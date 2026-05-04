Gia đình sở hữu Samsung trả hết khoản thuế thừa kế kỷ lục 8 tỷ USD

Ảnh minh họa: Korea JoongAng Daily.

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và các thành viên khác trong gia đình, bao gồm mẹ ông, bà Hong Ra-hee, và hai chị gái Lee Boo-jin và Lee Seo-hyun, đã trả khoản tiền này thành 6 đợt theo hình thức trả chậm từ năm 2021 và hoàn tất khoản cuối cùng trong năm nay, Samsung Electronics cho biết hôm Chủ nhật.

Dự luật này liên quan đến khối tài sản thừa kế của cố chủ tịch Lee Kun-hee , người đã qua đời vào tháng 10/2020.

Samsung là tập đoàn kinh tế gia đình lớn nhất Hàn Quốc, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như điện tử, công nghiệp nặng, xây dựng và dịch vụ tài chính.

Ông Lee Kun-hee để lại khối tài sản trị giá 26 nghìn tỷ won, bao gồm cổ phiếu, bất động sản và bộ sưu tập nghệ thuật.

Vào thời điểm đó, gia đình này cho rằng "nộp thuế là nghĩa vụ tự nhiên của công dân".

Hôm Chủ nhật, Samsung xác nhận khoản thanh toán cuối cùng đã được thực hiện, đồng thời cho biết số tiền này tương đương với khoảng một lần rưỡi tổng thu thuế thừa kế của cả nước trong năm 2024.

Với mức 50%, thuế thừa kế ở Hàn Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới.

Việc xử lý dự luật thuế được các nhà đầu tư theo dõi sát sao vì nó có thể ảnh hưởng đến khả năng gia đình họ Lee duy trì quyền kiểm soát Samsung.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tổng tài sản ròng của gia đình họ Lee lên tới hơn 45 tỷ USD.

Tài sản của họ đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua nhờ nhu cầu về chip máy tính từ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu, giúp đẩy giá trị cổ phiếu của Samsung Electronics lên cao.

Bên cạnh việc sản xuất chip máy tính, các hoạt động công nghệ của Samsung còn bao gồm một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới và một nhà sản xuất TV hàng đầu.

Tập đoàn Samsung được thành lập vào năm 1938 bởi ông Lee Byung-chul, ông nội của đương kim chủ tịch điều hành Lee Jae-yong.

Song song với việc nộp thuế, gia đình cũng triển khai hàng loạt hoạt động từ thiện, bao gồm khoản quyên góp 1 nghìn tỷ won vào năm 2021 để ứng phó với bệnh truyền nhiễm và hỗ trợ trẻ em mắc ung thư và bệnh hiếm.

Năm 2021, gia đình cũng đã hiến tặng hơn 23.000 tác phẩm nghệ thuật, bao gồm quốc bảo, bộ sưu tập tranh của Pablo Picasso và Salvador Dali và các tài sản văn hóa được chỉ định, với tổng giá trị ước tính khoảng 3 nghìn tỷ won theo định giá, cho Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và các tổ chức văn hóa khác.



Một số ý kiến cho rằng thành tích 5 năm nộp thuế kết hợp với các khoản quyên góp của gia đình là một mô hình mới về đóng góp xã hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại về gánh nặng thuế thừa kế đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp.

“Thuế suất thừa kế hiện tại có thể gây áp lực lên sự ổn định trong quản trị doanh nghiệp và đầu tư dài hạn” - ông Cho Dong-keun, giáo sư kinh tế danh dự tại Đại học Myongji, nhận định. “Cần hạ mức thuế xuống tương đương các nước OECD và cho phép hoãn nộp trong các trường hợp chuyển giao doanh nghiệp”.