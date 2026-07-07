Giá bạc hôm nay 7/7 trong nước duy trì ổn định ở vùng cao

Khảo sát thị trường sáng 7/7 cho thấy giá bạc hôm nay 7/7 tại các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý lớn không có nhiều biến động so với phiên giao dịch trước, tiếp tục duy trì ở vùng giá cao sau chuỗi tăng mạnh trong tuần qua.

Giá bạc hôm nay 7/7: Giá bạc thế giới quay đầu giảm, nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ Fed

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc được niêm yết ở mức 2.342.000 đồng/lượng chiều mua vào và 2.414.000 đồng/lượng chiều bán ra. Đây tiếp tục là một trong những mức giá cao nhất trên thị trường hiện nay, phản ánh nhu cầu giao dịch bạc đầu tư vẫn duy trì tích cực.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá bạc ở mức 2.337.000 đồng/lượng mua vào và 2.414.000 đồng/lượng bán ra. So với Phú Quý, giá mua vào tại DOJI thấp hơn 5.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra tương đương.

Tại các cửa hàng và đại lý kinh doanh bạc khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc được giao dịch quanh mức 2.019.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 2.053.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Ở khu vực TP.HCM, giá bạc có sự chênh lệch nhẹ so với Hà Nội. Hiện bạc được niêm yết ở mức 2.021.000 đồng/lượng mua vào và 2.066.000 đồng/lượng bán ra.

Có thể thấy, mặt bằng giá bạc trong nước vẫn giữ được sự ổn định dù thị trường quốc tế đã xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm. Điều này cho thấy các doanh nghiệp vẫn thận trọng trong việc điều chỉnh giá niêm yết khi xu hướng trung hạn của kim loại quý vẫn được đánh giá là tích cực.

Giá bạc hôm nay 7/7 trên thế giới quay đầu điều chỉnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 7/7 được giao dịch quanh mức 62,04 USD/ounce, giảm 0,32 USD/ounce so với phiên trước.

Sau khi tăng mạnh trong tuần trước, thị trường bạc thế giới đã xuất hiện áp lực chốt lời khiến giá điều chỉnh giảm. Đây được xem là diễn biến khá bình thường sau một giai đoạn tăng nhanh, đặc biệt khi các yếu tố hỗ trợ trước đó dần suy yếu.

Theo quy đổi, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1.627.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.632.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Mặc dù giảm nhẹ trong phiên đầu tuần, mức giá hiện nay vẫn được đánh giá là tương đối cao so với mặt bằng nhiều tháng gần đây. Điều này cho thấy dòng tiền đầu tư vẫn chưa rút khỏi nhóm kim loại quý, nhất là trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động.

Vì sao giá bạc thế giới giảm?

Đà giảm của giá bạc xuất hiện sau khi những tác động tích cực từ báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng dần mất hiệu lực.

Trước đó, số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được công bố đã khiến đồng USD suy yếu trong ngắn hạn, qua đó hỗ trợ giá nhiều loại kim loại quý, trong đó có bạc và vàng. Khi đồng bạc xanh mất giá, các kim loại được định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó thúc đẩy lực mua.

Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ tại Mỹ cũng khiến thanh khoản trên thị trường giảm, góp phần khuếch đại mức tăng của giá bạc trong những phiên cuối tuần trước.

Tuy nhiên, khi thị trường bước vào tuần giao dịch mới với thanh khoản trở lại bình thường, tâm lý thận trọng đã khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn chốt lời sau chuỗi tăng mạnh, kéo giá bạc điều chỉnh giảm.

Fed tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường bạc

Một trong những yếu tố được giới đầu tư quan tâm nhất trong tuần này là biên bản cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed.

Tại cuộc họp gần nhất, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất nhằm tiếp tục theo dõi diễn biến lạm phát cũng như sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn muốn biết rõ hơn quan điểm của từng thành viên Fed về triển vọng chính sách tiền tệ trong các tháng tới.

Biên bản cuộc họp được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về đánh giá của các nhà hoạch định chính sách đối với:

Diễn biến lạm phát tại Mỹ.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Thị trường lao động.

Khả năng điều chỉnh lãi suất trong những tháng cuối năm.

Nếu biên bản cho thấy Fed có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn kỳ vọng, đồng USD có thể tiếp tục chịu áp lực giảm. Khi đó, giá bạc cùng các kim loại quý khác nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi.

Ngược lại, nếu Fed vẫn duy trì quan điểm thận trọng và phát đi tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, đồng USD có thể phục hồi, tạo áp lực lên giá bạc.

Đồng USD vẫn là biến số quan trọng

Ngoài chính sách của Fed, diễn biến của đồng USD tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với thị trường bạc.

Thông thường, bạc và USD có mối quan hệ nghịch chiều. Khi đồng bạc xanh suy yếu, bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua vào.

Ngược lại, khi USD mạnh lên nhờ kỳ vọng lãi suất cao hoặc kinh tế Mỹ tăng trưởng tích cực, dòng tiền thường chuyển sang nắm giữ đồng tiền này thay vì các tài sản trú ẩn như bạc và vàng.

Chính vì vậy, trong ngắn hạn, mọi thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của Mỹ đều có thể khiến giá bạc biến động đáng kể.

Triển vọng giá bạc thời gian tới

Các chuyên gia nhận định triển vọng trung và dài hạn của bạc vẫn tương đối khả quan nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ.

Bên cạnh vai trò là tài sản trú ẩn, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử, xe điện và thiết bị công nghệ cao. Nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho giá bạc trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá bạc vẫn có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh khi thị trường liên tục đánh giá lại triển vọng lãi suất của Fed và diễn biến của đồng USD.

Đối với nhà đầu tư trong nước, việc giá bạc đang neo ở vùng cao đồng nghĩa với cơ hội sinh lời nhưng cũng đi kèm rủi ro nếu thị trường quốc tế biến động mạnh. Do đó, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát các thông tin kinh tế vĩ mô, đặc biệt là biên bản họp FOMC cùng các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Với diễn biến hiện tại, giá bạc hôm nay 7/7 nhiều khả năng sẽ còn chịu tác động mạnh từ các tín hiệu mới của Fed và biến động của đồng USD. Trong khi thị trường trong nước vẫn giữ được sự ổn định, xu hướng của giá bạc thế giới sẽ tiếp tục là yếu tố dẫn dắt tâm lý nhà đầu tư trong những phiên giao dịch sắp tới.