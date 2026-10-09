Giá bạc hôm nay 9/10 trong nước giảm, Phú Quý niêm yết hơn 2,1 triệu đồng/lượng

Sáng 9/10, giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.063.000 đồng/lượng mua vào và 2.127.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Trong khi đó, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc đang được niêm yết ở mức 1.744.000 đồng/lượng mua vào và 1.811.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 9/10: Bạc thế giới giảm, đồng USD và lợi suất trái phiếu gây sức ép

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện giao dịch quanh mức 1.748.000 đồng/lượng mua vào và 1.815.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá bạc tại Phú Quý tiếp tục cao hơn mặt bằng giá được ghi nhận tại các địa điểm giao dịch khác. Chênh lệch này có thể xuất phát từ thương hiệu, loại bạc, quy cách sản phẩm và chính sách niêm yết riêng của từng đơn vị kinh doanh.



Diễn biến giá bạc trong nước hiện chịu ảnh hưởng đáng kể từ thị trường quốc tế. Khi giá bạc thế giới đi xuống, giá bạc trong nước thường đối mặt với áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, mức độ biến động tại mỗi doanh nghiệp có thể khác nhau do nguồn cung, nhu cầu giao dịch và chênh lệch giá mua – bán.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các đơn vị kinh doanh là yếu tố nhà đầu tư cần quan tâm. Với mức giá tại Phú Quý, chênh lệch mua – bán là 64.000 đồng/lượng. Tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, khoảng cách tương ứng là 67.000 đồng/lượng.

Điều này đồng nghĩa người mua bạc có thể chịu khoản chênh lệch đáng kể ngay tại thời điểm giao dịch. Nếu giá bạc không tăng đủ để bù đắp phần chênh lệch này, việc bán lại trong thời gian ngắn có thể khiến nhà đầu tư chịu thua lỗ.

Giá bạc hôm nay 9/10 trên thế giới giảm về 60,39 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hiện được niêm yết quanh mức 60,39 USD/ounce, giảm 0,47 USD/ounce so với mức tham chiếu được cung cấp.

Quy đổi theo dữ liệu thị trường được ghi nhận, giá bạc thế giới tương ứng khoảng 1.532.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.537.000 đồng/ounce ở chiều bán ra. Mức giá quy đổi bằng tiền đồng có thể thay đổi theo tỷ giá USD/VND và thời điểm cập nhật.

Đà giảm của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy khả năng cơ quan này tiếp tục nâng lãi suất vào cuối năm vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ. Thông tin này làm gia tăng sự thận trọng của giới đầu tư đối với các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Thông thường, khi lãi suất duy trì ở mức cao hoặc thị trường dự báo chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, sức hấp dẫn tương đối của kim loại quý có thể suy giảm. Trong khi đó, các tài sản sinh lãi như trái phiếu có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với một bộ phận nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, đồng USD tăng giá cũng tạo thêm áp lực đối với giá bạc. Do bạc được định giá chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh mạnh lên có thể khiến kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó gây sức ép lên nhu cầu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng là yếu tố cần theo dõi. Khi lợi suất trái phiếu đi lên, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc tăng theo. Trong bối cảnh đó, dòng vốn đầu tư có thể dịch chuyển giữa các nhóm tài sản, khiến giá kim loại quý biến động mạnh hơn.

Dù vậy, mức giảm 0,47 USD/ounce chưa đủ để khẳng định bạc đã bước vào một xu hướng giảm kéo dài. Diễn biến tiếp theo còn phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, kỳ vọng lãi suất và nhu cầu bạc trong cả lĩnh vực đầu tư lẫn sản xuất công nghiệp.

Triển vọng giá bạc: Nhà đầu tư chờ dữ liệu việc làm và lạm phát Mỹ

Trong ngắn hạn, triển vọng giá bạc sẽ phụ thuộc đáng kể vào các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là thị trường lao động và lạm phát. Đây là những dữ liệu quan trọng giúp giới đầu tư đánh giá khả năng Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ trong các cuộc họp tiếp theo.

Nếu số liệu việc làm và lạm phát yếu hơn dự báo, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng Fed giảm mức độ thắt chặt chính sách. Kịch bản này có thể hỗ trợ giá vàng và bạc thông qua khả năng đồng USD suy yếu hoặc lợi suất trái phiếu giảm.

Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng ở mức cao, Fed có thể phải duy trì lập trường thận trọng hơn đối với việc nới lỏng chính sách. Trong trường hợp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng, giá bạc có thể chịu thêm sức ép.

Nhu cầu đối với trái phiếu Mỹ cũng là một biến số đáng chú ý. Nếu các phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn dài ghi nhận nhu cầu yếu, lợi suất có thể tăng để thu hút người mua. Diễn biến này sẽ tạo thêm một yếu tố bất lợi đối với nhóm kim loại quý, nhất là khi đồng USD đồng thời mạnh lên.

Tuy nhiên, bạc có đặc điểm khác vàng khi vừa được xem là tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Do đó, triển vọng nhu cầu từ các lĩnh vực sử dụng bạc cũng có thể tác động đến giá, bên cạnh những yếu tố tài chính như lãi suất, tỷ giá và lợi suất trái phiếu.

Đối với thị trường trong nước, nhà đầu tư cần theo dõi đồng thời giá bạc thế giới, tỷ giá USD/VND và mức chênh lệch mua – bán tại doanh nghiệp. Giá bạc trong nước không nhất thiết biến động hoàn toàn tương ứng với giá quốc tế do còn phụ thuộc vào điều kiện cung cầu và chính sách kinh doanh của từng đơn vị.

Trong bối cảnh thị trường chưa có tín hiệu rõ ràng về hướng đi của lãi suất Mỹ, việc mua bạc theo tâm lý đám đông hoặc kỳ vọng giá nhanh chóng phục hồi có thể làm gia tăng rủi ro. Nhà đầu tư nên cân nhắc mục tiêu nắm giữ, khả năng chấp nhận biến động và chi phí giao dịch trước khi quyết định xuống tiền.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 9/10 đang chịu sức ép từ đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và những bất định trong triển vọng chính sách của Fed. Dữ liệu việc làm, lạm phát cùng diễn biến thị trường trái phiếu sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định liệu bạc có thể phục hồi hay tiếp tục điều chỉnh trong những phiên tới.