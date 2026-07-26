Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính quốc tế nhận định đợt tăng gần đây chủ yếu mang tính kỹ thuật và thị trường kim loại quý vẫn chịu áp lực từ đồng USD, chính sách lãi suất của Fed cùng những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Sau chuỗi phiên biến động mạnh, thị trường vàng và bạc bước vào giai đoạn cân bằng hơn trong phiên giao dịch ngày 26/7. Giá vàng thế giới dao động quanh vùng 4.050 USD/ounce, trong khi giá bạc giữ trên ngưỡng 57 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn duy trì ở vùng cao, bám sát diễn biến của thị trường quốc tế, còn giá bạc trong nước tăng nhẹ theo xu hướng của giá bạc thế giới.

Giá vàng, bạc hôm nay 26/7: Đà phục hồi chưa đủ mạnh, chuyên gia cảnh báo kim loại quý vẫn đối mặt nhiều thách thức

Theo giới phân tích, mặc dù thị trường đã có những tín hiệu tích cực sau nhiều tuần điều chỉnh, nhưng các yếu tố nền tảng vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một chu kỳ tăng giá mới.

Đà phục hồi chủ yếu đến từ hoạt động mua bắt đáy

Trong báo cáo mới nhất, các chuyên gia hàng hóa của ING gồm Warren Patterson và Ewa Manthey cho rằng đợt phục hồi gần đây của vàng và bạc chủ yếu xuất phát từ lực mua bắt đáy sau giai đoạn giảm sâu, thay vì phản ánh sự cải thiện rõ rệt của các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Theo ING, cả hai kim loại quý vẫn đang giao dịch thấp hơn khá xa so với các mức đỉnh lịch sử được thiết lập đầu năm 2026. Điều này cho thấy thị trường vẫn chưa lấy lại được động lực tăng trưởng mạnh như giai đoạn trước.

Các chuyên gia nhận định việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao khiến chi phí nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc gia tăng. Đồng thời, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối, tiếp tục tạo áp lực lên giá kim loại quý.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng do căng thẳng tại Trung Đông cũng khiến dòng tiền trên thị trường hàng hóa có sự phân hóa. Một phần dòng vốn dịch chuyển sang năng lượng thay vì tập trung hoàn toàn vào kim loại quý.

Theo ING, thị trường hiện vẫn đang cân bằng giữa hai yếu tố trái chiều là triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại và nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang.

Giá bạc được đánh giá tích cực hơn vàng

Điểm sáng đáng chú ý trên thị trường hiện nay là bạc vẫn được nhiều tổ chức đánh giá có triển vọng ngắn hạn khả quan hơn vàng.

Khác với vàng chủ yếu đóng vai trò tài sản trú ẩn, bạc còn hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn. Khi nhóm kim loại công nghiệp, đặc biệt là đồng, duy trì xu hướng tích cực, giá bạc cũng nhận được lực hỗ trợ đáng kể.

Theo ING, nếu hoạt động sản xuất toàn cầu tiếp tục cải thiện và nhu cầu đối với các ngành công nghệ cao tăng lên, bạc có nhiều cơ hội vượt trội hơn vàng trong thời gian tới.

Nhu cầu sử dụng bạc trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, trung tâm dữ liệu AI, siêu máy tính, điện tử và thiết bị bán dẫn vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá bạc.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng bạc vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ biến động kinh tế toàn cầu. Nếu hoạt động sản xuất suy yếu hoặc USD tiếp tục tăng mạnh, đà tăng của bạc cũng sẽ gặp nhiều trở ngại.

Một số tổ chức vẫn cảnh báo rủi ro điều chỉnh

Trái với đánh giá tích cực của ING, Bank of America (BofA) lại cho rằng thị trường vàng vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ điều chỉnh.

Theo báo cáo của ngân hàng này, giá vàng vừa trải qua quý hoạt động kém nhất trong vòng 13 năm tính đến cuối tháng 6. Đồng thời, các tín hiệu kỹ thuật hiện chưa thực sự tích cực.

Đáng chú ý, BofA cho rằng mô hình "Death Cross" (giao cắt tử thần) đã xuất hiện trên đồ thị kỹ thuật. Đây là tín hiệu hình thành khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình dài hạn, thường được xem là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể kéo dài.

Ngoài ra, lượng vị thế mua ròng của các quỹ đầu tư vẫn ở mức khá cao, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm các đợt chốt lời nếu thị trường không có thông tin hỗ trợ mới.

Trong khi đó, UBS cũng nhận định môi trường vĩ mô hiện vẫn chưa thực sự thuận lợi đối với kim loại quý. Đồng USD mạnh, lãi suất cao và những bất ổn địa chính trị khiến tâm lý nhà đầu tư còn khá thận trọng.

Theo các chuyên gia của UBS, nhu cầu đầu tư đối với bạc vẫn chưa đủ ổn định để hình thành một vùng đáy bền vững trong ngắn hạn.

Doanh nghiệp khai khoáng vẫn tin tưởng vào xu hướng tăng dài hạn

Dù nhiều tổ chức tài chính giữ quan điểm thận trọng, các doanh nghiệp khai thác kim loại quý vẫn lạc quan về triển vọng trong những năm tới.

Bà Diane Garrett, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hycroft Mining, nhận định nhịp điều chỉnh vừa qua chỉ là diễn biến bình thường trong một xu hướng tăng dài hạn.

Theo bà Garrett, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường. Việc nhiều quốc gia tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối bằng vàng đang tạo ra lực cầu bền vững.

Đối với bạc, triển vọng còn được củng cố nhờ quá trình chuyển đổi năng lượng và sự phát triển mạnh của trí tuệ nhân tạo.

Bạc hiện là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao như chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI, thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo và siêu máy tính. Cho đến nay vẫn chưa có vật liệu nào có thể thay thế hoàn toàn vai trò của bạc trong các ứng dụng này.

Dự báo giá vàng, bạc trong ngắn hạn

Các chuyên gia nhận định trong tuần tới, diễn biến của vàng và bạc sẽ tiếp tục phụ thuộc vào ba yếu tố chính gồm chính sách tiền tệ của Fed, sức mạnh của đồng USD và các số liệu kinh tế Mỹ.

Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hoặc đồng USD tăng mạnh hơn, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Ngược lại, nếu các số liệu kinh tế Mỹ suy yếu rõ nét hơn, làm gia tăng kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, vàng có thể lấy lại đà tăng nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Đối với bạc, triển vọng được đánh giá khả quan hơn nhờ hưởng lợi đồng thời từ nhu cầu đầu tư và nhu cầu công nghiệp. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thêm các tín hiệu rõ ràng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu để hình thành một xu hướng tăng bền vững.

Nhìn chung, giới phân tích cho rằng vàng và bạc đang trong giai đoạn tích lũy sau đợt điều chỉnh mạnh. Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về trạng thái đi ngang với các nhịp tăng giảm đan xen, trong khi triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và sự gia tăng nhu cầu bạc trong các ngành công nghệ mới.