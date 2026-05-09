Giá bạc hôm nay 9/5 trong nước tăng vọt cuối phiên

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/5, thị trường bạc trong nước ghi nhận diễn biến đầy bất ngờ khi lực mua tăng mạnh vào cuối buổi chiều, kéo giá bạc bật tăng trên diện rộng. Nhiều thương hiệu bạc lớn đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh giá niêm yết, đưa bạc tiến sát ngưỡng cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Giá bạc hôm nay 9/5: Bật tăng mạnh, áp sát mốc 84 triệu đồng/kg

Tại Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng chốt phiên ở mức 3,028 - 3,122 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với thời điểm mở cửa, mức giá này đã tăng thêm 21.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 22.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Không chỉ bạc miếng, bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh. Cụ thể, giá bạc thỏi được niêm yết ở mức 80,75 - 83,25 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng lần lượt 560.000 đồng/kg ở chiều mua và 580.000 đồng/kg ở chiều bán so với đầu phiên giao dịch.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại Phú Quý Jewelry khi giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở ngưỡng 3,037 - 3,131 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, bạc thỏi loại 1kg được giao dịch quanh mức 80,99 - 83,49 triệu đồng/kg.

So với thời điểm mở cửa, giá bạc tại Phú Quý tăng từ 19.000 - 20.000 đồng/lượng đối với bạc miếng và tăng từ 510.000 - 530.000 đồng/kg đối với bạc thỏi. Đây được xem là một trong những phiên tăng mạnh nhất của bạc kể từ đầu tháng 5 tới nay.

Trong khi đó, Sacombank SBJ cũng điều chỉnh tăng giá bạc nhưng với biên độ thấp hơn. Giá bạc miếng loại 1 lượng tại doanh nghiệp này chốt phiên ở mức 2,97 - 3,06 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ 12.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank SBJ cũng tăng thêm 320.000 đồng/kg so với đầu phiên, lên mức 79,2 - 81,6 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước đang tiến gần vùng đỉnh mới

Đà tăng mạnh của giá bạc hôm nay 9/5 phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư trước diễn biến tăng liên tục của thị trường quốc tế. Sau nhiều phiên giằng co, bạc đang cho thấy khả năng quay trở lại vùng giá cao, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn có xu hướng dịch chuyển sang nhóm kim loại quý.

Theo giới kinh doanh kim loại quý, việc giá bạc tăng nhanh trong thời gian ngắn chủ yếu đến từ áp lực nguồn cung và tâm lý lo ngại bất ổn địa chính trị trên toàn cầu. Ngoài vai trò là tài sản trú ẩn, bạc còn được hưởng lợi nhờ nhu cầu công nghiệp tăng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất công nghệ cao.

Một số chuyên gia nhận định, nếu giá bạc thế giới tiếp tục duy trì trên ngưỡng 81 USD/ounce, thị trường trong nước hoàn toàn có thể chứng kiến mốc 84 triệu đồng/kg bị chinh phục trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Giá bạc hôm nay 9/5 trên thế giới vượt 81 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục nối dài chuỗi tăng mạnh. Tính đến 19h40 ngày 8/5 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay đạt 81,37 USD/ounce, tăng 2,93 USD/ounce so với phiên trước đó, tương đương mức tăng 3,74%.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng lên 81,85 USD/ounce, cao hơn 1,67 USD/ounce so với phiên liền trước, tương ứng mức tăng 2,08%.

Đây là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của bạc trong tuần này. Việc giá bạc vượt ngưỡng 81 USD/ounce cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ với nhóm kim loại quý sau giai đoạn điều chỉnh.

Căng thẳng Mỹ - Iran thúc đẩy nhu cầu trú ẩn

Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá bạc tăng mạnh là những diễn biến căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran. Thị trường hiện đang theo dõi sát phản ứng của Tehran trước đề xuất mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 10 tuần.

Theo các nguồn tin quốc tế, phía Iran dự kiến sẽ đưa ra phản hồi thông qua Pakistan trong vòng hai ngày tới. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, giới đầu tư có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn như vàng và bạc để phòng ngừa rủi ro.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng giá bạc hiện vẫn thấp hơn khoảng 15% so với thời điểm xung đột mới bùng phát. Điều này cho thấy dư địa tăng của kim loại quý này vẫn còn nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Ngoài yếu tố địa chính trị, việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa cũng khiến giá năng lượng tăng mạnh, từ đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu. Khi lạm phát có nguy cơ quay trở lại, nhu cầu nắm giữ kim loại quý thường tăng lên đáng kể.

Lợi suất trái phiếu Mỹ là yếu tố quyết định xu hướng giá bạc

Theo chuyên gia phân tích cao cấp của FX Empire, giá bạc đang được hỗ trợ đáng kể khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm xuống.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi khả năng bạc có thể vượt đỉnh thiết lập ngày 17/4 quanh vùng 83,5 USD/ounce. Tuy nhiên, khả năng bứt phá ngay lập tức qua ngưỡng này vẫn chưa thực sự rõ ràng do thị trường còn chịu áp lực từ biến động trái phiếu.

Các chuyên gia phân tích cho rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện là chỉ báo đặc biệt quan trọng đối với xu hướng của bạc. Khi lợi suất giảm về gần hoặc dưới mốc 4,3%, bạc thường hưởng lợi do đây là loại tài sản không sinh lãi.

Ngược lại, nếu lợi suất bật tăng trở lại, dòng tiền có thể rời khỏi kim loại quý để chuyển sang trái phiếu, khiến giá bạc chịu áp lực điều chỉnh.

Những mốc kỹ thuật đáng chú ý của giá bạc

Về mặt kỹ thuật, vùng hỗ trợ gần nhất của bạc hiện nằm quanh ngưỡng 76,95 USD/ounce, tương ứng với đường EMA 50 ngày. Nếu giá giảm sâu hơn, các vùng hỗ trợ tiếp theo được xác định ở mức 75 USD và 70 USD/ounce.

Trong đó, mốc 70 USD/ounce được đánh giá là vùng nền hỗ trợ quan trọng của thị trường trong trung và dài hạn.

Các chuyên gia cho rằng bạc hiện vẫn đang trong giai đoạn tích lũy dài hạn với biên độ dao động chủ yếu trong khoảng từ 70 - 90 USD/ounce. Điều này đồng nghĩa dư địa tăng vẫn còn, nhưng thị trường sẽ xuất hiện nhiều nhịp rung lắc mạnh trong ngắn hạn.

Trước diễn biến khó lường của thị trường tài chính toàn cầu, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng hợp lý, tránh mua đuổi ở vùng giá cao và ưu tiên quản trị rủi ro trong giai đoạn biến động mạnh hiện nay.