Giá nhà phố, biệt thự đồng loạt “hạ nhiệt”, vì sao chung cư vẫn hấp dẫn?





Ảnh minh họa

Nhà phố, biệt thự, đất nền cùng giảm giá

Nếu như khoảng một năm trước, nhiều tin rao bán nhà đất vẫn xuất hiện với những cụm từ như "giá còn tăng", "mua nhanh kẻo lỡ", thì trong quý II/2026 không khí trên thị trường đã có nhiều thay đổi.

Khảo sát trên các nền tảng giao dịch và các hội nhóm mua bán bất động sản cho thấy số lượng tin đăng kèm thông điệp "cần bán gấp", "giảm giá sâu", "thương lượng trực tiếp với chủ nhà" xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt ở phân khúc nhà phố, biệt thự và đất nền, không ít chủ sở hữu chấp nhận điều chỉnh giá sau nhiều tháng chưa tìm được khách. Một số môi giới cũng cho biết thời gian chốt giao dịch kéo dài hơn trước, trong khi người mua có xu hướng mặc cả kỹ hơn và chỉ xuống tiền với những tài sản có mức giá thực sự hợp lý cùng giấy tờ pháp lý hợp lệ.

Trong khi đó, chung cư vẫn duy trì lượng quan tâm khá ổn định. Trên các nền tảng rao bán, những căn hộ có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi và mức giá phù hợp nhu cầu ở thực vẫn có thanh khoản tốt hơn so với nhiều loại hình bất động sản khác.

Diễn biến ngoài thị trường cũng phản ánh khá rõ trong báo cáo quý II/2026 của PropertyGuru Việt Nam khi mặt bằng giá nhiều phân khúc bắt đầu điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.

Theo báo cáo của PropertyGuru Việt Nam, trong quý II/2026, giá nhà đất đã giảm ở hầu hết các phân khúc. Tại Hà Nội, giá nhà mặt phố giảm từ 214 triệu đồng/m² xuống còn 202 triệu đồng/m², tương đương giảm khoảng 3%. Nhà riêng giảm mạnh hơn, từ 139 triệu đồng/m² xuống còn 130 triệu đồng/m², giảm khoảng 6%.

Biệt thự cũng giảm từ 153 triệu đồng/m² xuống còn 148 triệu đồng/m². Đất nền giảm nhẹ từ 41 triệu đồng/m² xuống còn 40 triệu đồng/m².

Riêng chung cư gần như giữ nguyên mặt bằng giá, ổn định quanh mức 70 triệu đồng/m². Tại TP.HCM, xu hướng điều chỉnh cũng diễn ra ở nhiều loại hình. Giá biệt thự giảm từ 160 triệu đồng/m² xuống còn 150 triệu đồng/m²; đất nền giảm từ 68 triệu đồng/m² xuống 66 triệu đồng/m²; nhà mặt phố giảm nhẹ từ 198 triệu đồng/m² xuống còn 197 triệu đồng/m². Ở chiều ngược lại, nhà riêng tăng nhẹ từ 116 triệu đồng/m² lên 117 triệu đồng/m², còn chung cư tăng từ 69 triệu đồng/m² lên 70 triệu đồng/m².

Việc nhiều phân khúc giảm giá cùng lúc cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng nhanh, đồng thời phản ánh tâm lý người mua ngày càng thận trọng trước các quyết định xuống tiền.

Chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường

Dù nhiều phân khúc chững lại, PropertyGuru Việt Nam vẫn đánh giá chung cư là loại hình có triển vọng tích cực nhất trong 6 tháng cuối năm, tiếp theo là nhà riêng. Đáng chú ý, động lực chính của phân khúc này vẫn đến từ nhu cầu ở thực. Có tới 64% người mua chung cư nhằm phục vụ nhu cầu an cư, trong khi 36% mua để đầu tư. Điều này giúp thị trường căn hộ ít chịu tác động hơn từ tâm lý đầu cơ so với đất nền hay biệt thự.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của PropertyGuru Việt Nam, thị trường bất động sản đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trong đó tăng trưởng được dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, tính minh bạch và nhu cầu thực.

Ông cho rằng ba thay đổi lớn đang diễn ra đồng thời. Thứ nhất, quy hoạch và hạ tầng đang tái định hình bản đồ phát triển bất động sản. Các dự án metro, đường vành đai, cao tốc liên vùng khiến nguồn cung mới dần dịch chuyển từ khu vực trung tâm ra các đô thị vệ tinh và các trục phát triển mới.

Thứ hai, quá trình minh bạch hóa thị trường đang được đẩy mạnh thông qua việc chuẩn hóa giao dịch, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý chứng chỉ và định danh môi giới. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng nhiễu thông tin và nâng cao chất lượng giao dịch trong dài hạn.

Thứ ba, thị trường đang phân hóa mạnh. Nếu giai đoạn 2021-2022 từng chứng kiến nhiều phân khúc cùng tăng giá, thì đến năm 2026, diễn biến giữa các loại hình đã khác biệt rõ rệt.

Những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có khả năng khai thác ổn định như chung cư tiếp tục duy trì sức hút. Trong khi đó, đất nền và một số loại hình mang tính đầu cơ cao đã xuất hiện dấu hiệu chững lại hoặc điều chỉnh ở nhiều khu vực.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng theo kỳ vọng sang tăng trưởng dựa trên giá trị sử dụng thực tế. Trong bối cảnh quy hoạch, hạ tầng và tính minh bạch tiếp tục được cải thiện, các chuyên gia nhận định bất động sản vẫn còn dư địa phát triển. Tuy nhiên, dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục tập trung vào những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có khả năng khai thác lâu dài, thay vì chạy theo các đợt tăng giá ngắn hạn.