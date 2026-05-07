Giá bạc hôm nay 7/5 trong nước tăng mạnh theo đà thế giới

Phiên giao dịch ngày 6/5 chứng kiến lực mua gia tăng mạnh mẽ trên thị trường bạc trong nước. Nhu cầu đầu tư và tích trữ tăng lên đã giúp giá bạc duy trì đà đi lên đến cuối phiên, với nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng hàng triệu đồng mỗi kg bạc.

Giá bạc hôm nay 7/5: Bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Tại Sacombank SBJ , giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 2,892 – 2,982 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 102.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với đầu phiên. Đây là mức tăng mạnh nhất thị trường trong ngày giao dịch 6/5.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, SBJ niêm yết ở mức 77,12 – 79,52 triệu đồng/kg (mua vào – bán ra), tăng tới 2,72 triệu đồng/kg ở cả hai chiều. Mức tăng này cho thấy tâm lý tích cực đang lan rộng trên thị trường bạc vật chất.

Cùng xu hướng đi lên, Phú Quý Jewelry cũng điều chỉnh tăng mạnh giá bạc. Theo đó, bạc miếng được giao dịch ở mức 2,927 – 3,018 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng từ 89.000 – 92.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, bạc thỏi loại 1kg tại Phú Quý tăng 2,374 – 2,453 triệu đồng/kg, lên mức 78,053 – 80,479 triệu đồng/kg. Đây hiện là một trong những mức giá bạc thỏi cao nhất trên thị trường nội địa.

Tại Ancarat Jewelry, giá bạc miếng 1 lượng cũng được điều chỉnh tăng lên mức 2,887 – 2,976 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng khoảng 58.000 – 59.000 đồng/lượng.

Đối với bạc thỏi 1kg, doanh nghiệp này niêm yết ở mức 76,987 – 79,36 triệu đồng/kg, tăng từ 1,547 – 1,573 triệu đồng/kg so với trước đó.

Diễn biến tăng giá đồng loạt tại các doanh nghiệp lớn cho thấy thị trường bạc trong nước đang chịu tác động mạnh từ xu hướng tăng của thị trường quốc tế, đồng thời phản ánh tâm lý kỳ vọng giá bạc còn dư địa tăng trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 7/5 trên thế giới vượt 77 USD/ounce, tăng hơn 6%

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 7/5 tiếp tục tạo sóng lớn khi bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư.

Lúc 21h ngày 6/5 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 77,27 – 77,52 USD/ounce. So với thời điểm mở cửa, giá bạc đã tăng thêm 4,56 USD/ounce, tương đương mức tăng 6,28%.

Theo dữ liệu từ Trading Economics, đây là mức giá cao nhất của bạc kể từ ngày 21/4 đến nay. Đà tăng mạnh cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm kim loại quý sau giai đoạn biến động vì các yếu tố địa chính trị và lãi suất.

Không chỉ giá giao ngay, hợp đồng tương lai bạc Comex tại New York cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng 4,41 USD/ounce, lên ngưỡng 78 USD/ounce.

Các chuyên gia cho rằng một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá bạc là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Những thông tin tích cực liên quan đến đàm phán giữa Mỹ và Iran đã phần nào giúp thị trường giảm bớt lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự.

Theo đó, Nhà Trắng được cho là đang tiến gần đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Đề xuất hòa đàm bao gồm việc Iran chấp nhận các cuộc thanh tra tăng cường của Liên Hợp Quốc, ngừng làm giàu hạt nhân trong vòng 12 – 15 năm, đồng thời hạn chế các cơ sở hạt nhân ngầm.

Đổi lại, Mỹ có thể từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Những tín hiệu này khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng kế hoạch leo thang quân sự tại khu vực Trung Đông.

Thị trường bạc toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt kéo dài

Một yếu tố khác đang thúc đẩy giá bạc là tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên phạm vi toàn cầu.

Trong giai đoạn xung đột Trung Đông leo thang, giá năng lượng tăng mạnh đã làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Điều này từng gây áp lực lên nhóm kim loại quý do thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì lãi suất cao.

Tuy nhiên, khi áp lực địa chính trị hạ nhiệt, nhà đầu tư bắt đầu quay lại với bạc nhờ triển vọng cung – cầu dài hạn ngày càng thắt chặt.

Dữ liệu thương mại tại Mỹ cho thấy lượng bạc xuất khẩu khỏi nước này tăng vọt trong những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong hai tháng đầu năm, khoảng 95 triệu ounce bạc đã được xuất khẩu khỏi Mỹ, vượt tổng lượng xuất khẩu hàng năm của nhiều năm trước đó.

Đáng chú ý, khoảng một nửa lượng bạc xuất khẩu đã được chuyển đến London – trung tâm giao dịch kim loại quý lớn của thế giới. Trong khi đó, lượng bạc nhập khẩu từ Mỹ của UAE và Hong Kong cũng tăng mạnh, tương đương tổng lượng nhập khẩu của nhiều năm trước cộng lại.

Theo các tổ chức nghiên cứu thị trường kim loại quý, nhu cầu bạc toàn cầu hiện đang vượt xa khả năng cung ứng.

Năm 2025, thị trường bạc toàn cầu thiếu hụt khoảng 40,2 triệu ounce, tương đương khoảng 1.252 tấn bạc. Đây là năm tiếp tục ghi nhận trạng thái mất cân đối cung – cầu trên thị trường kim loại quý này.

Đáng chú ý, năm 2026 được dự báo sẽ là năm thứ 5 liên tiếp thị trường bạc rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Tổ chức nghiên cứu Metals Focus dự báo mức thiếu hụt có thể lên tới 46,3 triệu ounce trong năm nay.

Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh nhu cầu bạc phục vụ công nghiệp, công nghệ xanh và sản xuất năng lượng tái tạo tiếp tục tăng cao, áp lực thiếu hụt nguồn cung nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong trung hạn.

Điều này cũng đồng nghĩa giá bạc có thể tiếp tục nhận được hỗ trợ tích cực trong thời gian tới, đặc biệt khi dòng tiền đầu tư đang có dấu hiệu quay trở lại nhóm kim loại quý sau nhiều tháng biến động mạnh.