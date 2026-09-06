Giá bạc hôm nay 6/9 ở trong nước

Giá bạc hôm nay 6/9 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở vùng cao. Đáng chú ý, giá bạc miếng và bạc thỏi 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đã vượt mốc 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, tại Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi 999 được niêm yết ở mức 2,242 triệu đồng/lượng mua vào và 2,311 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 6/9: Bạc Phú Quý vượt 2,3 triệu đồng/lượng

Như vậy, so với mức giá phổ biến tại nhiều điểm giao dịch khác, bạc Phú Quý đang nằm trong nhóm có giá bán cao trên thị trường. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện khoảng 69.000 đồng/lượng.

Dữ liệu thị trường cập nhật ngày 6/9 cũng ghi nhận giá bạc miếng Phú Quý 999 ở khoảng 2,24 triệu đồng/lượng mua vào và 2,31 triệu đồng/lượng bán ra.

Việc giá bạc Phú Quý vượt 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra cho thấy mặt bằng giá bạc vật chất trong nước vẫn đang ở mức tương đối cao, dù giá bạc quốc tế đã có những phiên điều chỉnh.

Giá bạc tại Hà Nội và TP.HCM

Tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,977 triệu đồng/lượng mua vào và 2,045 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được giao dịch quanh mức 1,981 triệu đồng/lượng mua vào và 2,049 triệu đồng/lượng bán ra.

So với Phú Quý, giá bạc tại các điểm giao dịch phổ biến thấp hơn khoảng 266.000-266.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, tương đương gần 300.000 đồng/lượng nếu làm tròn.

Mức chênh lệch khá lớn giữa các thương hiệu, điểm giao dịch cho thấy người mua bạc vật chất không nên chỉ quan tâm đến giá niêm yết mà cần xem xét đồng thời giá mua vào, giá bán ra và mức chênh lệch giữa hai chiều.

Đặc biệt, với những người mua bạc để đầu tư trong thời gian ngắn, khoảng cách mua - bán có thể tác động đáng kể đến hiệu quả giao dịch. Nếu giá bạc không tăng đủ mạnh để bù phần chênh lệch này, nhà đầu tư có thể chịu thiệt ngay cả khi giá kim loại quý trên thị trường thế giới không giảm nhiều.

Giá bạc hôm nay 6/9 trên thế giới quanh 66 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện được giao dịch quanh 66,09 USD/ounce.

Theo dữ liệu Kitco, giá bạc giao ngay tại thời điểm cập nhật ngày 5/9 ở mức 66,09 USD/ounce, giảm 0,76 USD/ounce, tương đương 1,13%. Biên độ giao dịch trong ngày dao động từ 64,65-68,14 USD/ounce.

Mức giá này cho thấy bạc thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, việc giá vẫn duy trì trên ngưỡng 66 USD/ounce cho thấy thị trường chưa hoàn toàn đánh mất nền giá cao.

Đối với thị trường Việt Nam, biến động của bạc thế giới thường là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá bạc trong nước. Tuy nhiên, giá bạc vật chất trong nước không nhất thiết biến động hoàn toàn giống giá bạc giao ngay quốc tế.

Ngoài giá bạc thế giới, tỷ giá USD/VND, thuế, chi phí nhập khẩu, gia công, vận chuyển, thương hiệu và cung cầu trong nước đều có thể khiến giá bạc miếng, bạc thỏi cao hơn đáng kể so với giá quy đổi trực tiếp từ thị trường quốc tế.

Báo cáo việc làm Mỹ gây sức ép lên giá bạc

Một trong những yếu tố đáng chú ý đối với thị trường bạc trong những phiên gần đây là diễn biến của kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 8.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 8, cao hơn đáng kể mức tăng bình quân 31.000 việc làm/tháng trong 12 tháng trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở 4,1%.

Số liệu việc làm tích cực đã tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Sau khi báo cáo được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD tăng, trong khi giá các kim loại quý chịu áp lực.

Reuters cho biết lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo; lợi suất kỳ hạn 2 năm có thời điểm lên 4,37%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm đạt 4,78%. Đồng USD cũng tăng trong phiên.

Đây là yếu tố bất lợi đối với bạc trong ngắn hạn. Bạc là tài sản không sinh lãi, vì vậy khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý cũng tăng lên. Đồng USD mạnh hơn đồng thời khiến bạc trở nên đắt hơn đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Nhà đầu tư chờ động thái mới từ Fed

Thị trường hiện đặc biệt quan tâm đến cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed.

Theo lịch chính thức của Fed, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ họp trong hai ngày 15-16/9/2026.

Báo cáo việc làm tháng 8 là một trong những dữ liệu quan trọng mà giới đầu tư sử dụng để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ trước cuộc họp này. Số việc làm tăng mạnh hơn dự báo khiến kỳ vọng về khả năng Fed duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ trở nên đáng chú ý hơn.

Với bạc, tác động của chính sách tiền tệ có phần phức tạp hơn vàng do bạc vừa mang tính chất kim loại quý vừa có vai trò quan trọng trong công nghiệp.

Trong trường hợp kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu duy trì đà tăng trưởng, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất công nghiệp có thể hỗ trợ giá. Ngược lại, nếu lãi suất cao kéo dài khiến hoạt động kinh tế suy yếu, nhu cầu đầu tư và công nghiệp có thể chịu sức ép.

Do đó, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng lãi suất Fed và các dữ liệu lạm phát sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với giá bạc trong thời gian tới.

Giá bạc trong nước vẫn cao hơn đáng kể giá thế giới quy đổi

Một điểm đáng chú ý trong phiên 6/9 là khoảng cách giữa giá bạc vật chất trong nước và giá bạc thế giới quy đổi.

Giá bạc quốc tế ở mức 66,09 USD/ounce là giá giao ngay trên thị trường quốc tế, trong khi bạc miếng, bạc thỏi tại Việt Nam được bán theo giá thương mại. Vì vậy, người mua trong nước phải tính thêm nhiều yếu tố như tỷ giá, chi phí nhập khẩu, gia công, phân phối, thương hiệu và mức cung cầu của từng đơn vị kinh doanh.

Điều này lý giải tại sao giá bạc Phú Quý có thể lên tới 2,311 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc tại một số điểm giao dịch khác chỉ quanh 2,049 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giá giữa các thương hiệu cũng là vấn đề nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý. Cùng là bạc 999 nhưng giá mua và bán có thể khác nhau đáng kể tùy đơn vị cung cấp, quy cách sản phẩm và chính sách giao dịch.

Giá bạc hôm nay 6/9: Nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Trong ngắn hạn, giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của USD và kỳ vọng lãi suất Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 8 đang tạo thêm áp lực lên thị trường kim loại quý khi củng cố quan điểm rằng Fed có thể cần duy trì chính sách tiền tệ thận trọng hơn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nhiều dữ liệu quan trọng phía trước. Theo lịch công bố của BLS, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) ngày 10/9 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ngày 11/9. Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng trước cuộc họp FOMC ngày 15-16/9.

Nếu lạm phát tiếp tục cao, khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gây sức ép lên bạc. Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế cho thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt và kỳ vọng nới lỏng tiền tệ quay trở lại, bạc có thể nhận được lực hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm.

Đối với thị trường trong nước, người mua bạc nên theo dõi đồng thời giá thế giới và bảng giá của từng thương hiệu. Đặc biệt, cần quan tâm đến chênh lệch mua - bán, bởi đây là khoản chi phí thực tế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận nếu giao dịch trong thời gian ngắn.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 6/9 vẫn duy trì ở vùng cao. Giá bạc Phú Quý đã vượt 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giá bạc tại Hà Nội và TP.HCM phổ biến quanh 2 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, bạc đứng quanh 66,09 USD/ounce, giảm 1,13% trong phiên cập nhật gần nhất. Trong những ngày tới, diễn biến USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, các dữ liệu lạm phát và quyết định của Fed sẽ tiếp tục là những biến số quan trọng định hướng giá bạc.

