Giá vàng hạ nhiệt nhưng các đại gia khai thác vàng vẫn đút túi khoản lợi nhuận kếch xù

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Theo thị trường vàng dù đã hạ nhiệt so với mức đỉnh kỷ lục gần 5.600 USD hồi tháng Giêng nhưng vẫn neo vững ở ngưỡng 4.000 USD/ounce. Đối với các công ty khai thác vàng, đây vẫn là một mức giá mang lại biên lợi nhuận khổng lồ và biến họ thành những cỗ máy "in tiền" thực thụ, theo Advisorperspectives.

Áp lực từ giá dầu và lãi suất thực

Nhiều nhà đầu tư từng kỳ vọng vàng sẽ bứt phá mạnh khi chiến tranh bùng nổ. Tuy nhiên, việc giá dầu leo thang đã kéo theo kỳ vọng lạm phát và lãi suất tăng cao. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4.71%, cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Trong bối cảnh lãi suất thực duy trì ở mức cao và các ngân hàng trung ương lớn dự kiến giữ nguyên lãi suất, vàng gặp áp lực điều chỉnh do không sinh lời như các tài sản thu nhập cố định.

Bên cạnh đó, tỷ trọng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ của khối ngoại đã giảm mạnh từ khoảng 56% năm 2008 xuống còn 30% vào cuối năm 2025, khiến người mua trong nước nhạy cảm hơn với chi phí lãi suất và đòi hỏi mức lợi suất cao hơn.

Trung Quốc âm thầm gom hàng khi giá giảm

Bất chấp đà điều chỉnh của giá vàng, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn tiếp tục chiến lược tích lũy. Chỉ tính riêng trong tháng 6, Trung Quốc đã mua vào 15 tấn vàng, nâng tổng dự trữ chính thức lên 2.346 tấn và đánh dấu chuỗi 20 tháng gom hàng liên tục dài kỷ lục.

Tốc độ mua ròng của Bắc Kinh thậm chí còn tăng tốc khi giá vàng hạ nhiệt, với khoảng 40 tấn được mua vào trong nửa đầu năm, tương đương dòng vốn khoảng 5,7 tỷ USD.

Giới chuyên gia nhận định đây có thể là canh bạc dài hạn trong bối cảnh niềm tin vào tiền tệ pháp định (fiat) suy giảm. Huyền thoại đầu tư John Paulson dự báo vàng đang dần trở thành đồng tiền dự trữ tối ưu nhất thế giới, thay thế cho tiền giấy.

Các công ty khai thác vàng hốt bạc

Dù giá vàng giảm từ đỉnh, mức giá trung bình khoảng 4.700 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026 vẫn tạo ra biên lợi nhuận phi thường cho các công ty khai thác vàng. Ngay cả khi giao dịch ở mức 4.000 USD, các doanh nghiệp khai thác vẫn thu về dòng tiền tự do kỷ lục, thúc đẩy các hoạt động mua lại cổ phiếu quỹ và chi trả cổ tức.

Đơn cử, Newmont đã báo cáo dòng tiền tự do kỷ lục 2,2 tỷ USD trong quý 2 sau khi sản xuất khoảng 1,3 triệu ounce vàng, đồng thời công bố mức cổ tức 0,26 USD/cổ phiếu. Tổng lợi nhuận quý 2 của hai gã khổng lồ Newmont và Barrick được dự báo đạt khoảng 3,5 triệu USD.

Theo các chuyên gia, tỷ trọng đầu tư vào vàng trong các danh mục tài sản hiện vẫn ở mức rất thấp (chỉ vài phần trăm). Với việc giá kim loại quý đã giảm khoảng 30% từ đỉnh kỷ lục, đây là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư xem xét tích lũy, duy trì tỷ trọng vàng trong danh mục từ 5% đến 10% nhằm quản trị rủi ro hiệu quả mà không cần phải đoán định các biến động ngắn hạn của thị trường dầu mỏ.