Giá bạc hôm nay 8/7 tiếp tục giảm trên cả thị trường trong nước và thế giới

Thị trường bạc bước sang phiên giao dịch ngày 8/7/2026 với xu hướng điều chỉnh giảm sau nhiều phiên biến động. Đà giảm xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư hạn chế mở các vị thế mới, chờ đợi thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ của Mỹ cũng như các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Giá bạc hôm nay 8/7: Bạc tiếp tục giảm, thị trường chờ tín hiệu mới từ Fed và diễn biến Trung Đông

Khảo sát tại thị trường trong nước cho thấy giá bạc tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý đồng loạt đi xuống, phản ánh diễn biến kém tích cực của thị trường thế giới.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.299.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.370.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá bạc ở mức 2.294.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.370.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc hiện được giao dịch ở mức 2.010.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.044.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi được niêm yết ở mức 2.012.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.057.000 đồng/lượng (bán ra).

Nhìn chung, thị trường bạc trong nước vẫn đang chịu ảnh hưởng khá rõ từ diễn biến của giá bạc quốc tế. Mặc dù mức điều chỉnh chưa quá lớn nhưng tâm lý thận trọng khiến thanh khoản trên thị trường chưa thực sự sôi động.

Giá bạc hôm nay 8/7 trên thế giới giảm về 61,4 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 61,4 USD/ounce, giảm 0,64 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Đây là phiên giảm tiếp theo của bạc sau khi những tác động tích cực từ báo cáo việc làm của Mỹ dần suy yếu. Trong những phiên gần đây, giá bạc liên tục dao động trong biên độ hẹp khi dòng tiền đầu tư vẫn chưa xác định được xu hướng rõ ràng.

Việc bạc không duy trì được đà tăng cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy, khi các nhà đầu tư ưu tiên chờ thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định giải ngân.

Mặc dù bạc vẫn được xem là tài sản trú ẩn an toàn và là kim loại có nhu cầu lớn trong lĩnh vực công nghiệp, song những yếu tố hỗ trợ hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng mới.

Thị trường dồn sự chú ý vào biên bản họp Fed

Yếu tố được giới đầu tư quan tâm nhất hiện nay là biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến sẽ được công bố trong tuần này.

Tại cuộc họp gần nhất, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu dài hạn 2%.

Theo Fed, áp lực lạm phát vẫn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, đặc biệt là biến động của giá năng lượng trên thị trường toàn cầu. Điều này khiến ngân hàng trung ương Mỹ vẫn duy trì lập trường thận trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Chính vì vậy, giới đầu tư kỳ vọng biên bản cuộc họp sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin về quan điểm của các thành viên Fed đối với triển vọng lãi suất trong các tháng tới.

Nếu biên bản cho thấy Fed có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến, đồng USD có thể suy yếu và tạo điều kiện để nhóm kim loại quý, trong đó có bạc, phục hồi.

Ngược lại, nếu Fed tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn về kiểm soát lạm phát, giá bạc có thể còn chịu thêm áp lực điều chỉnh.

Báo cáo việc làm của Mỹ chưa đủ tạo cú hích cho bạc

Một trong những yếu tố từng hỗ trợ giá bạc trong tuần qua là báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Dữ liệu này làm gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ không cần tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn nhằm tránh gây áp lực lên nền kinh tế.

Bên cạnh đó, xu hướng hạ nhiệt của giá dầu cũng góp phần làm giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định những yếu tố này mới chỉ mang tính hỗ trợ ngắn hạn và chưa đủ tạo động lực để thị trường bạc hình thành một chu kỳ tăng bền vững.

Thực tế, diễn biến của bạc trong nhiều phiên gần đây cho thấy lực mua vẫn khá dè dặt. Nhà đầu tư chủ yếu lựa chọn chiến lược quan sát thay vì gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Diễn biến Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường

Bên cạnh chính sách tiền tệ của Mỹ, tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn là biến số quan trọng đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Bất kỳ diễn biến mới nào làm gia tăng căng thẳng trong khu vực đều có thể khiến dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn như vàng và bạc.

Ngược lại, nếu tình hình hạ nhiệt, nhu cầu trú ẩn có thể suy giảm, tạo áp lực lên giá kim loại quý.

Hiện giới đầu tư vẫn theo dõi sát các thông tin liên quan đến khu vực này nhằm đánh giá mức độ tác động đến thị trường năng lượng, lạm phát cũng như chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.

Dự báo giá bạc trong ngắn hạn

Theo giới phân tích, triển vọng ngắn hạn của thị trường bạc vẫn phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu tố quan trọng.

Thứ nhất là thông điệp từ Fed về lộ trình điều hành lãi suất trong thời gian tới.

Thứ hai là sức mạnh của đồng USD. Nếu đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu, bạc sẽ có cơ hội phục hồi nhờ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Thứ ba là diễn biến địa chính trị toàn cầu, đặc biệt tại Trung Đông, khi những biến động bất ngờ luôn có khả năng thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp cho đến khi xuất hiện những thông tin đủ mạnh để xác lập xu hướng mới.

Đối với nhà đầu tư trong nước, việc theo dõi sát diễn biến của thị trường quốc tế, đặc biệt là các quyết định từ Fed và biến động của đồng USD, sẽ là yếu tố quan trọng trước khi đưa ra quyết định mua bán.

Về dài hạn, bạc vẫn được đánh giá là kim loại có nhiều tiềm năng nhờ nhu cầu sử dụng ngày càng tăng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất pin, điện tử và công nghệ cao. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường vẫn sẽ chịu tác động lớn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 8/7 đang trong trạng thái điều chỉnh giảm khi tâm lý chờ đợi bao trùm thị trường. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các tín hiệu từ Fed cùng diễn biến địa chính trị để có chiến lược giao dịch phù hợp trong giai đoạn biến động hiện nay.