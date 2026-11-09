Ảnh minh họa: 99 Bitcoin

Giá vàng tăng 1,4%, lên 4.123 USD/ounce, nối dài đà đi lên từ tuần trước. Trong khi đó, Bitcoin giảm xuống 73.700 USD – mức thấp nhất kể từ tháng 8 – trước khi cố gắng ổn định trở lại.

Theo trang tin 99 Bitcoin, sự trái chiều này đang mở ra một cơ hội đáng chú ý cho các nhà đầu tư tiền số. Trong khi vàng thu hút dòng tiền mới từ các tổ chức tài chính, Bitcoin lại đang trải qua một giai đoạn tích lũy và điều chỉnh. Sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư trong thời gian tới có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy giá BTC.

Vàng tăng mạnh cho thấy nhu cầu đối với tài sản khan hiếm gia tăng

Đà phục hồi mới nhất của vàng phản ánh sự quan tâm trở lại đối với các tài sản được xem là nơi lưu giữ giá trị truyền thống, 99 Bitcoin đánh giá.

Giới đầu tư đang theo dõi sát diễn biến lạm phát, lãi suất, tình hình địa chính trị và xu hướng của đồng USD.

Giá dầu giảm đã góp phần hỗ trợ vàng khi làm dịu bớt những lo ngại về lạm phát. Đồng USD suy yếu cũng khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua quốc tế, qua đó thúc đẩy nhu cầu.

Dòng tiền từ các tổ chức tài chính cũng là yếu tố quan trọng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua 321 tấn vàng trong quý III, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng cũng thu hút thêm 211 tấn trong quý này.

Những con số trên cho thấy các nhà đầu tư tổ chức vẫn ưu tiên những tài sản có nguồn cung hạn chế trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Bitcoin cũng có đặc điểm tương tự. Với nguồn cung tối đa cố định 21 triệu đồng, đồng tiền số này được xem là một lựa chọn thay thế cho các tài sản gắn với hệ thống tiền tệ truyền thống.

Do đó, sức mạnh của vàng có thể củng cố câu chuyện đầu tư dài hạn đối với Bitcoin, thay vì làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng tiền số này. Cả hai tài sản đều mang đến những cách thức khác nhau để nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục và tìm kiếm cơ hội từ tính khan hiếm.

Bitcoin có thể trở thành tâm điểm tiếp theo khi dòng tiền quay trở lại tiền số

Đà suy yếu gần đây chưa làm mất đi triển vọng đầu tư dài hạn của Bitcoin. Thay vào đó, thị trường đang bước vào một phép thử quan trọng đối với nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức, theo 99 Bitcoin.

Trong quý III, Bitcoin từng tăng mạnh 43%, lên mức 83.600 USD vào ngày 30/9. Đồng tiền số này cũng vượt trội hơn vàng và một số thị trường chứng khoán lớn trong cùng giai đoạn.

Diễn biến đó cho thấy Bitcoin có khả năng thu hút dòng vốn trong những thời điểm thị trường lo ngại về chính sách tiền tệ. Sức hấp dẫn của đồng tiền số không chỉ đến từ hoạt động đầu cơ ngắn hạn, đặc biệt khi các sản phẩm đầu tư dành cho tổ chức ngày càng giúp việc tiếp cận Bitcoin trở nên dễ dàng.

Đợt điều chỉnh hiện tại diễn ra sau một giai đoạn khó khăn đối với các tài sản rủi ro. Cổ phiếu công nghệ đang chịu áp lực trước những nghi ngại về khoản chi khổng lồ cho AI, trong khi sự bất định xoay quanh chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tác động đến quyết định phân bổ vốn của giới đầu tư.

Tuy nhiên, cấu trúc thị trường Bitcoin đang dần thay đổi. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay trở thành nguồn cầu đáng kể, trong khi chiến lược đưa Bitcoin vào kho bạc doanh nghiệp mở ra một kênh đầu tư khác cho các tổ chức.

Riêng trong quý III, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã tích lũy 79.800 BTC, trị giá khoảng 6,2 tỷ USD. Con số này cao hơn đáng kể so với 41.300 BTC được khai thác trong cùng kỳ.

Nhu cầu từ các tổ chức có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi tâm lý thị trường cải thiện. Ngay cả những thay đổi tương đối nhỏ trong hoạt động mua vào của các quỹ ETF cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung Bitcoin trên thị trường và thúc đẩy giá biến động mạnh.

Ngoài ra, Bitcoin còn được hưởng lợi từ sự phát triển của hệ sinh thái tiền số, bao gồm các mạng lưới thanh toán nhanh hơn, hạ tầng thanh toán ngày càng mở rộng và những ứng dụng mới.

Bitcoin có thể thu hẹp khoảng cách với vàng?

Hiện tại, Bitcoin cần tạo được đà phục hồi mạnh mẽ hơn sau khi giảm xuống dưới ngưỡng 75.000 USD. Đây là vùng giá quan trọng mà giới phân tích đang theo dõi để đánh giá hướng đi tiếp theo của thị trường.

Nếu duy trì được đà phục hồi, Bitcoin có thể lấy lại niềm tin của nhà đầu tư sau những biến động mạnh gần đây.

Một ngưỡng đáng chú ý khác là 81.000 USD. Theo phân tích được bài viết dẫn lại, đường trung bình động 30 ngày của Bitcoin hiện nằm tại 81.319 USD. Nếu giá vượt qua vùng này, triển vọng phục hồi sẽ được củng cố.

Trong khi đó, vàng cần giữ vững mốc 4.100 USD/ounce để duy trì sức mạnh hiện tại và tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Tuy nhiên, Bitcoin không nhất thiết phải chờ vàng suy yếu mới có thể tăng giá trở lại. Cả hai tài sản đều có thể hưởng lợi khi nhà đầu tư tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho các công cụ tài chính truyền thống.

Một diễn biến đáng chú ý hơn là tỷ lệ giá Bitcoin so với vàng phục hồi. Điều này sẽ cho thấy Bitcoin đang lấy lại sức mạnh tương đối so với kim loại quý.

Nhìn chung, dù Bitcoin đang tụt lại phía sau vàng, sự gia tăng nhu cầu đối với tài sản khan hiếm và dòng vốn từ các tổ chức có thể tạo tiền đề cho một đợt phục hồi đáng chú ý của thị trường tiền số.