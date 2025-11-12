Giá vàng hôm nay 12/11 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 12/11, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng so ở chiều mua.

Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng thế giới vượt mốc 4100 USD, khả năng đạt đến mốc chưa từng có

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 152 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 149,3 - 152,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 147,3 – 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán. Chênh lệch mua – bán tại SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12/11 trên thế giới: Tăng mạnh lên 4.125 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Kitco, sáng nay (12/11), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.125,1 USD/ounce, tăng mạnh 41,73 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá 26.373 VND/USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước, mức chênh lệch hiện lên tới 20,9 triệu đồng/lượng, phản ánh khoảng cách đáng kể giữa thị trường nội địa và quốc tế.



Giới đầu tư toàn cầu đang theo dõi sát sao các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hiện, xác suất Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới đã tăng lên 64%, theo công cụ FedWatch. Tuy nhiên, nội bộ Fed vẫn tồn tại sự chia rẽ sâu sắc về tốc độ và mức độ nới lỏng tiền tệ, buộc Chủ tịch Jerome Powell phải khéo léo dung hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng sau hai đợt giảm lãi suất trước đó.

Thống đốc Stephen Miran cho rằng, việc hạ thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12 là “phù hợp” trong bối cảnh hiện nay, nhằm đảm bảo đà phục hồi kinh tế không bị gián đoạn. Trong khi đó, giới phân tích nhận định, nếu Fed tiếp tục hạ lãi suất, đồng USD sẽ suy yếu, qua đó thúc đẩy đà tăng của vàng – tài sản được coi là nơi trú ẩn an toàn khi lạm phát và rủi ro kinh tế gia tăng.

Tín hiệu lạc quan từ các định chế tài chính lớn

Các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới tiếp tục giữ quan điểm tích cực về triển vọng giá vàng trong trung và dài hạn.

Báo cáo mới nhất của J.P. Morgan dự báo giá vàng trung bình có thể đạt 5.055 USD/ounce – tương đương khoảng 161 triệu đồng/lượng – trong quý IV/2026, đánh dấu mức dự phóng cao nhất của ngân hàng này trong nhiều năm gần đây.

Không chỉ J.P. Morgan, UBS dự đoán giá vàng có thể chạm 4.700 USD/ounce ngay quý I/2026, còn Goldman Sachs đặt mục tiêu 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Bank of America cũng đưa ra kịch bản tương tự, cho rằng mốc 5.000 USD/ounce hoàn toàn khả thi trong năm tới.

Đáng chú ý, một chuyên gia của J.P. Morgan còn nhận định, nếu kinh tế toàn cầu biến động mạnh hoặc suy thoái sâu, vàng có thể bứt phá lên vùng 5.000 – 10.000 USD/ounce, tương đương tối đa 319 triệu đồng/lượng, nhấn mạnh sức bật tiềm tàng của kim loại quý trong giai đoạn bất ổn.

Các yếu tố vĩ mô hỗ trợ mạnh cho đà tăng giá vàng

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), chính sách nới lỏng tiền tệ kéo dài của Fed với khả năng cắt giảm tổng cộng 50 – 75 điểm cơ bản đến năm 2026 sẽ khiến lợi suất thực giảm sâu, đồng thời làm suy yếu đồng USD – hai yếu tố truyền thống hỗ trợ giá vàng.

WGC ước tính, trung bình mỗi 100 điểm cơ bản giảm của lợi suất thực có thể giúp giá vàng tăng thêm 10–15%, qua đó cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể trong trung hạn.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn đang duy trì đà mua ròng vàng mạnh mẽ, trung bình khoảng 566 tấn mỗi quý. Động lực này giúp củng cố vai trò của vàng như một tài sản dự trữ chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, thương mại và nợ công toàn cầu đang leo thang. Hiện tổng nợ công toàn cầu đã vượt 38 nghìn tỷ USD, khiến nhà đầu tư ngày càng ưu tiên tài sản an toàn như vàng.

Mỹ tái mở cửa chính phủ – tác động kép đến vàng

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, “sự chú ý đang quay trở lại với tình hình tài chính của Mỹ, đặc biệt khi việc mở cửa lại chính phủ cho phép chi tiêu mới được tài trợ bằng vay nợ.” Điều này đồng nghĩa dòng tiền rẻ có thể sớm quay trở lại thị trường, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với vàng.

Trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật thỏa hiệp nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài nhất trong lịch sử, vốn từng khiến việc công bố các số liệu kinh tế quan trọng như báo cáo việc làm phi nông nghiệp bị trì hoãn. Dự luật hiện được chuyển sang Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát và dự kiến sẽ được thông qua trong tuần này.

Ông Hansen nhấn mạnh: “Khi chính phủ hoạt động trở lại, các dữ liệu kinh tế sẽ được công bố đầy đủ hơn, qua đó có thể củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12.”

Những diễn biến này càng làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng, khi giới đầu tư tìm kiếm công cụ bảo toàn giá trị trong môi trường lãi suất thấp và nợ công cao.

Dự báo dài hạn: Vàng có thể đạt mốc chưa từng có

Không chỉ dừng ở năm 2026, J.P. Morgan còn dự đoán giá vàng có thể vươn lên 6.000 USD/ounce (tương đương 191 triệu đồng/lượng) vào năm 2028, nhờ chu kỳ hạ lãi suất kéo dài của Fed và sức mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương.

Tương tự, Báo cáo của Crescat Capital đưa ra một góc nhìn khác: nếu Mỹ định giá lại lượng vàng dự trữ quốc gia so với tổng lượng trái phiếu chính phủ đang lưu hành, giá vàng có thể đạt mức kỷ lục chưa từng có.

Theo phân tích, hiện vàng dự trữ của Mỹ chỉ chiếm khoảng 2% so với lượng trái phiếu 36 nghìn tỷ USD, trong khi tỷ lệ này từng là 17% vào thập niên 1970 và 40% vào thập niên 1940.

Chuyên gia Tavi Costa nhận định: “Nếu quay lại tỷ lệ 17%, giá vàng có thể đạt 25.000 USD/ounce, còn nếu trở lại mức 40%, vàng có thể chạm ngưỡng 55.000 USD/ounce. Đây không phải mục tiêu cụ thể mà là minh chứng cho tiềm năng định giá lại khổng lồ của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu.”

Giá vàng hôm nay (12/11) tăng mạnh lên 4.125,1 USD/ounce, phản ánh tâm lý lạc quan của thị trường trước triển vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, các định chế tài chính lớn như J.P. Morgan, Goldman Sachs, UBS hay Bank of America đều đưa ra dự báo tích cực cho giá vàng trong những năm tới, khi kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định và nợ công tiếp tục tăng cao.

Nếu các kịch bản này thành hiện thực, kim loại quý có thể tiếp tục giữ vững vị thế tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu, với khả năng bứt phá mạnh trong chu kỳ kinh tế mới.