Giá bạc hôm nay 7/9 trong nước duy trì mức cao

Theo ghi nhận sáng 7/9, giá bạc hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đứng ở vùng cao, dù diễn biến giữa các doanh nghiệp và khu vực có sự chênh lệch đáng kể.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 2,242 triệu đồng/lượng mua vào và 2,311 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 7/9: Bạc trong nước duy trì trên 2,3 triệu đồng/lượng

Như vậy, khoảng chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại đây ở mức khoảng 69.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc được niêm yết khoảng 1,977 triệu đồng/lượng mua vào và 2,045 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc hiện được giao dịch quanh mức 1,981 triệu đồng/lượng mua vào và 2,049 triệu đồng/lượng bán ra.

Mức giá giữa các đơn vị có sự khác biệt tương đối lớn, do bạc vật chất trong nước chịu ảnh hưởng không chỉ từ giá bạc thế giới mà còn phụ thuộc vào thương hiệu, loại sản phẩm, chi phí gia công, nguồn cung và biên độ mua - bán của từng đơn vị.

Đối với nhà đầu tư hoặc người mua bạc vật chất, việc tham khảo đồng thời giá mua vào và bán ra là cần thiết. Chênh lệch giữa hai mức giá có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả nếu mua bán trong thời gian ngắn.

Giá bạc hôm nay 7/9 thế giới quy đổi khoảng 1,73 triệu đồng/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện quanh 66,09 USD/ounce. Dữ liệu của Kitco ghi nhận giá bạc ở mức 66,09 USD/ounce, giảm 0,76 USD/ounce, tương đương 1,13%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,726 triệu đồng/ounce mua vào và 1,731 triệu đồng/ounce bán ra.

So với giá bạc vật chất trong nước, mức giá quy đổi từ thị trường quốc tế vẫn thấp hơn đáng kể. Khoảng cách này phản ánh nhiều yếu tố, trong đó có chi phí chế tác, vận chuyển, thuế, cung cầu trong nước và biên độ kinh doanh của các đơn vị phân phối.

Đáng chú ý, giá bạc quốc tế đang chịu áp lực sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8 với những tín hiệu tích cực hơn kỳ vọng.

Giá bạc thế giới giảm sau báo cáo việc làm Mỹ

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được giữ ở mức 4,1%.

Con số 162.000 việc làm cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó của thị trường. Reuters cho biết đây là mức tăng việc làm mạnh nhất trong 5 tháng, qua đó làm gia tăng kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Thị trường sau báo cáo việc làm đã định giá xác suất tăng lãi suất lên khoảng 62%.

Đây là thông tin bất lợi đối với bạc trong ngắn hạn.

Bạc vừa được xem là kim loại quý, vừa có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, xét trên phương diện đầu tư, bạc không tạo ra dòng tiền định kỳ như cổ phiếu trả cổ tức hay trái phiếu trả lãi. Vì vậy, khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng lên.

Sau báo cáo việc làm, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh, đồng thời đồng USD được hỗ trợ. Hai yếu tố này thường tạo sức ép lên các kim loại quý được định giá bằng USD.

Theo diễn biến thị trường được ghi nhận, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng lên khoảng 4,37 - 4,38%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm lên khoảng 4,77 - 4,78%.

Khi đồng USD mạnh lên, bạc trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này có thể làm giảm nhu cầu đầu tư bạc trên thị trường quốc tế.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất trở lại

Báo cáo việc làm tháng 8 cũng khiến giới đầu tư điều chỉnh mạnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Trước khi số liệu việc làm được công bố, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 chỉ quanh mức 50%. Sau báo cáo, xác suất này đã tăng lên trên 60% trong một số thời điểm. Reuters ghi nhận thị trường định giá khoảng 62% khả năng Fed tăng lãi suất sau khi số liệu việc làm được công bố.

Fed dự kiến tổ chức cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 15-16/9/2026. Đây là cuộc họp được giới đầu tư đặc biệt quan tâm bởi cơ quan này sẽ đưa ra quyết định về lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và thị trường lao động có dấu hiệu cải thiện.

Trước đó, biên bản cuộc họp tháng 7 cho thấy Fed đã giữ nguyên phạm vi lãi suất, đồng thời thống nhất tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 15-16/9.

Việc kỳ vọng lãi suất thay đổi theo hướng thắt chặt hơn đang tạo sức ép lên nhóm kim loại quý.

Nếu Fed duy trì hoặc nâng lãi suất, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ. Trong kịch bản đó, giá bạc hôm nay và những phiên giao dịch tiếp theo có thể tiếp tục biến động mạnh.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế sắp tới cho thấy nền kinh tế Mỹ suy yếu hoặc lạm phát hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến, kỳ vọng chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn có thể quay trở lại. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho vàng và bạc.

CPI Mỹ trở thành tâm điểm của thị trường bạc

Sau báo cáo việc làm, dữ liệu kinh tế quan trọng tiếp theo mà thị trường chờ đợi là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ.

Theo lịch công bố chính thức của BLS, CPI tháng 8/2026 sẽ được công bố vào ngày 11/9, lúc 8h30 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Đây có thể là dữ liệu quan trọng đối với diễn biến giá bạc thế giới trong những ngày tới.

Nếu CPI cao hơn dự kiến, thị trường có thể cho rằng áp lực lạm phát vẫn dai dẳng và Fed có thêm lý do để duy trì mặt bằng lãi suất cao. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu có khả năng tiếp tục tăng, gây bất lợi cho bạc.

Ở chiều ngược lại, nếu CPI thấp hơn dự báo, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ có thể được củng cố. Đồng USD và lợi suất trái phiếu khi đó có thể chịu áp lực giảm, tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại nhóm kim loại quý.

BLS cho biết CPI tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI lõi tăng 2,5%. CPI tháng 8 vì thế sẽ cung cấp thêm dữ liệu để thị trường đánh giá liệu áp lực lạm phát có tiếp tục dai dẳng hay đang hạ nhiệt.

Giá bạc hôm nay 7/9 sẽ diễn biến thế nào?

Trong ngắn hạn, giá bạc hôm nay 7/9 đang đứng trước nhiều yếu tố đan xen.

Một mặt, bạc vẫn được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp và triển vọng sử dụng bạc trong các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, điện tử và công nghệ. Mặt khác, diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và chính sách tiền tệ của Fed vẫn là những biến số quan trọng đối với giá bạc quốc tế.

Ở thời điểm hiện tại, mức 66,09 USD/ounce cho thấy bạc đã chịu áp lực điều chỉnh sau báo cáo việc làm Mỹ. Dữ liệu Kitco ghi nhận mức giá này thấp hơn 0,76 USD/ounce, tương đương 1,13% so với mức tham chiếu trước đó.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý vẫn duy trì trên 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi các khu vực khác cũng giữ giá trên 2 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy dù giá bạc thế giới giảm, mặt bằng giá bạc vật chất trong nước vẫn đang ở mức cao.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý tới CPI Mỹ ngày 11/9, trước khi hướng sự quan tâm tới cuộc họp Fed ngày 15-16/9. Hai sự kiện có khả năng tạo ra biến động đáng kể đối với USD, lợi suất trái phiếu và qua đó tác động trực tiếp tới thị trường bạc.

Với giá bạc thế giới quanh 66,09 USD/ounce, thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Nhà đầu tư bạc vật chất trong nước cần theo dõi đồng thời giá quốc tế, tỷ giá USD/VND và chênh lệch mua - bán tại từng đơn vị trước khi quyết định giao dịch.