Giá vàng hôm nay 14/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 14/11: Vàng miếng tăng thêm 3 triệu đồng/lượng trong 1 ngày

Giá vàng hôm nay 14/11 theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng miếng tăng mạnh lên 154,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 152 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 153 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,7 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 150,2 – 152,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán.

Giá vàng hôm nay 14/11 trên thế giới: Tăng mạnh gần 60 USD/ounce, mở rộng đà hồi phục

Theo cập nhật từ Kitco, vào lúc 6h00 ngày 14/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay 14/11 trên thế giới giao ngay đạt 4.195,97 USD/ounce, tăng thêm 59,6 USD/ounce so với phiên trước. Với tỷ giá quy đổi tại Vietcombank (26.381 VND/USD), giá vàng quốc tế tương đương khoảng 133,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Đà tăng mạnh trong phiên giao dịch mới nhất đưa giá vàng tiến gần vùng kháng cự quan trọng, đồng thời khiến thị trường tài chính quốc tế sôi động trở lại sau nhiều phiên đi ngang. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển mạnh sang kim loại quý trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đánh giá lại triển vọng lãi suất và các rủi ro kinh tế - chính trị.



Ghi nhận từ thị trường cho thấy, vàng tăng gần 2% trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sụt giảm. Nguyên nhân xuất phát từ việc Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật mở cửa lại chính phủ sau thời gian dài đóng cửa ở mức kỷ lục. Trước đó, Thượng viện đã thông qua dự luật, và Tổng thống Donald Trump dự kiến ký phê duyệt vào tối 13/11 (giờ Mỹ).

Động thái này giúp nhà đầu tư tạm yên tâm về khả năng chính phủ Mỹ tiếp tục vận hành bình thường, đồng thời mở ra cơ hội công bố thêm dữ liệu kinh tế quan trọng. Chính những dữ liệu này sẽ tạo căn cứ để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết sách tiếp theo, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu vẫn nhạy cảm với xu hướng điều chỉnh lãi suất.

Kỳ vọng Fed giảm lãi suất tăng cao, hỗ trợ mạnh cho giá vàng

Giới đầu tư hiện nghiêng về khả năng Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9–10/12. Theo CME FedWatch, xác suất Fed hạ 0,25 điểm phần trăm đang ở mức 63% – một con số khá cao trong bối cảnh thị trường vẫn thận trọng.

Khi kỳ vọng lãi suất giảm được đẩy lên:

Chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng trở nên thấp hơn

Dòng tiền tìm đến tài sản an toàn tăng mạnh

Giá vàng thường có xu hướng bật tăng nhanh hơn các tài sản khác

Điều này lý giải vì sao giá vàng hôm nay bật tăng ấn tượng chỉ trong một phiên giao dịch.

Phân tích kỹ thuật: Giá vàng tiến sát vùng kháng cự 4.210 USD/ounce

Sau cú tăng mạnh đêm qua, biểu đồ giá vàng trên khung 4 giờ và 1 giờ cho thấy kim loại quý đang tiến gần ngưỡng 4.210 USD/ounce – vùng kháng cự mạnh trong nhiều phiên gần đây.

Việc chạm ngưỡng này khiến:

Một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu lo ngại khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật

Áp lực chốt lời tăng lên

Diễn biến giá trong ngắn hạn trở nên khó dự đoán hơn

Tuy nhiên, với loạt yếu tố cơ bản hỗ trợ, triển vọng giá vàng những ngày tới vẫn được đánh giá là nghiêng về xu hướng tích cực.

Dự báo giá vàng: Địa chính trị và rủi ro kinh tế tiếp tục giữ vai trò chi phối

Ngoài yếu tố lãi suất, thị trường vàng còn chịu ảnh hưởng từ loạt diễn biến địa chính trị nhạy cảm tại nhiều khu vực, đặc biệt là châu Á. Các chuyên gia nhận định:

Căng thẳng toàn cầu thường là "chất xúc tác" khiến nhà đầu tư tìm đến vàng

Sự bất ổn kéo dài làm tăng nhu cầu phòng thủ rủi ro

Giá vàng dễ nghiêng về xu hướng tăng khi dòng tiền dịch chuyển sang tài sản an toàn

Vì vậy, dự báo giá vàng trong thời gian tới sẽ tiếp tục được nâng đỡ bởi môi trường rủi ro cao trên thị trường quốc tế.

Nhân tố bất ngờ: Vụ kiện liên quan Thống đốc Fed Lisa Cook có thể làm khuấy động thị trường

Theo nhận định từ Kitco, chuyên gia O'Connell thuộc StoneX cho rằng một biến cố pháp lý hiếm gặp có thể tạo ra cú hích lớn cho thị trường vàng. Cụ thể, vụ kiện liên quan đến Thống đốc Fed Lisa Cook đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư toàn cầu.

Ông O'Connell dự báo:

Nếu vụ kiện diễn biến theo hướng bất lợi cho Fed, nỗi lo Fed bị suy yếu và mất đi sự độc lập có thể khiến:

Đồng USD giảm giá

Lợi suất trái phiếu đi xuống

Giá vàng có thể tăng thêm tới 500 USD/ounce

Đây là mức tăng được đánh giá là rất lớn, đủ để đẩy giá vàng lên vùng cao mới chưa từng có.

Ngược lại:

Nếu Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết ủng hộ bà Lisa Cook

Vai trò của Fed được bảo vệ

Dự báo giá vàng có thể tạm thời bị kìm hãm trong ngắn hạn

Chính sự bất định này khiến thị trường vàng đang ở trong trạng thái "nhạy cảm" và phản ứng mạnh với mọi thông tin mới.

Nguồn cung vàng toàn cầu biến động: OceanaGold phát hiện thân quặng siêu giàu

Trong khi thị trường căng thẳng bởi các yếu tố kinh tế – chính trị, một thông tin quan trọng từ lĩnh vực khai thác cũng góp phần tạo sóng trên thị trường.

OceanaGold cho biết họ vừa phát hiện các thân quặng vàng siêu giàu tại mỏ Haile (South Carolina). Tại khu vực Horseshoe, trữ lượng đạt mức 1,46 ounce/tấn – thuộc nhóm chất lượng cao nhất thế giới hiện nay.

Phát hiện này được xem là yếu tố có thể tác động đáng kể đến:

Cán cân cung – cầu vàng toàn cầu

Tâm lý của các quỹ đầu tư kim loại quý

Xu hướng giao dịch vàng trong ngắn và trung hạn

Một nguồn cung mới chất lượng cao xuất hiện trong thời điểm nhạy cảm có thể khiến thị trường biến động mạnh hơn, đặc biệt khi vàng đang tiến sát vùng đỉnh mới.

Tổng quan xu hướng giá vàng hôm nay 13/11

Tóm lược các yếu tố đang chi phối thị trường:

Giá vàng tăng mạnh lên 4.195,97 USD/ounce, tăng 59,6 USD chỉ sau một phiên.

Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, hỗ trợ đáng kể cho đà tăng của kim loại quý.

Kỳ vọng Fed giảm lãi suất lên tới 63%, theo CME FedWatch.

Rủi ro địa chính trị tiếp tục nâng đỡ giá vàng trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Vụ kiện với Thống đốc Fed Lisa Cook có thể tạo ra cú sốc lớn, khiến giá vàng biến động mạnh theo cả hai chiều.

Phát hiện quặng vàng siêu giàu của OceanaGold có thể tác động đến nguồn cung trong tương lai.

Với tất cả yếu tố trên, giới phân tích cho rằng giá vàng trong ngắn hạn sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh, nhưng xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về chiều tăng. Nhà đầu tư được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ tin tức liên quan Fed, dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến của vụ kiện tại Tòa án Tối cao, bởi đây là những biến số có khả năng tạo tác động lớn nhất lên giá vàng thời điểm này.