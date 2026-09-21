Giá vàng được dự báo đi ngang tuần này: Nhà đầu tư thấp thỏm chờ loạt tín hiệu mới

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Sau một tuần chịu tác động mạnh từ các quyết định chính sách tiền tệ và những diễn biến địa chính trị, giới đầu tư vàng được cho là sẽ chuyển sự chú ý sang loạt dữ liệu kinh tế mới từ các nền kinh tế lớn.

Trong số này đáng chú ý có các chỉ số PMI sơ bộ ngành sản xuất và dịch vụ trong tháng. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ sẽ công bố một số dữ liệu về nhà ở, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và tâm lý người tiêu dùng vào cuối tuần.

Theo giới phân tích, những số liệu trên có thể cung cấp thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ, qua đó tác động đến nhu cầu đối với vàng. Khi nhiều sự kiện quan trọng đã đi qua, sự chú ý của thị trường sẽ dần chuyển sang cách giới đầu tư định giá giai đoạn tiếp theo của chính sách tiền tệ cũng như những rủi ro địa chính trị.

Giá vàng thế giới bước vào giai đoạn tích lũy

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á sáng sớm 21/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.375,2 USD/ounce, giảm nhẹ 1,7 USD/ounce so với thời điểm chốt tuần vừa qua.

Ông Pranav Mer, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu hàng hóa và tiền tệ tại JM Financial Services, nhận định giá vàng tiếp tục duy trì trạng thái ổn định và đã bước sang tuần thứ ba liên tiếp trong xu hướng tích lũy.

Tuy nhiên, hoạt động mua bắt đáy đã xuất hiện trong một số phiên giao dịch cuối tuần, khi nhà đầu tư tranh thủ mua vào sau những nhịp điều chỉnh. Điều này giúp giá vàng khép lại tuần với mức tăng nhẹ.

Ông Mer cho biết chỉ số USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã hạ nhiệt sau khi tăng trước đó. Giá dầu cũng đảo chiều vào giữa tuần, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Dòng tiền vào các quỹ ETF vàng vẫn tích cực

Một yếu tố đáng chú ý là nhu cầu đầu tư vàng vẫn duy trì ở mức cao.

Theo ông Mer, nhu cầu của nhà đầu tư đã khá mạnh trong khoảng 7-8 tuần giao dịch gần đây. Dòng vốn tiếp tục chảy vào các quỹ ETF vàng tại nhiều thị trường, cho thấy sức quan tâm đối với kim loại quý vẫn được duy trì.

Trong khi đó, bạc diễn biến tương đồng với nhóm kim loại công nghiệp. Sau khi giảm trong những phiên đầu tuần, giá bạc phục hồi và kết thúc tuần với mức tăng đáng kể.

PBoC trở thành tâm điểm mới

Sau khi các sự kiện chính sách tiền tệ quan trọng của những ngân hàng trung ương lớn đã diễn ra, thị trường kim loại quý sẽ chuyển sự chú ý sang Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC).

PBoC dự kiến công bố quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Hai. Theo ông Mer, lãi suất nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên.

Quyết định của PBoC sẽ là một trong những yếu tố được giới đầu tư kim loại quý theo dõi trong tuần tới, bên cạnh diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu, giá dầu và các dữ liệu kinh tế mới.

Nhìn chung, giới phân tích cho rằng vàng có thể tiếp tục dao động trong một vùng giá nhất định, thay vì hình thành ngay một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Nhà đầu tư sẽ cần theo dõi cách thị trường phản ứng với các dữ liệu kinh tế mới và những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ.