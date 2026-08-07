Giá bạc hôm nay 7/8 trong nước giảm nhẹ

Khảo sát thị trường sáng ngày 7/8/2026 cho thấy giá bạc tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý đều điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.262.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.332.000 đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Mức giá này giảm nhẹ sau khi bạc vừa trải qua chuỗi phiên tăng mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động mới của thị trường tài chính quốc tế.

Giá bạc hôm nay 7/8: Giảm nhẹ nhưng xu hướng tăng dài hạn vẫn được kỳ vọng

Trong khi đó, theo khảo sát tại các điểm giao dịch khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.009.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.043.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc cũng ghi nhận xu hướng điều chỉnh tương tự khi được giao dịch ở mức 2.011.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.056.000 đồng/lượng (bán ra).

Dù giảm nhẹ trong phiên hôm nay, mặt bằng giá bạc trong nước vẫn duy trì ở vùng cao so với giai đoạn đầu năm. Điều này cho thấy nhu cầu tích trữ kim loại quý vẫn khá ổn định, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm các tài sản có khả năng phòng ngừa rủi ro trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Khoảng chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp vẫn được duy trì ở mức hợp lý, giúp thị trường giữ được tính thanh khoản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao dịch của nhà đầu tư cá nhân.

Giá bạc hôm nay 7/8 trên thế giới giảm nhẹ sau chuỗi tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 62,38 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.619.000 đồng/ounce (mua vào).

Sau nhiều phiên tăng liên tục, thị trường bạc toàn cầu đã xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ khi một bộ phận nhà đầu tư tiến hành chốt lời ngắn hạn. Tuy nhiên, mức giảm hiện tại chưa làm thay đổi xu hướng tích cực của kim loại quý này.

Giới phân tích cho rằng đây chỉ là diễn biến điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau khi bạc đã tăng khá mạnh trong thời gian ngắn. Nền tảng hỗ trợ giá bạc vẫn còn rất vững chắc khi các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục diễn biến theo hướng có lợi cho nhóm kim loại quý.

Đáng chú ý, bạc không chỉ được xem là tài sản trú ẩn an toàn mà còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử và công nghệ cao. Điều này giúp nhu cầu đối với bạc duy trì ổn định ngay cả khi thị trường tài chính có nhiều biến động.

Đồng USD suy yếu tiếp tục hỗ trợ giá bạc

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đang hỗ trợ giá bạc là sự suy yếu của đồng USD.

Khi đồng bạc xanh mất giá, bạc và các kim loại quý được định giá bằng USD sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này góp phần thúc đẩy lực mua trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ vùng gần 4,75% xuống khoảng 4,60%. Diễn biến này giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng, qua đó tạo động lực cho dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý.

Một yếu tố khác cũng góp phần nâng đỡ giá bạc là giá dầu thế giới hạ nhiệt. Khi giá năng lượng giảm, áp lực lạm phát có xu hướng dịu bớt, đồng thời giúp thị trường tài chính ổn định hơn. Trong môi trường đó, bạc vẫn giữ được sức hút nhờ vai trò vừa là tài sản đầu tư vừa phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp.

Sự kết hợp giữa đồng USD yếu, lợi suất trái phiếu giảm và giá dầu đi xuống đã tạo nên nền tảng khá thuận lợi để bạc duy trì mặt bằng giá cao dù thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Chuyên gia: Đà tăng của bạc đến từ lực cầu thực chất

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, diễn biến tăng giá của bạc trong thời gian gần đây phản ánh sự cải thiện rõ rệt về nhu cầu đầu tư.

Ông cho biết giá bạc đã tăng khoảng 3,3%, tiến sát mốc 61,5 USD/ounce trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh.

Theo đánh giá của vị chuyên gia này, khác với những đợt phục hồi trước chủ yếu mang tính kỹ thuật, đợt tăng lần này được thúc đẩy bởi lực cầu thực chất từ các nhà đầu tư trên thị trường.

Điều này cho thấy niềm tin của giới đầu tư đối với triển vọng của bạc đang được cải thiện đáng kể. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương lớn tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế và chính sách tiền tệ, bạc vẫn được xem là một trong những tài sản có khả năng hưởng lợi nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng bạc trong các ngành công nghiệp xanh cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, góp phần tạo nền tảng hỗ trợ giá trong dài hạn.

Dự báo giá bạc thời gian tới

Các chuyên gia nhận định, dù giá bạc hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ, xu hướng chung của thị trường vẫn khá tích cực.

Nếu đồng USD tiếp tục suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở vùng thấp, bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ dòng tiền đầu tư.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ bạc trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất chip điện tử, xe điện và công nghệ cao vẫn được đánh giá là động lực quan trọng giúp thị trường duy trì triển vọng tích cực trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần theo dõi sát những thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến của đồng USD cũng như các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến xu hướng giá bạc trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, giá bạc có thể tiếp tục xuất hiện những nhịp điều chỉnh do hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh. Tuy nhiên, với nền tảng vĩ mô hiện nay, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng của kim loại quý này theo hướng tích cực, đặc biệt khi nhu cầu đầu tư và nhu cầu công nghiệp đều đang duy trì ở mức cao.