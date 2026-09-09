Giá bạc hôm nay 9/9 trong nước

Giá bạc hôm nay 9/9 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2.235.000 đồng/lượng mua vào và 2.304.000 đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.969.000 đồng/lượng mua vào và 2.036.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc hôm nay 9/9: Bạc thế giới tăng trở lại trước giờ công bố dữ liệu Mỹ

Trong khi đó, tại TP.HCM, giá bạc được giao dịch ở mức 1.972.000 đồng/lượng mua vào và 2.040.000 đồng/lượng bán ra.

Như vậy, mặt bằng giá bạc tại Phú Quý tiếp tục cao hơn đáng kể so với mức giá khảo sát tại một số điểm giao dịch khác. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các đơn vị cũng ở mức vài chục nghìn đồng/lượng, cho thấy nhà đầu tư cần tính toán kỹ chi phí chênh lệch khi giao dịch bạc vật chất trong ngắn hạn.

Giá bạc trong nước không chỉ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến của bạc thế giới mà còn phụ thuộc vào tỷ giá USD/VND, nguồn cung, nhu cầu giao dịch và chính sách giá của từng doanh nghiệp.

Giá bạc hôm nay 9/9 trên thế giới tăng 0,68 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới hôm nay 9/9 được niêm yết ở mức 66,68 USD/ounce, tăng 0,68 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy giá bạc đang có sự hồi phục sau những phiên chịu sức ép từ đồng USD và kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo Reuters, trong phiên 8/9, bạc giao ngay tăng khoảng 0,3%, lên 66,34 USD/ounce. Thị trường kim loại quý đang chịu tác động đáng kể từ diễn biến giá dầu, đồng USD và những dự báo liên quan đến chính sách lãi suất của Fed.

Việc giá bạc duy trì trên vùng 66 USD/ounce cũng cho thấy lực cầu trên thị trường vẫn tương đối đáng chú ý, bất chấp môi trường lãi suất của Mỹ đang tạo ra những sức ép nhất định đối với nhóm kim loại quý.

Thị trường lao động Mỹ tạo bất ngờ lớn

Một trong những yếu tố quan trọng đang tác động tới giá bạc là báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế nước này tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 8, cao hơn nhiều so với mức dự báo khoảng 56.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,1%.

Đáng chú ý, số việc làm mới trong tháng 8 là mức tăng mạnh nhất trong 5 tháng. Báo cáo cũng cho thấy việc làm tăng tại các lĩnh vực như dịch vụ ăn uống và giáo dục chính quyền địa phương, trong khi ngành thông tin ghi nhận số việc làm giảm.

Dữ liệu này khiến thị trường đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Reuters cho biết sau báo cáo việc làm, xác suất thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên đáng kể.

Đây là yếu tố bất lợi đối với bạc trong ngắn hạn.

Bạc không tạo ra dòng tiền cố định như trái phiếu hay tiền gửi. Vì vậy, khi lãi suất tăng hoặc được dự báo duy trì ở mức cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý tăng lên. Đồng thời, lãi suất cao có thể hỗ trợ đồng USD, khiến các loại hàng hóa được định giá bằng USD, trong đó có bạc, trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường lao động Mỹ không hoàn toàn theo hướng tích cực đối với đồng USD và lãi suất. Tiền lương bình quân trong tháng 8 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,2% của tháng 7. Điều này cho thấy áp lực từ tiền lương đối với lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vì vậy, giới đầu tư vẫn cần thêm dữ liệu lạm phát trước khi đưa ra đánh giá chắc chắn về bước đi tiếp theo của Fed.

Giá bạc hôm nay chờ dữ liệu PPI và CPI Mỹ

Tâm điểm của thị trường trong những ngày tới sẽ là hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ là Chỉ số Giá sản xuất (PPI) và Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI).

Theo lịch công bố chính thức của BLS, báo cáo PPI tháng 8/2026 sẽ được công bố vào ngày 10/9, trong khi báo cáo CPI tháng 8/2026 được công bố vào ngày 11/9, đều vào lúc 8h30 sáng theo giờ miền Đông Mỹ.

Đây là những dữ liệu đặc biệt quan trọng bởi chúng được công bố chỉ vài ngày trước cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 15-16/9.

Nếu PPI và CPI cho thấy áp lực giá tiếp tục hạ nhiệt, thị trường có thể gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ không duy trì chính sách tiền tệ quá thắt chặt. Khi đó, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể chịu sức ép, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giá bạc.

Ngược lại, nếu lạm phát cao hơn dự báo, thị trường có thể tiếp tục nâng kỳ vọng Fed giữ lãi suất cao hoặc thậm chí thắt chặt chính sách hơn. Đây sẽ là yếu tố gây sức ép lên bạc và các kim loại quý không sinh lãi.

Theo Reuters, nhà đầu tư hiện đặc biệt quan tâm đến các dữ liệu PPI và CPI bởi chúng có thể cung cấp thêm manh mối về hướng đi của Fed trong cuộc họp tháng 9.

Áp lực lạm phát vẫn là vấn đề đáng chú ý

Một yếu tố khác khiến thị trường thận trọng là diễn biến giá năng lượng. Giá dầu tăng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, từ đó ảnh hưởng tới cách Fed đánh giá chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, số liệu tại Việt Nam cũng cho thấy giá năng lượng đang tác động đáng kể tới mặt bằng giá. Theo Cục Thống kê, CPI tháng 8/2026 của Việt Nam tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân 8 tháng, CPI tăng 4,45%, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Riêng nhóm giao thông tăng 4,09% trong tháng 8, chủ yếu liên quan đến diễn biến giá nhiên liệu, qua đó tác động đáng kể tới CPI chung.

Những diễn biến này cho thấy bài toán lạm phát vẫn là một trong những yếu tố quan trọng đối với chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

Bất ổn địa chính trị vẫn hỗ trợ giá bạc

Bên cạnh yếu tố lãi suất và đồng USD, giá bạc vẫn nhận được một phần hỗ trợ từ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn khi bất ổn địa chính trị gia tăng.

Các diễn biến liên quan tới giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị đang khiến thị trường tài chính quốc tế biến động mạnh hơn. Trong môi trường bất định, kim loại quý thường được nhà đầu tư quan tâm như một công cụ đa dạng hóa danh mục và phòng vệ rủi ro.

Tuy nhiên, bạc có đặc điểm khác vàng khi ngoài vai trò tài sản đầu tư, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Do đó, triển vọng nhu cầu công nghiệp cũng là yếu tố cần theo dõi khi đánh giá xu hướng giá bạc trung và dài hạn.

Điều này khiến giá bạc có thể chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố: chính sách tiền tệ, đồng USD, nhu cầu đầu tư, nhu cầu công nghiệp và tình hình kinh tế toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 9/9: Nhà đầu tư cần theo dõi sát dữ liệu Mỹ

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 9/9 đang được hỗ trợ bởi đà tăng của giá bạc thế giới lên 66,68 USD/ounce, nhưng triển vọng ngắn hạn vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

Báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy thị trường lao động Mỹ mạnh hơn dự kiến, qua đó làm gia tăng khả năng Fed duy trì quan điểm cứng rắn về lãi suất. Tuy nhiên, mức tăng tiền lương chậm lại và các dữ liệu lạm phát sắp được công bố có thể làm thay đổi kỳ vọng của thị trường.

Trong hai ngày 10-11/9, giới đầu tư sẽ lần lượt theo dõi PPI và CPI tháng 8 của Mỹ. Đây có thể là những dữ liệu tạo ra biến động mạnh đối với USD, lợi suất trái phiếu và giá kim loại quý.

Với thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý hiện ở mức 2.235.000 đồng/lượng mua vào và 2.304.000 đồng/lượng bán ra, trong khi giá bạc tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội và TP.HCM lần lượt quanh vùng 1,97-2,04 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá bạc thế giới vẫn chịu sự giằng co giữa kỳ vọng lãi suất cao và nhu cầu trú ẩn, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý chênh lệch giá mua - bán khi giao dịch bạc vật chất. Việc giá bạc tăng trong một phiên chưa đủ để khẳng định một xu hướng tăng bền vững; diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các số liệu lạm phát sắp công bố sẽ là những yếu tố quan trọng định hình xu hướng tiếp theo.