Giá vàng bất ngờ sụt giảm sau 2 phiên phục hồi
V.A
07/08/2026 8:52 AM (GMT+7)
Sau 2 phiên phục hồi, giá vàng hôm nay bất ngờ sụt giảm, vàng SJC và nhẫn nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giảm nhẹ theo thị trường thế giới. Trong đó, vàng miếng SJC của các thương hiệu bán ra giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch trong khoảng từ 142,7 triệu đồng/lượng.
Tương tự vàng miếng, đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji... mức bán ra cũng giảm mạnh từ 200.000 - 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, giảm xuống mức giao dịch khoảng 142,7 - 144,2 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước đang bám sát diễn biến thị trường thế giới. Theo đó, khi giá vàng thế giới bất ngờ điều chỉnh giảm cũng khiến giá vàng trong nước giảm theo. Dự báo, giá vàng trong nước hôm nay có thể tiếp đà giảm nếu giá vàng thế giới không kịp lấy lại đà phục hồi.
Giá vàng bất ngờ sụt giảm sau 2 phiên phục hồi
Sau 2 phiên phục hồi, giá vàng hôm nay bất ngờ sụt giảm, vàng SJC và nhẫn nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giảm nhẹ theo thị trường thế giới. Trong đó, vàng miếng SJC của các thương hiệu bán ra giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch trong khoảng từ 142,7 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng phi mã
Vàng miếng SJC cùng nhiều thương hiệu lớn tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có nơi tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng.
Vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ tăng mạnh
Vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra bật tăng 500.000 đồng/lượng so với trưa qua và giao dịch quanh mức từ 140 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Vàng SJC và nhẫn đồng loạt đảo chiều giảm mạnh so với hôm qua
Giá vàng hôm nay 4/8, vàng SJC và nhẫn bất ngờ đảo chiều giảm mạnh sau khi tăng cao vào trưa hôm qua. Trong đó, vàng miếng SJC một số thương hiệu bán ra giảm 500.000 đồng/lượng so với trưa qua và giao dịch mức từ 141 - 141,5 triệu đồng/lượng.