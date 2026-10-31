Giá vàng chạm mức thấp nhất trong năm, giới chuyên gia đưa lời khuyên gì?
V.N (Theo Beincrypto)
31/10/2026 2:01 PM (GMT+7)
Giá vàng đã giảm xuống dưới 3.900 USD/ounce vào ngày 30/10, mức thấp nhất trong năm 2026. Hiện tại, kim loại quý này đang ở mức thấp hơn khoảng 30% so với mức đỉnh hồi tháng Giêng.
Các dự đoán về chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed giải thích phần lớn sự sụt giảm, nhưng các nhà phân tích lại không đồng tình về mức độ điều chỉnh có thể sâu đến mức nào.
Vì sao giá vàng tiếp tục giảm trong năm 2026
Đợt giảm giá mới nhất khiến giá vàng có nguy cơ giảm tháng thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, mức 4.000 USD hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ mong manh, sau nhiều lần thử thách trong các phiên gần đây.
Dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến đợt bán tháo. Tăng trưởng GDP quý III vượt kỳ vọng, trong khi lạm phát PCE tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước và 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Do đó, các nhà giao dịch vẫn dự đoán Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12. Quan điểm này vẫn được duy trì ngay cả sau khi Fed giữ lãi suất ở mức 3,75% đến 4,00% trong tuần này.
Giá dầu tăng cao, do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông, cũng khiến lợi suất thực tế duy trì ở mức cao. Điều này làm tăng chi phí nắm giữ vàng, vốn không mang lại lợi suất.
Ngoài ra, hoạt động bán tháo đầu cơ và dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ ETF đã khuếch đại đợt giảm giá này.
Giá vàng có thể giảm xuống mức nào trước khi phục hồi?
Trong ngắn hạn, các nhà phân tích vẫn thận trọng.
Chuyên gia Suki Cooper của Standard Chartered cảnh báo rằng giá vàng phải giữ vững mức hỗ trợ 3.886 USD. Nếu phá vỡ mức này, có thể sẽ dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu hơn.
Nhà phân tích Yuxuan Tang của JPMorgan Private Bank cũng nhận thấy rủi ro giảm giá hơn nữa. Ngân hàng này dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 và một lần nữa vào đầu năm 2027. Điều đó có thể đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lên mức đỉnh 5,25% đến 5,50%.
"Giá vàng sẽ chạm đáy khi lãi suất đạt đỉnh" - ông Tang nói, viện dẫn lý do thanh khoản thấp.
Tuy nhiên, triển vọng dài hạn có vẻ khả quan hơn. Một cuộc khảo sát của Reuters với 30 nhà phân tích cho thấy dự báo trung bình là 4.495 USD cho năm 2026 và 4.650 USD cho năm 2027. Cooper kỳ vọng giá sẽ phục hồi khi sự chú trọng chuyển sang vấn đề phi đô la hóa và giảm giá trị tiền tệ.
Hiện tại, các nhà giao dịch đang theo dõi mức giá 4.000 USD ở phía trên và 3.886 USD ở phía dưới. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 12 có thể sẽ định hình diễn biến tiếp theo.
Một ông lớn Phố Wall tiết lộ thời điểm vàng lập đỉnh mới, mục tiêu 5.600 USD/ounce
Sau cú lao dốc gần 11% trong năm nay, giá vàng có thể chưa sớm lấy lại đỉnh lịch sử. Goldman Sachs dự báo kim loại quý cần thêm khoảng hai năm để thiết lập kỷ lục mới, với khả năng chạm mốc 5.600 USD/ounce vào cuối năm 2028.
Bitcoin đứng trước bước ngoặt lớn: Sau cú lao dốc 250 tỉ USD có thể là một đợt tăng giá mới?
Bitcoin vừa mất khoảng 250 tỉ USD vốn hóa chỉ trong 4 ngày, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2026. Tuy nhiên, nếu chu kỳ 4 năm lặp lại như những lần trước, đợt bán tháo có thể sắp đi đến hồi kết và thị trường tiền số có khả năng bước vào một chu kỳ tăng giá mới trong vài tuần hoặc vài tháng tới.
Câu hỏi nghìn tỷ đô la từ bê bối tình cảm của CEO Nvidia
Liệu CEO ngôi sao của Nvidia có lừa dối các cấp trên trong hội đồng quản trị? Liệu Nvidia và hội đồng quản trị có che giấu với các nhà đầu tư những gì thực sự đang diễn ra?
Singapore mở kho vàng 500 tấn, tham vọng soán ngôi Hong Kong, trở thành “thủ phủ vàng” mới của châu Á
Singapore đang tăng tốc xây dựng vị thế trung tâm vàng toàn cầu bằng kho lưu trữ 500 tấn cùng hàng loạt ưu đãi thuế. Tuy nhiên, khi London và Hong Kong đã có lợi thế lớn, liệu quốc đảo này có đang gia nhập cuộc chơi quá muộn?
Cái giá đắt đỏ của ngoại tình: Nếu ly hôn, CEO Nvidia Jensen Huang có thể mất bao nhiêu tỉ USD?
Vợ của tỉ phú Jensen Huang là đồng quản lý một quỹ tín thác gia đình nắm giữ hơn 528 triệu cổ phiếu Nvidia. Nếu bê bối ngoại tình dẫn đến ly hôn, khối tài sản khổng lồ của CEO Nvidia có thể đối mặt với nguy cơ bị phân chia, với giá trị lên tới hàng chục tỉ USD.
Giá Bitcoin chững lại, vàng tăng vọt vượt 4.100 USD: Tiền số sắp bước vào đợt tăng giá bứt phá?
Bitcoin đang chật vật tìm lại đà tăng giá trong khi vàng tiếp tục phục hồi mạnh, vượt mốc 4.100 USD/ounce. Tuy nhiên, nhu cầu ngày càng tăng đối với những tài sản có nguồn cung khan hiếm có thể đưa tiền mã hóa trở lại tâm điểm chú ý của giới đầu tư.
Một ông lớn Phố Wall tiết lộ thời điểm vàng lập đỉnh mới, mục tiêu 5.600 USD/ounce
Bitcoin đứng trước bước ngoặt lớn: Sau cú lao dốc 250 tỉ USD có thể là một đợt tăng giá mới?
Bitcoin vừa mất khoảng 250 tỉ USD vốn hóa chỉ trong 4 ngày, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2026. Tuy nhiên, nếu chu kỳ 4 năm lặp lại như những lần trước, đợt bán tháo có thể sắp đi đến hồi kết và thị trường tiền số có khả năng bước vào một chu kỳ tăng giá mới trong vài tuần hoặc vài tháng tới.