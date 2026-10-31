Ảnh minh họa: Beincrypto.

Các dự đoán về chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed giải thích phần lớn sự sụt giảm, nhưng các nhà phân tích lại không đồng tình về mức độ điều chỉnh có thể sâu đến mức nào.

Vì sao giá vàng tiếp tục giảm trong năm 2026

Đợt giảm giá mới nhất khiến giá vàng có nguy cơ giảm tháng thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, mức 4.000 USD hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ mong manh, sau nhiều lần thử thách trong các phiên gần đây.

Dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến đợt bán tháo. Tăng trưởng GDP quý III vượt kỳ vọng, trong khi lạm phát PCE tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước và 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do đó, các nhà giao dịch vẫn dự đoán Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12. Quan điểm này vẫn được duy trì ngay cả sau khi Fed giữ lãi suất ở mức 3,75% đến 4,00% trong tuần này.

Giá dầu tăng cao, do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông, cũng khiến lợi suất thực tế duy trì ở mức cao. Điều này làm tăng chi phí nắm giữ vàng, vốn không mang lại lợi suất.

Ngoài ra, hoạt động bán tháo đầu cơ và dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ ETF đã khuếch đại đợt giảm giá này.

Giá vàng có thể giảm xuống mức nào trước khi phục hồi?

Trong ngắn hạn, các nhà phân tích vẫn thận trọng.

Chuyên gia Suki Cooper của Standard Chartered cảnh báo rằng giá vàng phải giữ vững mức hỗ trợ 3.886 USD. Nếu phá vỡ mức này, có thể sẽ dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Nhà phân tích Yuxuan Tang của JPMorgan Private Bank cũng nhận thấy rủi ro giảm giá hơn nữa. Ngân hàng này dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 và một lần nữa vào đầu năm 2027. Điều đó có thể đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lên mức đỉnh 5,25% đến 5,50%.

"Giá vàng sẽ chạm đáy khi lãi suất đạt đỉnh" - ông Tang nói, viện dẫn lý do thanh khoản thấp.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn có vẻ khả quan hơn. Một cuộc khảo sát của Reuters với 30 nhà phân tích cho thấy dự báo trung bình là 4.495 USD cho năm 2026 và 4.650 USD cho năm 2027. Cooper kỳ vọng giá sẽ phục hồi khi sự chú trọng chuyển sang vấn đề phi đô la hóa và giảm giá trị tiền tệ.

Hiện tại, các nhà giao dịch đang theo dõi mức giá 4.000 USD ở phía trên và 3.886 USD ở phía dưới. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 12 có thể sẽ định hình diễn biến tiếp theo.