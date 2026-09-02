Giá vàng bất ngờ lao dốc, vàng SJC đi ngang chưa có dấu hiệu phục hồi
V.A
02/09/2026 8:55 AM (GMT+7)
Giá vàng hôm nay 2/9, thị trường trong nước gần như không biến động khi vàng miếng SJC tiếp tục đi ngang, còn vàng nhẫn điều chỉnh ở một vài thương hiệu.
Tuy nhiên, giá vàng trên thế giới tiếp tục giảm sâu, chính thức mất mốc 4.400 USD/ounce và thậm chí được dự báo về gần mức 4.300 USD/ounce.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm "cắm đầu"
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu đồng loạt quay đầu giảm mạnh sau khi trải qua một ngày tăng giá.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh nhưng dự báo sẽ giảm
Gía vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt tăng vọt 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh ngày thứ 3 liên tiếp khi giá dầu và đồng USD tăng cao.
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC các thương hiệu "bất động" ngày đầu tuần
Giá vàng SJC bán ra tại tất cả các thương hiệu đều đi ngang so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đang "im hơi lặng tiếng"
Giá vàng SJC và vàng nhẫn hầu hết các thương hiệu đều "im hơi lặng tiếng", duy nhất Bảo Tín Minh Châu có biến động.