tử và nhiều ngành công nghệ cao. Việc các quốc gia đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghệ xanh được xem là động lực dài hạn đối với giá bạc.

Triển vọng giá bạc vẫn tích cực nhưng cần theo dõi chính sách lãi suất

Dù xu hướng tăng đang chiếm ưu thế, các chuyên gia vẫn cho rằng nhà đầu tư cần theo dõi sát các tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ.

Theo Christopher Lewis, diễn biến của thị trường bạc trong thời gian tới vẫn sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương cũng như biến động của lợi suất trái phiếu.

Nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục có xu hướng hạ nhiệt, bạc sẽ có thêm điều kiện để duy trì đà tăng. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy chính sách tiền tệ trở nên cứng rắn hơn cũng có thể tạo áp lực điều chỉnh đối với kim loại quý này.

Trong ngắn hạn, mốc 60 USD/ounce sẽ là vùng giá được thị trường theo dõi sát sao. Việc vượt thành công ngưỡng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn có thể tạo hiệu ứng tâm lý tích cực, thu hút thêm dòng tiền đầu tư vào thị trường bạc.

Với diễn biến hiện tại, giá bạc hôm nay 6/8 đang cho thấy xu hướng khả quan trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Nếu các yếu tố hỗ trợ như lợi suất trái phiếu giảm, kỳ vọng lạm phát kéo dài và nhu cầu công nghiệp tiếp tục được duy trì, thị trường bạc nhiều khả năng sẽ còn cơ hội mở rộng đà tăng trong các phiên giao dịch sắp tới.