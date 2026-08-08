Giá bạc hôm nay 8/8 trong nước tăng trở lại

Sau phiên giảm trước đó, giá bạc hôm nay 8/8 tại thị trường trong nước ghi nhận xu hướng tăng tại nhiều khu vực và hệ thống giao dịch lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở Hà Nội, giá bạc sáng nay được niêm yết ở mức 2,319 triệu đồng/lượng mua vào và 2,391 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 8/8: Bạc thế giới vượt 62 USD/ounce, trong nước đồng loạt tăng trở lại

Trong khi đó, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện quanh mức 2,058 triệu đồng/lượng mua vào và 2,092 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, giá bạc được giao dịch ở mức 2,060 triệu đồng/lượng mua vào và 2,105 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước hôm nay đang có sự chênh lệch tương đối rõ giữa từng khu vực và đơn vị kinh doanh. Đáng chú ý, giá bạc tại Phú Quý hiện cao hơn đáng kể so với mức niêm yết phổ biến tại các điểm giao dịch khác.

Diễn biến tăng trở lại của giá bạc trong nước diễn ra cùng chiều với thị trường quốc tế. Sau phiên điều chỉnh trước đó, bạc đã nhanh chóng lấy lại đà tăng khi tâm lý trên thị trường kim loại quý được cải thiện.

Việc giá bạc tăng cũng cho thấy kim loại quý này đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư trong bối cảnh triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ có nhiều thay đổi.

Giá bạc hôm nay 8/8 trên thế giới vượt 62 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đang được giao dịch quanh mức 62,17 USD/ounce.

Theo Reuters, bạc đã tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 7/8, lên mức 63,29 USD/ounce. Đà tăng của bạc diễn ra cùng với sự đi lên mạnh của vàng sau khi báo cáo việc làm Mỹ tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo của thị trường.

Số liệu việc làm được công bố đã nhanh chóng tác động tới kỳ vọng của giới đầu tư về chính sách tiền tệ Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này mất 23.000 việc làm trong tháng 7, trong khi trước đó thị trường kỳ vọng số việc làm sẽ tăng khoảng 80.000.

Chênh lệch lớn giữa số liệu thực tế và dự báo đã khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Theo diễn biến thị trường được Reuters ghi nhận, xác suất tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống khoảng 43,9%, trong khi khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tăng lên 56,1%.

Đây được xem là yếu tố quan trọng hỗ trợ nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

Vì sao lãi suất Mỹ có thể tác động đến giá bạc?

Bạc là một trong những kim loại quý thường phản ứng mạnh trước những thay đổi trong chính sách tiền tệ của Mỹ. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu ở mức cao, các tài sản không tạo ra lợi suất cố định như bạc có thể trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Ngược lại, nếu thị trường kỳ vọng Fed giảm lãi suất hoặc duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn, áp lực từ lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể giảm. Khi đó, sức hấp dẫn tương đối của bạc có khả năng được cải thiện.

Đây cũng là một trong những lý do khiến giá bạc hôm nay 8/8 được hỗ trợ sau khi báo cáo việc làm Mỹ cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu.

Tuy nhiên, bạc có đặc điểm khác với vàng bởi ngoài vai trò là kim loại quý, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Do đó, diễn biến của giá bạc không chỉ phụ thuộc vào dòng tiền đầu tư mà còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng nhu cầu công nghiệp. Đây là yếu tố khiến bạc có thể biến động mạnh hơn vàng trong một số giai đoạn.

Fed tiếp tục là tâm điểm của thị trường bạc

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, đà tăng mạnh của bạc trong phiên trước được hỗ trợ bởi hoạt động mua bù sau giai đoạn chịu áp lực bán, cùng với sự tham gia của dòng tiền mới.

Tuy nhiên, đà tăng của bạc vẫn có thể đối mặt với những rủi ro nếu các yếu tố hỗ trợ không còn duy trì.

Khi đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và giá dầu không còn tạo động lực tích cực, lực mua trên thị trường bạc có thể suy yếu. Khi đó, kim loại quý này có nguy cơ quay trở lại trạng thái điều chỉnh sau nhịp tăng nhanh.

Trong thời gian tới, chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định xu hướng giá bạc thế giới.

Các quan chức Fed đang đưa ra những quan điểm chưa hoàn toàn đồng nhất về triển vọng lãi suất. Điều này khiến giới đầu tư phải tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế mới để đánh giá khả năng ngân hàng trung ương Mỹ thay đổi chính sách trong cuộc họp tháng 9.

Báo cáo việc làm Mỹ vừa công bố đã tạo cú hích đáng kể đối với thị trường kim loại quý. Nếu các dữ liệu kinh tế tiếp theo tiếp tục cho thấy thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt và tốc độ tăng tiền lương chậm lại, đồng USD có thể chịu thêm áp lực.

Trong kịch bản này, giá bạc có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt.

Ngược lại, nếu các số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến, kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao có thể được củng cố. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có khả năng tăng trở lại, tạo sức ép lên nhóm kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 8/8 tăng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh

Bên cạnh các yếu tố kinh tế vĩ mô, diễn biến kỹ thuật cũng đang được giới phân tích chú ý.

Sau khi tăng mạnh trong phiên trước, giá bạc có thể chịu áp lực chốt lời nếu dòng tiền mới không tiếp tục duy trì. Việc bạc tăng nhanh cũng khiến thị trường dễ xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Giới phân tích cảnh báo nguy cơ điều chỉnh nếu bạc đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng. Trong trường hợp các dữ liệu việc làm và những chỉ báo kinh tế Mỹ tiếp tục tích cực, lực bán có thể gia tăng và khiến đà phục hồi hiện tại suy yếu.

Ngược lại, nếu những dữ liệu mới cho thấy nền kinh tế Mỹ đang giảm tốc rõ rệt, kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed có thể tiếp tục thay đổi theo hướng có lợi cho kim loại quý.

Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể chịu sức ép, qua đó tạo thêm dư địa cho bạc duy trì xu hướng tăng.



Nhìn chung, giá bạc hôm nay 8/8 đang phục hồi sau phiên điều chỉnh, với giá bạc thế giới trở lại trên ngưỡng 62 USD/ounce. Trong nước, giá bạc tại Hà Nội và TP.HCM cũng đồng loạt tăng.

Tuy nhiên, triển vọng của thị trường bạc trong những phiên tới vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, các dữ liệu kinh tế mới và đặc biệt là kỳ vọng của thị trường về chính sách lãi suất của Fed.

Trong bối cảnh bạc vẫn là tài sản có mức biến động tương đối cao, nhà đầu tư cần thận trọng trước những nhịp tăng mạnh và theo dõi sát các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.