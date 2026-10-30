Một đồng xu màu vàng có in biểu tượng Bitcoin. Ảnh Cheng Xin/Getty Images

Thị trường tiền mã hóa tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong ngày 30/10, sau khi Binance – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới – thông báo đang điều tra một sự cố an ninh nghiêm trọng.

Theo dữ liệu CoinGecko, Bitcoin (BTC) hiện giao dịch quanh mức 76.748,73 USD, giảm khoảng 4,6% trong 24 giờ. Như vậy, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 78.000 USD, nối dài đà giảm sau khi mất mốc 80.000 USD trước đó.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán đang gia tăng khi nhà đầu tư lo ngại về mức độ an toàn của các nền tảng giao dịch tập trung.

Không chỉ Bitcoin, nhiều đồng tiền số lớn cũng đồng loạt giảm giá. Ethereum (ETH) có thời điểm mất gần 5%, xuống quanh 2.247 USD, trong khi BNB - token gắn với hệ sinh thái Binance - giảm hơn 7%, có lúc xuống khoảng 694 USD. Diễn biến trái chiều xuất hiện ở một số tài sản riêng lẻ, trong đó token HYPE của Hyperliquid tăng gần 10% trong phiên được CNBC ghi nhận.

Hơn 2,5 tỉ USD tài sản bị phong tỏa

Tâm điểm gây sức ép lên thị trường là sự cố an ninh tại Binance. Theo các thông tin ban đầu, khoảng 6,3 tỉ USD tài sản bị ảnh hưởng trong vụ việc bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động xâm nhập trái phép.

Binance cho biết đang tích cực điều tra nhưng chưa chính thức xác nhận đây là một vụ tấn công mạng. Theo đánh giá sơ bộ được công bố trước đó, sự cố có thể bắt nguồn từ máy tính xách tay của một kỹ sư bị xâm nhập, tạo điều kiện để kẻ tấn công thực hiện các lệnh rút tài sản trái phép.

Trước nguy cơ dòng tiền bị đánh cắp tiếp tục dịch chuyển, nhiều tổ chức trong ngành đã nhanh chóng triển khai biện pháp ngăn chặn. CNBC cho biết Circle và Tether đã phong tỏa tổng cộng khoảng 2,54 tỉ USD tài sản có liên quan đến sự cố.

Trong đó, Circle phong tỏa hơn 800 triệu USD USDC, còn Tether ngăn chặn các giao dịch liên quan đến hơn 1,5 tỉ USD USDT. Ripple cũng hỗ trợ ngăn chặn việc dịch chuyển khoảng 200 triệu USD tài sản, theo đồng sáng lập Binance Yi He.

Đáng chú ý, công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence xác định gần 6 tỉ USD tài sản kỹ thuật số tại 55 địa chỉ ví có khả năng liên quan đến sự cố. Điều này cho thấy quy mô tài sản bị nghi ngờ ảnh hưởng có thể lớn hơn đáng kể so với số tiền đã được phong tỏa.

Khả năng thu hồi tài sản vẫn là dấu hỏi

Dù hàng tỉ USD đã bị phong tỏa, giới chuyên gia cảnh báo việc ngăn dòng tiền di chuyển không đồng nghĩa với thu hồi thành công.

Các đồng stablecoin như USDT và USDC có khả năng được phong tỏa trực tiếp do đơn vị phát hành kiểm soát hợp đồng token. Tuy nhiên, việc hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp thường cần sự phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và các thủ tục pháp lý.

Trong khi đó, Bitcoin và Ethereum khó thu hồi hơn do không có đơn vị phát hành trung tâm có thể trực tiếp đóng băng tài sản. Các nhà điều tra phải truy vết giao dịch trên blockchain và tìm cách ngăn chặn dòng tiền khi chúng đi qua những sàn giao dịch hoặc nền tảng tập trung.

Binance cho biết đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để xác định danh tính những kẻ đứng sau sự cố. Sàn giao dịch cũng cam kết bù đắp toàn bộ tổn thất cho khách hàng và tạm thời hạn chế hoạt động nạp, rút tiền trong quá trình kiểm tra an toàn hệ thống.

Nhà sáng lập kiêm cựu CEO Binance Changpeng Zhao nhận định, sự việc có dấu hiệu của một vụ tấn công mạng, đồng thời trấn an nhà đầu tư rằng tài sản khách hàng vẫn được bảo vệ.

Niềm tin thị trường chịu thử thách

Sự cố tại Binance tiếp tục làm dấy lên lo ngại về rủi ro an ninh trong ngành tiền mã hóa, vốn từng chứng kiến nhiều vụ tấn công quy mô lớn. Năm 2025, sàn Bybit mất khoảng 1,5 tỉ USD trong một vụ tấn công mạng; gần đây, Bitget cũng ghi nhận thiệt hại hơn 350 triệu USD tài sản số do hành vi đánh cắp qua mạng.

Với hơn 300 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu và quy mô tài sản lưu ký rất lớn, Binance có vai trò quan trọng đối với thanh khoản cũng như tâm lý thị trường. Vì vậy, bất kỳ sự cố an ninh nào tại nền tảng này đều có thể tạo hiệu ứng lan rộng.

Trong ngắn hạn, diễn biến Bitcoin sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến độ điều tra, khả năng kiểm soát dòng tiền bị đánh cắp và mức độ minh bạch trong cam kết bảo vệ khách hàng của Binance. Việc các tổ chức phát hành stablecoin phối hợp phong tỏa tài sản là tín hiệu tích cực, nhưng niềm tin của nhà đầu tư chỉ có thể được củng cố khi quá trình xử lý và thu hồi tài sản đạt kết quả cụ thể.