Giá vàng bất ngờ sụt giảm sau 2 phiên phục hồi

Tương tự vàng miếng, đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji... mức bán ra cũng giảm mạnh từ 200.000 - 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, giảm xuống mức giao dịch khoảng 142,7 - 144,2 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước đang bám sát diễn biến thị trường thế giới. Theo đó, khi giá vàng thế giới bất ngờ điều chỉnh giảm cũng khiến giá vàng trong nước giảm theo. Dự báo, giá vàng trong nước hôm nay có thể tiếp đà giảm nếu giá vàng thế giới không kịp lấy lại đà phục hồi.