Giá dầu đảo chiều ngoạn mục, dấy lên lo ngại dư cung toàn cầu

Đây là một sự đảo chiều đáng kinh ngạc. Chỉ chưa đầy 3 tháng trước, giá dầu vật chất theo chuẩn tham chiếu quan trọng nhất thế giới đã lập mức cao kỷ lục. Cách đây chỉ vài tuần, nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành còn cảnh báo lượng tồn kho dầu toàn cầu đang giảm xuống mức nguy hiểm.

Hiện nay, tương lai của cuộc xung đột vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng và phần lớn sản lượng dầu ở Trung Đông vẫn chưa khôi phục. Kho dự trữ dầu toàn cầu thực sự đã bị rút xuống mạnh trong thời gian chiến sự.

Eo biển Hormuz đã được mở cửa trở lại giữa tháng Sáu, tàu thuyền mắc kẹt được giải tỏa. Ảnh: oilprice.com.

Tuy nhiên, giá dầu Brent kỳ hạn đã xóa sạch toàn bộ mức tăng có được trong thời chiến và hiện giao dịch quanh ngưỡng 70 USD/thùng, trong khi thị trường dầu vật chất phát đi những tín hiệu suy yếu còn mạnh hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi nhu cầu sụp đổ trong đại dịch Covid-19.

Diễn biến này giúp xoa dịu nỗi lo giá dầu đẩy lạm phát tăng cao, nhưng lại đặt OPEC trước bài toán mới: tiếp tục khôi phục sản lượng hay phải cắt giảm nguồn cung để bảo vệ giá dầu.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley và Goldman Sachs đều cảnh báo thị trường có nguy cơ rơi vào tình trạng dư cung trong năm tới.

"Hiện tại, tâm lý chủ đạo trên thị trường là bi quan" - ông Kitt Haines, Giám đốc bộ phận dầu mỏ tại Energy Aspects, nhận định.

Sau khi eo biển Hormuz được mở lại vào giữa tháng Sáu, hơn 60 triệu thùng dầu từng bị mắc kẹt trong chiến sự đã quay trở lại thị trường. Saudi Arabia và UAE gần như đã khôi phục lượng xuất khẩu về mức trước chiến tranh, trong khi dầu Iran cũng được phép giao dịch trở lại sau khi Mỹ ban hành miễn trừ trừng phạt.

Trong khi nguồn cung tăng mạnh, nhiều biện pháp ứng phó thời chiến vẫn còn hiệu lực. Mỹ tiếp tục xả dầu từ kho dự trữ chiến lược, còn Trung Quốc – quốc gia từng cắt giảm mạnh nhập khẩu để ổn định thị trường – vẫn chưa quay lại mua với quy mô lớn.

"Thị trường đang đối mặt nguy cơ dư cung tạm thời khi lượng dầu từng bị mắc kẹt cuối cùng cũng quay trở lại một hệ thống đã mất nhiều tháng để thích nghi với việc thiếu vắng chúng" - bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa của JPMorgan Chase & Co., cho biết.

"Bây giờ, lượng dầu đi qua Hormuz hầu như không còn nơi tiêu thụ nào ngoài Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc lại không mua".

Giá các loại dầu chủ yếu xuất sang Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp lịch sử. Dầu Oman hiện được giao dịch thấp hơn dầu Dubai 4 USD/thùng, mức chiết khấu lớn nhất kể từ năm 2020, trong khi một lô dầu Djeno của Cộng hòa Congo vẫn chưa tìm được người mua dù được chào bán với mức giá thấp hơn Brent tới 14 USD/thùng.

"Các khách hàng Trung Quốc vẫn vắng bóng một cách đáng chú ý" - các nhà phân tích của Citigroup nhận định. "Nếu nhu cầu từ Trung Quốc không quay trở lại một cách đáng kể, lượng dầu bổ sung được bơm vào thị trường chỉ càng khiến tình trạng dư cung ngày càng nghiêm trọng".

Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng sự suy yếu của thị trường có thể chỉ mang tính tạm thời. Lượng dầu bị mắc kẹt ở Hormuz chỉ tạo ra một cú hích nguồn cung một lần, trong khi sản lượng OPEC vẫn thấp hơn khoảng 28% so với trước chiến tranh. Hoạt động xả dầu từ kho dự trữ chiến lược cũng dự kiến sẽ sớm chấm dứt, còn một số chính phủ có thể bắt đầu mua vào để bổ sung dự trữ.

Theo các chuyên gia, diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có được duy trì, OPEC+ có sẵn sàng điều chỉnh sản lượng để bảo vệ giá dầu hay không và đặc biệt là liệu Trung Quốc có quay trở lại thị trường.

"Thách thức thực sự sẽ xuất hiện khi dòng chảy dầu trở lại bình thường, tồn kho được bổ sung và OPEC+ phải chuyển từ việc tăng sản lượng sang bảo vệ thị trường" - ông Jorge Leon của Rystad Energy nói. "Lúc đó, câu hỏi sẽ không còn là OPEC+ có thể sản xuất bao nhiêu, mà là ai sẽ sẵn sàng cắt giảm".

Ông Homayoun Falakshahi, chuyên gia của Kpler, cho rằng giá dầu Trung Đông đang giảm đủ mạnh để có thể thu hút các nhà máy lọc dầu Trung Quốc trở lại.

"Muốn thị trường phục hồi thì Trung Quốc phải quay trở lại. Nhưng tôi cho rằng chúng ta đã ở rất gần đáy".



