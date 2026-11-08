Giá bạc hôm nay 8/11 trong nước duy trì quanh 1,65 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước sáng 8/11 ghi nhận mặt bằng giá tương đối cao, dù diễn biến trên thị trường quốc tế vẫn xuất hiện những nhịp tăng giảm đan xen. Tại hai trung tâm giao dịch lớn là Hà Nội và TP.HCM, giá bạc có sự chênh lệch nhất định giữa các đơn vị kinh doanh và khu vực.

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.569.000 đồng/lượng mua vào và 1.618.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Trong khi đó, khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc phổ biến ở mức 1.574.000 đồng/lượng mua vào và 1.642.000 đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc được giao dịch ở mức 1.578.000 đồng/lượng mua vào và 1.646.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, so với mặt bằng khảo sát tại Hà Nội, giá bạc tại TP.HCM đang cao hơn khoảng 4.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đây là mức chênh lệch không quá lớn nhưng cho thấy giá bạc trong nước vẫn có sự phân hóa tùy thuộc vào địa điểm và chính sách niêm yết của từng đơn vị kinh doanh.

Một điểm đáng chú ý là khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các đơn vị cũng tương đối lớn. Tại Phú Quý, mức chênh lệch là 49.000 đồng/lượng; trong khi ở các địa điểm khảo sát khác tại Hà Nội và TP.HCM, con số này lần lượt là 68.000 đồng/lượng.

Khoảng chênh lệch mua - bán là chi phí mà người giao dịch cần tính đến, đặc biệt trong bối cảnh giá bạc có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn. Nếu mua bạc ở mức giá bán ra rồi nhanh chóng bán lại theo giá mua vào, nhà đầu tư có thể chịu khoản lỗ đáng kể ngay cả khi giá thị trường chưa biến động nhiều.

Giá bạc hôm nay 8/11 trên thế giới giằng co quanh 52 USD/ounce, Fed trở thành tâm điểm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ngày 8/11 được ghi nhận quanh mức 51,81 USD/ounce, tương đương khoảng 1,33 triệu đồng/ounce theo mức quy đổi được cung cấp. Diễn biến này cho thấy kim loại quý vẫn đang trong trạng thái giằng co sau những phiên biến động mạnh đầu tháng 11.

Theo dữ liệu thị trường được Trading Economics cập nhật ngày 7/11, giá bạc đã chịu áp lực khi đồng USD tăng mạnh sau báo cáo việc làm Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed. Tuy nhiên, kim loại này vẫn ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần nhờ lực mua trú ẩn và những yếu tố hỗ trợ trước đó.



Đáng chú ý, báo cáo việc làm tháng 10/2026 của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 6/11 đã tạo ra tác động đáng kể đến thị trường tài chính quốc tế.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10 tăng thêm 165.000, cao hơn nhiều so với mức dự báo 65.000 của giới chuyên gia. Đây cũng là mức tăng mạnh hơn đáng kể so với 60.000 việc làm của tháng 9 sau điều chỉnh.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm từ 4,2% xuống 4,1%. Trong khi đó, thu nhập bình quân theo giờ của người lao động khu vực tư nhân tăng 0,4% trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 0,3%. Tính trong 12 tháng, thu nhập bình quân theo giờ tăng 3,1%.



Những con số này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt, bất chấp những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, việc số lượng việc làm mới vượt xa dự báo khiến giới đầu tư phải đánh giá lại khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo Reuters, sau khi báo cáo việc làm được công bố, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,878%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,528%. Thị trường cũng nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 lên khoảng 75%, so với mức 72% trước khi dữ liệu được công bố.



Đồng USD cũng tăng mạnh. Chỉ số USD Index có thời điểm tăng 0,77% lên 102,26 điểm, ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 6. Đây là yếu tố gây sức ép đáng kể đối với nhóm kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh.



Về cơ chế tác động, khi đồng USD tăng giá, bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, từ đó có thể làm suy giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, bạc không tạo ra dòng thu nhập cố định như trái phiếu. Vì vậy, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý cũng tăng theo.

Tuy nhiên, diễn biến giá bạc không hoàn toàn tiêu cực. Trước khi báo cáo việc làm được công bố, kim loại quý này đã nhận được sự hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh.

Theo AP, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, đặc biệt liên quan đến những lo ngại về triển vọng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), đã khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng. Một bộ phận dòng tiền tìm đến các tài sản phòng thủ, trong đó có kim loại quý.



Ngoài ra, những diễn biến ngoại giao và căng thẳng liên quan đến Iran cũng tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng, kỳ vọng lạm phát và tâm lý nhà đầu tư. Giá dầu biến động có thể ảnh hưởng đến triển vọng lạm phát, từ đó tác động gián tiếp đến chính sách tiền tệ và giá bạc.

Sự đan xen giữa nhu cầu trú ẩn, biến động của đồng USD và triển vọng lãi suất khiến thị trường bạc chưa hình thành xu hướng ổn định. Đáng lưu ý, giá bạc có thể phản ứng nhanh với các thông tin kinh tế mới, khiến biên độ biến động trong ngắn hạn gia tăng.

Những yếu tố chi phối giá bạc trong thời gian tới

Trong những phiên giao dịch tiếp theo, triển vọng giá bạc được dự báo tiếp tục phụ thuộc lớn vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là lạm phát, việc làm và định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Trước mắt, giới đầu tư sẽ tập trung đánh giá liệu sức mạnh của thị trường lao động Mỹ có đủ để Fed duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất trong thời gian tới hay không.

Nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục tích cực, đặc biệt là việc làm và tiền lương duy trì đà tăng, áp lực lạm phát có thể kéo dài. Khi đó, Fed có thêm cơ sở để duy trì mặt bằng lãi suất cao, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt như kỳ vọng.

Kịch bản này có thể khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó gây bất lợi cho giá bạc.

Ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế sắp tới cho thấy thị trường lao động bắt đầu suy yếu, tốc độ tăng trưởng tiền lương chậm lại và lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ có thể được củng cố. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ đối với nhóm kim loại quý.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ cũng là yếu tố cần theo dõi. Nếu tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng, dòng tiền có thể tìm đến vàng và bạc như những tài sản phòng thủ. Tuy nhiên, do bạc vừa là kim loại quý vừa có nhu cầu sử dụng trong công nghiệp, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng có ảnh hưởng đáng kể đến giá mặt hàng này.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc thời gian tới nhiều khả năng tiếp tục chịu tác động từ diễn biến giá bạc quốc tế, tỷ giá USD/VND và tương quan cung - cầu tại từng đơn vị kinh doanh.

Nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra. Với khoảng cách 49.000-68.000 đồng/lượng được ghi nhận trong khảo sát ngày 8/11, việc mua bán trong thời gian ngắn có thể khiến nhà đầu tư chịu chi phí giao dịch đáng kể.

Trong bối cảnh thị trường chưa xác lập xu hướng rõ ràng, việc chạy theo những nhịp tăng giá hoặc mua vào khi thị trường điều chỉnh mà không đánh giá kỹ rủi ro có thể khiến nhà đầu tư gặp bất lợi.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 8/11 vẫn duy trì ở vùng cao tại thị trường trong nước, trong khi giá thế giới giằng co quanh ngưỡng 52 USD/ounce. Báo cáo việc làm tích cực của Mỹ đang làm gia tăng sức ép từ triển vọng lãi suất, nhưng nhu cầu trú ẩn và những biến động địa chính trị vẫn là các yếu tố có thể hỗ trợ kim loại quý. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các dữ liệu kinh tế sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng giá bạc.