Giá bạc hôm nay 9/7 trong nước duy trì vùng giá cao

Khảo sát sáng ngày 9/7 cho thấy thị trường bạc trong nước chưa xuất hiện biến động mạnh dù giá bạc thế giới đã quay đầu giảm sau nhiều phiên tăng liên tiếp.

Giá bạc hôm nay 9/7 giảm theo thế giới, bạc mất mốc 62 USD/ounce

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 2.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.271.000 đồng/lượng (bán ra). Mức giá này tiếp tục nằm trong nhóm cao nhất trên thị trường, phản ánh nhu cầu nắm giữ bạc vật chất vẫn tương đối ổn định.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá bạc ở mức 2.198.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.271.000 đồng/lượng (bán ra), gần tương đương với Phú Quý ở chiều bán ra.

Khảo sát tại nhiều điểm kinh doanh bạc khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được giao dịch ở mức 1.917.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.951.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP.HCM, giá bạc nhỉnh hơn nhẹ so với Hà Nội, được niêm yết ở mức 1.919.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.964.000 đồng/lượng (bán ra).

Nhìn chung, mặt bằng giá bạc trong nước vẫn duy trì ở vùng cao so với đầu năm. Tuy nhiên, đà tăng đang có dấu hiệu chững lại khi thị trường quốc tế bước vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.

Giá bạc hôm nay 9/7 trên thế giới giảm mạnh sau chuỗi tăng liên tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 9/7 được giao dịch quanh ngưỡng 60 USD/ounce, giảm 1,4 USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.539.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.544.000 đồng/ounce (bán ra).

Đây là phiên giảm đáng chú ý sau bốn phiên tăng liên tiếp của bạc. Trước đó, kim loại quý này đã được hỗ trợ mạnh nhờ số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, làm gia tăng niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm áp lực duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Tuy nhiên, khi giá bạc tiến sát và vượt mốc 62 USD/ounce, lực chốt lời xuất hiện khá mạnh khiến thị trường nhanh chóng điều chỉnh. Việc không giữ được ngưỡng kháng cự quan trọng này đã kích hoạt hoạt động bán ra của nhiều nhà đầu tư ngắn hạn.

Mặc dù vậy, so với cùng kỳ nhiều tháng trước, giá bạc quốc tế vẫn đang duy trì ở vùng cao, phản ánh triển vọng dài hạn của kim loại quý này chưa bị thay đổi đáng kể.

Đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ gây sức ép lên kim loại quý

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính khiến cả vàng và bạc đồng loạt giảm trong phiên là sự phục hồi của đồng USD cùng với việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng trở lại.

Khi lợi suất trái phiếu tăng, các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn đối với dòng vốn đầu tư. Trong khi đó, vàng và bạc vốn không mang lại lợi suất nên thường chịu áp lực bán trong những giai đoạn này.

Bên cạnh đó, diễn biến tăng của giá năng lượng cũng góp phần đẩy lợi suất trái phiếu đi lên do làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Điều này khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với nhóm kim loại quý.

Đồng USD mạnh lên cũng khiến giá vàng và bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Không chỉ bạc, giá vàng thế giới cũng ghi nhận xu hướng giảm trong phiên giao dịch mới nhất khi các nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ đồng bạc xanh và trái phiếu Mỹ.

Fed vẫn là yếu tố quyết định xu hướng của giá bạc

Các chuyên gia nhận định thị trường kim loại quý hiện vẫn đang trong giai đoạn tích lũy sau khi trải qua nhiều tuần biến động mạnh.

Điểm tích cực là những tín hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang dần hạ nhiệt. Điều này giúp củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ có thêm dư địa để điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng bớt cứng rắn hơn trong thời gian tới.

Nếu Fed phát đi tín hiệu cắt giảm lãi suất hoặc xác nhận chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ rõ ràng hơn, vàng và bạc có thể sẽ lấy lại động lực tăng giá.

Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục neo cao hoặc các dữ liệu kinh tế của Mỹ tích cực hơn dự báo, Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu nhiều khả năng tiếp tục được hỗ trợ, tạo sức ép lên thị trường kim loại quý.

Theo các chuyên gia, giai đoạn hiện nay vẫn chưa đủ điều kiện để xác lập một xu hướng tăng bền vững đối với bạc. Thị trường cần thêm những yếu tố hỗ trợ quan trọng như lợi suất trái phiếu hạ nhiệt rõ rệt hoặc đồng USD suy yếu mạnh hơn.

Triển vọng giá bạc trong thời gian tới ra sao?

Mặc dù đang điều chỉnh ngắn hạn, nhiều tổ chức phân tích vẫn đánh giá bạc là một trong những kim loại có triển vọng tích cực trong trung và dài hạn.

Không chỉ đóng vai trò là tài sản trú ẩn, bạc còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử và công nghệ bán dẫn. Nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng hỗ trợ cho giá bạc trong những tháng tới.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, diễn biến của bạc nhiều khả năng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, chính sách tiền tệ của Fed, biến động của đồng USD cũng như lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát các báo cáo kinh tế quan trọng sắp được công bố để tìm thêm tín hiệu về thời điểm Fed có thể điều chỉnh lãi suất.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên chạy theo các nhịp tăng giảm ngắn hạn mà cần theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô cũng như xu hướng của thị trường quốc tế trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Với diễn biến hiện tại, giá bạc hôm nay 9/7 đang chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực nếu môi trường lãi suất toàn cầu dần trở nên thuận lợi hơn và nhu cầu công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao.