Giá bạc hôm nay 9/11 trong nước: Phú Quý niêm yết 1,618 triệu đồng/lượng

Thị trường bạc trong nước sáng 9/11 ghi nhận mặt bằng giá duy trì ở mức tương đối cao, dù giá bạc thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh. Khảo sát tại các doanh nghiệp kinh doanh bạc cho thấy giá mua vào và bán ra có sự chênh lệch nhất định giữa từng đơn vị và khu vực giao dịch.

Giá bạc hôm nay 9/11: Bạc thế giới lùi về 51,81 USD/ounce, áp lực giảm chưa dứt

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 1.569.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.618.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc hiện được niêm yết quanh mức 1.574.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.642.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc phổ biến ở mức 1.578.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.646.000 đồng/lượng (bán ra).

Mức giá trên cho thấy bạc trong nước vẫn duy trì mặt bằng tương đối cao, đồng thời có sự khác biệt giữa các đơn vị kinh doanh. Đáng chú ý, giá bán ra tại các địa điểm khảo sát ở Hà Nội và TP.HCM cao hơn mức niêm yết của Phú Quý, phản ánh sự khác biệt về chính sách giá và chi phí kinh doanh.

Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện được giao dịch quanh ngưỡng 51,81 USD/ounce. Quy đổi theo dữ liệu tham khảo được cung cấp, giá bạc thế giới tương ứng khoảng 1.329.000 đồng/ounce chiều mua vào và 1.334.000 đồng/ounce chiều bán ra.

Mức giá này cho thấy thị trường bạc quốc tế đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi, khi các yếu tố kinh tế vĩ mô của Mỹ tiếp tục tạo sức ép lên nhóm kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 9/11 trên thế giới chịu sức ép từ báo cáo việc làm Mỹ và chính sách của Fed

Diễn biến đáng chú ý nhất tác động đến thị trường bạc trong những ngày gần đây là báo cáo việc làm tháng 10/2026 của Mỹ. Những số liệu được công bố ngày 6/11 cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt hơn dự báo, qua đó làm thay đổi kỳ vọng của giới đầu tư về lộ trình điều hành lãi suất của Fed.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế nước này tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, cao hơn đáng kể so với dự báo 65.000 việc làm của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% trong tháng 9 xuống 4,1% trong tháng 10.



Đáng chú ý, thu nhập bình quân theo giờ của người lao động khu vực tư nhân phi nông nghiệp tăng 0,4% trong tháng, tương đương tăng 14 cent, lên 38 USD/giờ. Tính trong 12 tháng, tiền lương bình quân theo giờ tăng 3,1%.

Bên cạnh đó, số liệu việc làm của hai tháng trước cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, mức tăng việc làm tháng 8 được điều chỉnh từ 133.000 lên 186.000, còn tháng 9 được điều chỉnh từ 29.000 lên 60.000. Tổng mức điều chỉnh tăng của hai tháng là 84.000 việc làm. Những dữ liệu này càng củng cố nhận định nền kinh tế Mỹ chưa suy yếu đủ nhanh để tạo sức ép buộc Fed phải sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.



Đối với thị trường bạc, đây là thông tin không mấy thuận lợi. Bạc vừa được xem là tài sản trú ẩn, vừa là kim loại có nhu cầu lớn trong lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính sách tiền tệ trở thành yếu tố chi phối tâm lý thị trường, những biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể lấn át vai trò trú ẩn của kim loại quý trong ngắn hạn.

Khi thị trường lao động Mỹ duy trì sức mạnh, Fed có thêm dư địa để giữ lãi suất ở mức cao nhằm kiểm soát lạm phát. Thậm chí, khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 cũng bắt đầu được giới đầu tư quan tâm trở lại.

Theo Reuters, sau báo cáo việc làm tháng 10, xác suất thị trường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đã lên gần 80%, so với khoảng 67% trước đó. Chỉ số USD tăng 0,77% lên 102,26, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt đi lên.



Đồng USD mạnh lên thường tạo ra áp lực đối với giá bạc bởi kim loại này được định giá bằng đồng bạc xanh. Khi USD tăng giá, nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác phải bỏ ra nhiều chi phí hơn để mua bạc, từ đó có thể làm suy giảm sức mua trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng khiến các tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ như vàng và bạc trở nên kém hấp dẫn hơn. Nhà đầu tư có xu hướng cân nhắc lại việc nắm giữ kim loại quý khi những tài sản sinh lời cố định mang lại mức lợi suất cạnh tranh hơn.

Vì vậy, dù nhu cầu bạc trong các ngành công nghiệp vẫn là yếu tố hỗ trợ dài hạn, triển vọng lãi suất cao và đồng USD mạnh đang trở thành lực cản đáng kể đối với quá trình phục hồi của kim loại này.

Thị trường bạc tuần tới: Nhà đầu tư cần theo dõi những yếu tố nào?

Bên cạnh chính sách tiền tệ Mỹ, thị trường bạc còn chịu tác động từ những biến động trên thị trường chứng khoán và tình hình địa chính trị quốc tế.

Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ và những lo ngại liên quan đến triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Cùng với đó, căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là những diễn biến liên quan đến Iran, tiếp tục làm gia tăng sự bất định trên thị trường tài chính.

Theo Reuters, đồng USD đã được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép bán tháo, trước khi báo cáo việc làm Mỹ tiếp tục tạo động lực tăng giá cho đồng tiền này.



Điều đáng chú ý là tác động của bất ổn địa chính trị đối với bạc không phải lúc nào cũng theo một chiều. Khi căng thẳng gia tăng, nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn có thể hỗ trợ kim loại quý. Tuy nhiên, nếu dòng vốn ưu tiên đồng USD hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao, bạc vẫn có thể chịu áp lực bán.

Đây cũng là lý do khiến diễn biến của giá bạc trong ngắn hạn trở nên khó dự báo hơn. Nhà đầu tư không chỉ phải đánh giá nhu cầu trú ẩn mà còn cần theo dõi sự dịch chuyển dòng tiền giữa các thị trường tài chính.

Trong tuần tới, ba yếu tố được xem là có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá bạc.

Thứ nhất là diễn biến của đồng USD. Nếu đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá nhờ kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, giá bạc nhiều khả năng vẫn gặp khó khăn trong việc phục hồi. Ngược lại, nếu USD suy yếu, kim loại quý có thể nhận được lực hỗ trợ từ hoạt động mua vào.

Thứ hai là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh kỳ vọng của thị trường về lạm phát và lãi suất. Lợi suất tiếp tục tăng có thể khiến dòng vốn đầu tư dịch chuyển khỏi các tài sản không sinh lời như bạc.

Thứ ba là những dữ liệu kinh tế mới của Mỹ, đặc biệt là các chỉ số liên quan đến lạm phát và thị trường lao động. Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng trong khi việc làm vẫn tăng trưởng tích cực, Fed có thể duy trì quan điểm thận trọng hơn với việc cắt giảm lãi suất.

Ở chiều ngược lại, nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu suy yếu, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ có thể được khôi phục. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu có khả năng hạ nhiệt, tạo điều kiện để giá bạc tìm lại động lực tăng.

Về dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu sử dụng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng mặt trời, điện tử và các công nghệ liên quan đến chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, những yếu tố này khó có thể tạo ra lực đỡ tức thời nếu thị trường tài chính tiếp tục chịu sức ép từ chính sách tiền tệ của Mỹ.

Với thị trường trong nước, mức giá bạc trên 1,56 triệu đồng/lượng cho thấy mặt bằng giá vẫn tương đối cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra. Tại Phú Quý, chênh lệch giữa hai chiều hiện là 49.000 đồng/lượng; trong khi tại các địa điểm khảo sát khác ở Hà Nội và TP.HCM, mức chênh lệch lên tới 68.000 đồng/lượng.

Khoảng cách này có ý nghĩa quan trọng đối với những người mua bạc với mục đích đầu tư ngắn hạn. Trong trường hợp giá bạc thế giới tiếp tục giảm, nhà đầu tư có thể đồng thời đối mặt với rủi ro biến động giá và khoản chênh lệch mua - bán tại các đơn vị kinh doanh.

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 9/11 đang đứng trước nhiều sức ép khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao ngày càng rõ nét. Trong ngắn hạn, khả năng phục hồi của bạc vẫn phụ thuộc lớn vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến chính sách tiền tệ. Nhà đầu tư nên theo dõi sát thị trường quốc tế, so sánh giá mua - bán tại các đơn vị kinh doanh và thận trọng với quyết định mua đuổi khi xu hướng giá chưa thực sự ổn định.