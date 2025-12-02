Giá vàng hôm nay 2/12 ở trong nước

Tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay 2/12 được các doanh nghiệp niêm yết ở mức giá rất cao. Cụ thể:

Giá vàng hôm nay 2/12: Chinh phục kỷ lục mới

Tập đoàn DOJI hiện niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày hôm qua, mỗi chiều tăng thêm 300.000 đồng/lượng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC áp dụng mức giá tương tự: 153,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra, ghi nhận mức tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 30/11.



Tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng đang được giao dịch ở ngưỡng 153,7 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm ngày trước.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra; mức giá này cao hơn hôm qua 300.000 đồng/lượng cho cả chiều mua và bán.

Tại ACB, giá vàng miếng được ghi nhận ở ngưỡng 153,7 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra, tiếp tục tăng 300.000 đồng/lượng mỗi chiều so với ngày hôm qua.

Tính đến 6h ngày 2/12, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI đạt 151,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra; mức này tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn, niêm yết ở 152 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày trước.

Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 151,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 2/12 trên thị trường thế giới: Diễn biến leo dốc trước kỳ vọng FED giảm lãi suất

Theo cập nhật từ Kitco, lúc 6h00 sáng ngày 2/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.240,56 USD/ounce, tăng 2,77 USD/ounce so với phiên liền trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.413 VND/USD, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan).



Đà tăng của vàng trong phiên gần nhất được thúc đẩy đáng kể khi đồng USD giảm về mức thấp nhất trong hai tuần. Điều này khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng vàng giao tháng 2 trên sàn Comex của Mỹ tăng 0,6%, đóng cửa ở mức 4.278,40 USD/ounce, đánh dấu vùng giá cao nhất trong khoảng sáu tuần trở lại đây.

Trong bối cảnh nhà đầu tư dè dặt với các tài sản rủi ro, vàng trở thành điểm đến an toàn hơn khi thị trường chứng khoán toàn cầu giảm nhẹ trong đêm. Các chỉ số chủ chốt tại Mỹ được dự báo mở cửa dưới tham chiếu khi phiên giao dịch New York diễn ra, tạo môi trường thuận lợi cho dòng tiền tìm đến kim loại quý.

Không chỉ thị trường Mỹ, sự biến động mạnh trên thị trường trái phiếu Nhật Bản cũng góp phần làm gia tăng tâm lý phòng thủ. Sự bất ổn này khiến nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn tăng lên, tạo động lực mới cho giá vàng đi lên.



Đáng chú ý, những tín hiệu mới từ Washington đang đóng vai trò quan trọng đối với xu hướng giá vàng. Tổng thống Trump tuyên bố ông đã chọn được người kế nhiệm Chủ tịch FED Jerome Powell, đồng thời cho biết ứng viên này có quan điểm thiên về cắt giảm lãi suất. Đây là thông điệp tạo ra tâm lý hưng phấn, bởi thị trường vốn đang kỳ vọng mạnh mẽ về chu kỳ nới lỏng tiền tệ của FED.

Giới đầu tư hiện đặt cược khả năng FED sẽ giảm lãi suất ngay trong tháng 12 với xác suất lên tới 87%, theo định giá của thị trường. Kỳ vọng này xuất phát từ các dữ liệu kinh tế Mỹ yếu đi rõ rệt, bao gồm sự chậm lại trong sản xuất, chi tiêu tiêu dùng suy giảm và loạt phát biểu mang tính ôn hòa của các quan chức FED như Christopher Waller và John Williams.

Giá bạc lập kỷ lục mới, thị trường kim loại quý sục sôi

Đi cùng xu hướng tăng của vàng, giá bạc cũng ghi nhận bước nhảy đáng kể. Trong phiên gần nhất, bạc tăng 1,8% lên 57,39 USD/ounce, đồng thời chạm mốc cao nhất mọi thời đại ở mức 57,86 USD/ounce trước đó. Sự bứt phá của bạc phản ánh kỳ vọng thị trường vào nhu cầu công nghiệp cũng như khả năng FED sắp bước vào chu kỳ hạ lãi suất.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá platinum tăng nhẹ 0,3% lên 1.677,28 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,5% và lùi về 1.443,75 USD/ounce.



Một diễn biến khác góp phần củng cố đà tăng của vàng là các số liệu kinh tế kém lạc quan từ Trung Quốc. Chỉ số PMI sản xuất tháng 11 đạt 49,2, dưới ngưỡng 50 và đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp trong vùng suy giảm. Các lĩnh vực dịch vụ và xây dựng cũng không mấy khả quan khi chỉ đạt 49,5.

Những số liệu này cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đối diện nhiều thách thức, khiến nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư tăng lên và tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ tác động mạnh đến giá vàng tuần này

Trong tuần, thị trường toàn cầu sẽ tập trung vào một loạt báo cáo kinh tế then chốt của Mỹ. Cụ thể:

Báo cáo việc làm ADP tháng 11 công bố vào thứ 4

Chỉ số PCE tháng 9 – thước đo lạm phát ưa thích của FED – công bố vào thứ 6

Bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell

Những dữ liệu này có thể tạo ra biến động mạnh cho vàng, đặc biệt trong bối cảnh dư luận đồn đoán khả năng Mỹ có Chủ tịch FED mới với quan điểm mềm mỏng hơn. Nếu tín hiệu nới lỏng được củng cố, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục duy trì xu hướng tăng.

Các chuyên gia và tổ chức quốc tế nhận định ra sao?

Khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall giữ quan điểm lạc quan về giá vàng:

11/14 nhà phân tích (79%) dự đoán giá vàng sẽ tăng

Chỉ 1 người nhận định giá giảm

Số còn lại dự báo vàng đi ngang

Trong khi đó, thăm dò trực tuyến của Kitco với 260 nhà đầu tư cá nhân ghi nhận:

183 người (70%) kỳ vọng giá vàng tăng

11% dự báo giảm

19% giữ quan điểm trung lập

Xu hướng chung này cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào khả năng FED cắt giảm lãi suất trong bối cảnh sản xuất suy yếu, tiêu dùng chậm lại và các quan chức ngân hàng trung ương liên tục đưa ra những phát biểu ôn hòa. Công cụ CME FedWatch hiện định giá khả năng hạ lãi suất tháng 12 ở mức 88%.

UBS tiếp tục duy trì nhận định tích cực, cho rằng vàng có thể đạt 4.500 USD/ounce vào năm 2026, còn bạc có thể tiến đến 60 USD/ounce nếu nhu cầu công nghiệp giữ vững và chính sách tiền tệ toàn cầu nới lỏng.

Ông Rich Checkan – Chủ tịch Asset Strategies International – nhận định vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng giá khi xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời kỳ vọng FED tiến gần hơn tới quyết định giảm lãi suất lần thứ ba.

Tuy nhiên, không phải tất cả chuyên gia đều lạc quan tuyệt đối.

James Stanley từ Forex cảnh báo nhà đầu tư không nên “đuổi theo giá”, bởi vàng đã tăng nhiều tuần liên tiếp và có thể xuất hiện áp lực chốt lời trước thời điểm kết thúc năm tài chính.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Alex Kuptsikevich của FxPro cho rằng giá vàng có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn do các yếu tố rủi ro vẫn song hành với kỳ vọng chính sách nới lỏng.

Trong khi đó, Adrian Day – Chủ tịch Adrian Day Asset Management – đưa ra quan điểm trung lập, nhận định vàng khó tạo cú bứt phá lớn trước khi FED đưa ra quyết định lãi suất tháng 12. Ông cho rằng phần lớn kỳ vọng giảm lãi suất đã được phản ánh vào giá.

Dù vậy, nhiều chuyên gia chung nhận định mức đáy sau khi vàng lập đỉnh hồi tháng 10 đã hình thành, mở ra cơ hội tích lũy tốt trước chu kỳ tăng trưởng mới.