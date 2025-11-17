Giá vàng hôm nay 17/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 17/11, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 151 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với mở đầu tuần trước.

Giá vàng hôm nay 17/11: Giằng co mạnh giữa lực mua dài hạn và áp lực bán ngắn hạn

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,1 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với 7 ngày trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng tăng 2,1 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều bán.

Cùng chung xu hướng, giá vàng nhẫn hôm nay được các thương hiệu duy trì ổn định so với sáng qua; trừ vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 146,5 - 149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng được giao dịch ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được niêm yết ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng hôm nay 17/11 trên thế giới: Giằng co mạnh, giữ vững mốc 4.000 USD/ounce bất chấp áp lực bán

Thị trường vàng thế giới tiếp tục khép lại tuần giao dịch với nhiều biến động khi lực bán kỹ thuật và tâm lý chốt lời xuất hiện rõ nét. Dù vậy, giá vàng vẫn duy trì nền tảng vững chắc quanh vùng hỗ trợ then chốt 4.000 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay 17/11 giao ngay đứng ở mức 4.080 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 129,7 triệu đồng/lượng – phản ánh mặt bằng giá vàng quốc tế tiếp tục nằm ở vùng rất cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn.

Tính chung cả tuần, kim loại quý tăng khoảng 2% và giao dịch ổn định quanh mức 4.080 USD/ounce. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn hơn 3% so với đỉnh được thiết lập vào ngày thứ Năm (4.245 USD/ounce). Khoảng cách này cho thấy đà hồi phục của vàng đã bị hạn chế đáng kể khi thị trường chứng kiến áp lực chốt lời và bán ra mang tính kỹ thuật.

Dù vậy, việc vàng không xuyên thủng vùng 4.000 USD/ounce – mốc được xem là “hàng phòng thủ” cực mạnh – cho thấy dòng tiền trú ẩn vẫn đang hiện diện và hỗ trợ giá trong bối cảnh tâm lý chưa thực sự ổn định.

Vì sao vàng chưa vượt được 4.200 USD/ounce?

Nhiều chuyên gia nhận định thị trường vàng đang hình thành mặt bằng giá mới, nhưng để bứt phá vượt 4.200 USD/ounce, vàng cần thêm thời gian tích lũy và củng cố động lượng. Việc giá không thể giữ đỉnh tuần trước được xem là tín hiệu rằng thị trường vẫn cần thêm chất xúc tác mới để tái lập mức cao kỷ lục của tháng trước.

Song song đó, kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng tới đang lung lay. Khi nhà đầu tư bắt đầu “nghi ngờ” về khả năng nới lỏng chính sách, vàng – vốn nhạy cảm với lãi suất – lập tức chịu áp lực điều chỉnh.

Một số chuyên gia cũng chỉ ra rằng đợt bán tháo diễn ra không chỉ ở vàng mà còn ở bitcoin và chứng khoán. Điều này cho thấy thị trường toàn cầu đang phản ứng trước kỳ vọng lãi suất thay đổi, đồng thời lo ngại những hệ quả từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày. Dù chính phủ đã tái hoạt động, nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng việc thu thập số liệu đã bị gián đoạn đáng kể, khiến Fed phải duy trì lập trường trung lập và khả năng cao sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tới.

Tâm lý thị trường: Có nhiều lo ngại song vẫn kỳ vọng

Việc Mỹ mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng băng hành chính trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Tuy nhiên, cùng lúc đó, những quan ngại về tăng trưởng và tính ổn định kinh tế đã kích hoạt làn sóng bán tháo trong phiên cuối tuần.

Khảo sát Gold Survey của Kitco News cho thấy không có sự đồng thuận giữa các chuyên gia Phố Wall về diễn biến giá vàng tuần tiếp theo. Một số chiến lược gia dự đoán vàng có thể còn phải lùi xuống trước khi phục hồi, trong khi nhóm khác coi nhịp điều chỉnh này là cơ hội mua tích lũy.

Ngược lại, khảo sát ở nhóm nhà đầu tư Main Street cho thấy tâm lý tích cực hơn nhiều: đa số tin rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng dù biến động trong ngắn hạn.



Thị trường hiện đã xây dựng nền hỗ trợ mới quanh 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, việc giá chưa thể vượt và duy trì trên vùng 4.200 USD/ounce khiến giới phân tích nhận định vàng đang trong pha đi ngang, chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ.

Trong phiên gần nhất, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 4.080,29 USD/ounce, tăng khoảng 2% trong tuần, nhưng vẫn thấp hơn gần 3,5% so với đỉnh của ngày thứ Năm. Khoảng dao động lớn thể hiện rõ sự đấu tranh giữa lực mua dài hạn và lực bán ngắn hạn.

Mặc dù chịu áp lực bán mạnh trước cuối tuần, vàng vẫn đóng cửa gần vùng tích cực và giữ được hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Diễn biến này chứng tỏ lực cầu dài hạn vẫn đang nâng đỡ thị trường dù tốc độ tăng trưởng ngắn hạn có phần chậm lại.

Dự báo giá vàng tuần này

Khảo sát của Kitco News đưa ra dự báo khá phân hóa về xu hướng giá vàng trong tuần tới.

Dự báo từ Phố Wall

Trong 17 chuyên gia tham gia khảo sát:

47% cho rằng giá vàng có thể giảm,

35% giữ quan điểm trung lập,

Chỉ 18% dự báo vàng tăng.

Điều này phản ánh sự thận trọng trước các yếu tố vĩ mô như lãi suất, dữ liệu kinh tế và biến động của chứng khoán.

Dự báo từ nhà đầu tư Main Street

Khảo sát trực tuyến với 230 người cho kết quả:

151 phiếu (65,7%) kỳ vọng giá sẽ tăng,

38 phiếu (16,5%) dự báo giảm,

41 phiếu (17,8%) cho rằng giá đi ngang.

Sự khác biệt giữa hai nhóm cho thấy nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan hơn về triển vọng vàng so với các chuyên gia.

Quan điểm từ các chuyên gia hàng đầu

Ole Hansen – Saxo Bank

Hansen nhận định vàng có thể giữ xu hướng tăng miễn là thị trường chứng khoán không xảy ra bán tháo quá mạnh. Chỉ số S&P 500 vẫn đang bám hỗ trợ, vì vậy triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn có phần tích cực.

Stanley – Forex.com

Ông cho rằng đà tăng của vàng hiện phản ánh hoạt động chốt lời sau chu kỳ đi lên kéo dài. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng then chốt. Nếu giá giảm xuống 3.895 USD/ounce, xu hướng tăng có thể tạm thời bị gián đoạn.

Hill – chuyên gia phân tích kỹ thuật

Hill cảnh báo nếu vàng xuyên thủng 4.000 USD và rơi xuống dưới 3.886 USD/ounce, thị trường có thể phải đối mặt với áp lực bán mạnh, đẩy giá về 3.748 USD/ounce. Dù xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về phía tăng, rủi ro giảm ngắn hạn cần được tính đến.

Christopher Vecchio – Tastylive.com

Vecchio cho rằng việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế do chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ không đủ để thay đổi chính sách tiền tệ dài hạn. Ông đánh giá vàng đã hồi phục mạnh sau đợt bán tháo tháng 10 và vẫn còn cơ hội tăng. Chiến lược của ông là mua khi điều chỉnh, vì thị trường cho thấy lực mua quay trở lại khá rõ ở các vùng giá thấp.

Phillip Streible – Blue Line Futures

Streible cũng duy trì quan điểm mua khi giá giảm. Ông cho rằng chừng nào vàng còn giữ trên 3.900 USD/ounce, xu hướng tăng dài hạn vẫn ổn định. Theo ông, vàng đang trở thành tài sản chiến lược quan trọng trong danh mục của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn được dự báo tăng lên trong thời gian tới.



Giá vàng hôm nay 17/11 cho thấy sự giằng co mạnh giữa lực mua và lực bán, với mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục phát huy vai trò là vùng hỗ trợ trọng yếu. Dù thị trường chịu các nhịp điều chỉnh do áp lực chốt lời và kỳ vọng lãi suất thay đổi, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa bị phá vỡ.

Trong bối cảnh chưa có tín hiệu rõ ràng từ Fed và khi số liệu kinh tế Mỹ còn thiếu hụt, vàng được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ rộng, nhưng vẫn giữ triển vọng tích cực nếu dòng tiền trú ẩn gia tăng trở lại.