Giá bạc hôm nay 7/11 trong nước: Phú Quý niêm yết 1,620 triệu đồng/lượng

Khảo sát thị trường sáng 7/11 cho thấy, giá bạc trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng cao, mặc dù thị trường quốc tế đã xuất hiện nhịp điều chỉnh sau đợt phục hồi mạnh trước đó. Đáng chú ý, giá bạc giữa các doanh nghiệp và khu vực giao dịch vẫn có sự chênh lệch nhất định.

Giá bạc hôm nay 7/11: Bạc trong nước neo trên 1,5 triệu đồng/lượng, thế giới quay đầu giảm

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 1,571 triệu đồng/lượng mua vào và 1,620 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, tại các địa điểm giao dịch khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc được khảo sát ở mức 1,575 triệu đồng/lượng mua vào và 1,642 triệu đồng/lượng bán ra. So với Phú Quý, mức giá mua vào tại các địa điểm này cao hơn 4.000 đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn 22.000 đồng/lượng.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện giao dịch ở mức 1,579 triệu đồng/lượng mua vào và 1,646 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, so với Hà Nội, mặt bằng giá bạc tại TP.HCM đang nhỉnh hơn ở cả hai chiều mua và bán.

Diễn biến trên cho thấy thị trường bạc trong nước chưa có sự đồng nhất về giá giữa các thương hiệu và khu vực. Người mua cần chú ý đến giá mua vào, giá bán ra và mức chênh lệch giữa hai chiều giao dịch trước khi quyết định xuống tiền.

Nhìn chung, giá bạc tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP.HCM hiện phổ biến trong khoảng 1,571-1,646 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và địa điểm giao dịch.

Một điểm đáng chú ý là khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại Phú Quý là 49.000 đồng/lượng, trong khi tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội là 67.000 đồng/lượng và tại TP.HCM là 67.000 đồng/lượng.

Khoảng chênh lệch này là yếu tố người mua cần tính đến, bởi giá bạc phải tăng đủ để bù đắp phần chênh lệch mua - bán thì nhà đầu tư mới có thể bắt đầu có lãi nếu bán lại tại cùng đơn vị kinh doanh.

Giá bạc hôm nay 7/11 trên thế giới giảm về 51,76 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao dịch ở mức 51,76 USD/ounce, giảm 0,54 USD/ounce so với trước đó. Đây là diễn biến đáng chú ý sau khi kim loại quý này có những phiên phục hồi mạnh, từng tiến sát ngưỡng 53 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch tại châu Á, giá bạc có thời điểm lùi về khoảng 51,25 USD/ounce trước khi phục hồi nhanh và vượt ngưỡng 52 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua không đủ mạnh để duy trì đà tăng, khiến thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Theo Wall Street Journal, trong tuần kết thúc ngày 6/11, giá bạc vẫn ghi nhận mức tăng 5,51%, đạt khoảng 51,803 USD/ounce, qua đó chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, kim loại quý này đã suy yếu trong phiên thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến làm gia tăng sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.



Như vậy, dù có sự điều chỉnh trong ngắn hạn, diễn biến theo tuần cho thấy thị trường bạc vẫn đang trong quá trình phục hồi sau giai đoạn giảm sâu. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ để khẳng định xu hướng tăng đã được xác lập bền vững.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của thị trường bạc là kim loại này vừa mang tính chất tài sản đầu tư, vừa có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Do đó, giá bạc không chỉ chịu ảnh hưởng từ đồng USD, lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn mà còn nhạy cảm với triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Khi triển vọng kinh tế được cải thiện, nhu cầu bạc phục vụ sản xuất có thể gia tăng, tạo lực hỗ trợ cho giá. Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế cho thấy hoạt động sản xuất suy yếu, tâm lý lo ngại về nhu cầu công nghiệp có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn.

Với những biến động mạnh trong các phiên gần đây, thị trường bạc đang cho thấy sự giằng co giữa lực mua bắt đáy và áp lực chốt lời. Đây cũng là lý do khiến giá bạc có thể nhanh chóng đảo chiều sau những nhịp tăng hoặc giảm mạnh.

Giá bạc hôm nay 7/11 chịu sức ép từ dữ liệu việc làm Mỹ và chính sách Fed

Một trong những yếu tố quan trọng đang tác động đến giá bạc là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10/2026 của Mỹ. Đáng chú ý, dữ liệu này đã được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 6/11, thay vì tiếp tục là thông tin đang chờ đợi như trong những phiên giao dịch trước đó.

Theo báo cáo của BLS, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%. Đáng chú ý, số liệu việc làm tháng 8 và tháng 9 cũng được điều chỉnh tăng tổng cộng 84.000 việc làm so với báo cáo trước đó.



Ngoài ra, thu nhập bình quân theo giờ của người lao động khu vực tư nhân tăng 0,4% trong tháng 10, lên 38 USD/giờ. Tính trong 12 tháng, mức tăng đạt 3,1%. Những con số này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt, đồng thời làm gia tăng lo ngại áp lực tiền lương có thể tiếp tục ảnh hưởng đến lạm phát.

Đối với thị trường kim loại quý, đây không phải tín hiệu hoàn toàn tích cực. Khi thị trường lao động mạnh hơn dự kiến, Fed có thể có thêm dư địa duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát chưa được kiểm soát như mong muốn.

Theo Reuters, sau khi báo cáo việc làm được công bố, đồng USD tăng khoảng 0,7%, lên mức cao nhất kể từ ngày 29/10, trong khi lợi suất