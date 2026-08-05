Giá vàng đạt đỉnh cao nhất một tháng qua
V.N (Theo Reuters)
05/08/2026 6:39 PM (GMT+7)
Giá vàng tăng hơn 2% vào thứ Tư 5/8, đạt mức cao nhất trong một tháng, khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran làm giảm bớt một số lo ngại về lạm phát, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ để tìm manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
Giá vàng giao ngay tăng 2,2% lên 4.164,13 USD/ounce vào lúc 08:36 GMT (15h36 giờ Hà Nội), mức cao nhất kể từ ngày 7/7. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1,7% lên 4.223,60 USD.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã có "các cuộc thảo luận rất tốt" với Iran trong các cuộc đàm phán kéo dài cả ngày hôm thứ Ba, làm dấy lên kỳ vọng về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng sắp xảy ra.
Jamie Dutta, nhà phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch Nemo.money, cho biết: "Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận ngừng bắn ở vùng Vịnh đang đạt được, điều này có nghĩa là lợi suất trái phiếu kho bạc đang giảm do lo ngại lạm phát giảm bớt, giúp các tài sản không sinh lời như vàng trở nên hấp dẫn hơn".
Đồng đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực, khiến kim loại quý được định giá bằng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần.
Vàng có xu hướng mất đi sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao, bất chấp vị thế của nó như một công cụ phòng ngừa lạm phát, vì nó không sinh lãi.
Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang dự báo xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là 59%, giảm từ 67% một ngày trước đó.
Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City, Jeff Schmid, cho biết hôm thứ Ba rằng cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ ở một mức độ nào đó để đưa lạm phát "quá cao" trở lại mục tiêu 2%.
"Những lo ngại về uy tín của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sẽ giảm bớt khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất trong những tháng tới. Điều đó sẽ dẫn đến giá vàng giảm và ổn định dưới 4.000 USD mỗi ounce trước cuối năm nay" - Hamad Hussain, nhà kinh tế về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, cho biết.
Giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên 61,49 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 7/7.
Giá bạch kim tăng 1,1% lên 1.753,84 USD, sau khi đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng Sáu, và giá palladium tăng 1,6% lên 1.375,15 USD, sau khi vượt qua mức đỉnh 2 tháng.
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