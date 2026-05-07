Giá vàng có thể tăng gấp đôi trong 5 năm tới

Ảnh minh họa: Bloomberg

Cú sụt giảm lịch sử và đà hồi phục

Theo dữ liệu từ Dow Jones Market Data, tính đến cuối tháng 4, giá vàng kỳ hạn đã mất khoảng 615,80 USD (tương đương 11,77%) chỉ trong vòng hai tháng. Đây là mức giảm ròng trong 2 tháng lớn nhất từng được ghi nhận. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, vàng vẫn duy trì mức tăng 7% và tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm gần đây khiến giới đầu tư tranh luận liệu đà tăng trưởng kéo dài một năm qua của vàng đã đi đến hồi kết hay chưa. Một số nhà đầu tư cảm thấy thất vọng khi vàng không thể hiện vai trò "vịnh tránh bão" mạnh mẽ như kỳ vọng trong các đợt xung đột địa chính trị gần đây (như căng thẳng tại Iran).

Tuy nhiên, giá vàng thế giới hôm nay 7/5 bất ngờ đảo chiều, tăng dựng đứng, chạm 4.720 USD/ounce nhờ tín hiệu Mỹ - Iran sắp đạt thỏa thuận hòa bình.

Kịch bản vàng chạm mốc 8.000 USD

Ông Jim Reid, trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô và chuyên đề toàn cầu tại Deutsche Bank, nhận định rằng triển vọng tăng giá dài hạn của vàng phụ thuộc vào hành vi của các ngân hàng trung ương ở các quốc gia đang phát triển (EM).

Dự báo táo bạo: Vàng có thể đạt mức 8.000 USD/ounce trong 5 năm tới nếu các ngân hàng trung ương thuộc nhóm thị trường mới nổi đồng loạt mục tiêu đưa tỷ trọng vàng chiếm 40% trong tổng dự trữ ngoại hối của họ.

Dư địa tăng trưởng: Hiện tại, vàng chỉ mới chiếm khoảng 16% trong dự trữ của các ngân hàng trung ương này, mặc dù họ chính là lực lượng mua ròng vàng chính từ năm 2008 đến nay.

"Sự kết thúc của giai đoạn phi chính trị"

Ông Jim Reid lập luận rằng thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ khỏi trật tự sau Chiến tranh Lạnh – giai đoạn mà đồng USD (DXY) giữ vị thế thống trị tuyệt đối. Hiện chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà kinh tế bị chi phối mạnh mẽ bởi chính trị:

Đồng tiền trở thành "vũ khí": Việc Mỹ và phương Tây sử dụng hệ thống thanh toán bằng đồng USD để áp đặt các lệnh trừng phạt (phong tỏa tài sản, cấm giao dịch) khiến nhiều quốc gia lo sợ. Họ nhận ra rằng nếu quá phụ thuộc vào USD, "túi tiền" của họ có thể bị khóa bất cứ lúc nào.

Vàng là "hầm trú ẩn" an toàn nhất: Khác với tiền tệ, vàng là tài sản không thuộc quyền kiểm soát của bất kỳ chính phủ nào. Bạn không cần niềm tin vào một quốc gia để sở hữu vàng. Nó có giá trị toàn cầu, dễ mua bán và quan trọng nhất là không ai có thể "vô hiệu hóa" giá trị của nó thông qua các lệnh trừng phạt.

Mỹ đang thay đổi chiến lược: Khi Mỹ dần thu hẹp tầm ảnh hưởng và các hiệp định thương mại tự do, các nước khác bắt đầu cảm thấy không còn cần thiết phải "đặt hết trứng vào một giỏ" là đồng USD. Họ tìm đến vàng như một cách để tự chủ tài chính mà không cần phải lệ thuộc vào một đồng tiền của quốc gia khác.



Nhìn chung, dù đợt bán tháo vừa qua có vẻ khốc liệt, nhưng Deutsche Bank tin rằng đây chỉ là một nhịp điều chỉnh trong một chu kỳ tăng giá lớn hơn. Miễn là các ngân hàng trung ương thế giới vẫn còn nhu cầu "thoát ly" đồng USD để bảo vệ kho dự trữ quốc gia, vàng vẫn sẽ là quân bài chiến lược giúp giá trị tài sản này bùng nổ trong dài hạn.