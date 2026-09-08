Giá bạc hôm nay 8/9 ở trong nước

Theo cập nhật sáng 8/9, giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.223.000 đồng/lượng mua vào và 2.292.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Trong khi đó, khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc đang được niêm yết quanh mức 1.962.000 đồng/lượng mua vào và 2.029.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 8/9: Bạc thế giới giảm nhẹ, thị trường chờ loạt dữ liệu lạm phát Mỹ

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.966.000 đồng/lượng mua vào và 2.033.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc trong nước hiện có sự chênh lệch tương đối đáng kể giữa các đơn vị kinh doanh. Riêng tại Phú Quý, giá bán ra cao hơn giá mua vào 69.000 đồng/lượng. Ở các điểm giao dịch khác, khoảng cách giữa hai chiều mua - bán cũng ở mức 67.000 đồng/lượng.

Mức chênh lệch này là yếu tố mà người mua bạc vật chất cần đặc biệt lưu ý, nhất là trong bối cảnh giá bạc thế giới đang biến động mạnh. Nếu giá quốc tế điều chỉnh trong thời gian ngắn, nhà đầu tư mua bạc với mục tiêu lướt sóng có thể đối mặt với rủi ro đáng kể do khoảng cách giữa giá mua và giá bán.

Theo thông tin được cập nhật trên báo chí trong nước, giá bạc ngày 8/9 tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Giá bạc hôm nay 8/9 trên thế giới giảm nhẹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hôm nay niêm yết ở mức 66,00 USD/ounce, giảm 0,09 USD/ounce.

Quy đổi theo mức giá được cung cấp, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.713.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.718.000 đồng/ounce ở chiều bán ra.

Diễn biến này cho thấy bạc đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng sau những biến động mạnh của thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây.

Trước đó, giá bạc giao ngay đã chịu áp lực khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD có những thời điểm mạnh lên. Ngày 7/9, Reuters ghi nhận giá bạc giao ngay quanh 66,24 USD/ounce, trong khi thị trường tập trung vào báo cáo việc làm Mỹ và dữ liệu lạm phát sắp được công bố.

Đáng chú ý, mức giá bạc 66 USD/ounce hiện thấp hơn đáng kể so với vùng trên 70 USD/ounce mà thị trường từng chứng kiến vào cuối tháng 8. Điều này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng của giới đầu tư đối với chính sách tiền tệ Mỹ.

Việc làm Mỹ tốt hơn dự báo gây sức ép lên giá bạc

Một trong những yếu tố quan trọng tác động tới giá bạc những phiên gần đây là báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), tổng số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 162.000 việc làm trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,1%.

Số liệu này được đánh giá là tích cực hơn kỳ vọng của thị trường và làm thay đổi đáng kể dự báo về đường hướng lãi suất của Fed.

Sau báo cáo việc làm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, trong khi giới đầu tư nâng xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Reuters cho biết thị trường đã định giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 lên khoảng 59-62%, tùy thời điểm cập nhật.

Đây là yếu tố bất lợi đối với bạc nói riêng và nhóm kim loại quý nói chung.

Bạc không tạo ra dòng tiền hay lãi suất như các tài sản tài chính. Vì vậy, khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc có xu hướng cao hơn. Dòng tiền có thể dịch chuyển sang những tài sản hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất cao, qua đó gây sức ép lên giá kim loại quý.

Fed đứng trước bài toán khó về lãi suất

Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed sẽ diễn ra trong hai ngày 15-16/9, với quyết định lãi suất và cuộc họp báo được tổ chức ngày 16/9.

Trước khi cuộc họp diễn ra, thị trường sẽ có thêm một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ.

Đáng chú ý nhất là chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8, dự kiến được BLS công bố ngày 10/9, và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, dự kiến công bố ngày 11/9.

Đây có thể là những dữ liệu quyết định hướng đi ngắn hạn của giá bạc trong những phiên tới.

Nếu PPI và CPI cao hơn dự báo, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Fed duy trì hoặc thậm chí thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn. Khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD có thể tiếp tục tạo sức ép lên bạc.

Ngược lại, nếu lạm phát thấp hơn dự kiến, kỳ vọng về một chính sách tiền tệ bớt cứng rắn có thể quay trở lại. Đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho các kim loại quý, trong đó có bạc.

Thực tế, giới chức Fed cũng đang có những quan điểm khác nhau. Thống đốc Fed Christopher Waller từng cho biết ông có thể ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9 nếu các dữ liệu lạm phát tiếp tục cho thấy xu hướng hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu lạm phát bất ngờ tăng trở lại, khả năng ông ủng hộ một đợt tăng lãi suất sẽ được tính đến.

Điều này cho thấy dữ liệu CPI và PPI sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định kỳ vọng của thị trường.

Giá năng lượng cũng tác động tới triển vọng giá bạc

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến trên thị trường năng lượng cũng đang trở thành một biến số quan trọng đối với giá bạc.

Giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và những rủi ro liên quan đến nguồn cung có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Reuters cho biết giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 97,5 USD/thùng và cao hơn đáng kể so với đầu năm.

Giá năng lượng cao tác động đến thị trường kim loại quý theo hai chiều.

Một mặt, bất ổn địa chính trị và nguy cơ lạm phát có thể thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản được xem là nơi trú ẩn, qua đó hỗ trợ vàng và bạc.

Mặt khác, nếu giá năng lượng tăng kéo dài và khiến lạm phát trở nên dai dẳng, Fed có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn. Khi đó, lợi suất trái phiếu tăng và chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc cũng tăng theo.

Đây chính là bài toán mà thị trường kim loại quý đang phải đối mặt trong tháng 9.

Giá bạc hôm nay 8/9 sẽ diễn biến thế nào?

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh khi thị trường chờ các dữ liệu kinh tế Mỹ.

Với mức 66,00 USD/ounce, giá bạc thế giới đang đứng trước áp lực từ lợi suất trái phiếu và kỳ vọng Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn. Tuy nhiên, triển vọng của bạc vẫn không hoàn toàn tiêu cực bởi kim loại này vừa có vai trò là tài sản đầu tư, vừa được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp.

Đặc biệt, nếu các dữ liệu lạm phát Mỹ trong tuần này thấp hơn dự báo, kỳ vọng về việc Fed bớt cứng rắn có thể nhanh chóng trở lại, tạo điều kiện để giá bạc phục hồi.

Ngược lại, một báo cáo CPI hoặc PPI cao hơn dự kiến có thể khiến thị trường tiếp tục nâng kỳ vọng về lãi suất, qua đó gây thêm áp lực lên giá bạc.

Với thị trường trong nước, nhà đầu tư cũng cần theo dõi cả giá bạc thế giới, tỷ giá USD/VND và mức điều chỉnh của từng doanh nghiệp. Giá bạc vật chất trong nước không nhất thiết biến động hoàn toàn giống giá bạc quốc tế do còn chịu tác động từ tỷ giá, cung cầu và chênh lệch mua - bán.

Giá bạc hôm nay 8/9 vì vậy đang đứng trước một tuần giao dịch quan trọng. Diễn biến của PPI ngày 10/9, CPI ngày 11/9 và cuộc họp Fed giữa tháng 9 có thể tạo ra những biến động đáng kể đối với thị trường kim loại quý trong thời gian tới.