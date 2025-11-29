Giá vàng hôm nay 29/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 29/11, giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên 154,2 triệu đồng chiều bán.

Giá vàng hôm nay 29/11: Đột ngột tăng vọt, vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 28/11 hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,7 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,2 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua - tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,7 triệu đồng/lượng mua vào và 154,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 149,4 - 151,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng hôm nay 29/11 trên thế giới: Tăng mạnh lên đỉnh mới, giới đầu tư kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Giá vàng hôm nay 29/11 trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm chuyển hướng sang nới lỏng chính sách tiền tệ. Áp lực từ đồng USD suy yếu, nền kinh tế Mỹ xuất hiện tín hiệu giảm tốc và nhu cầu phòng hộ rủi ro trên toàn cầu gia tăng đang tạo động lực mạnh cho kim loại quý bứt phá.



Theo số liệu từ Kitco, lúc 6h00 ngày 29/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới ghi nhận ở mức 4.189,75 USD/ounce, tăng 32,61 USD/ounce so với phiên trước đó. Với mức tăng này, giá vàng đã tiến lên vùng giá cao nhất kể từ ngày 14/11.

Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank là 26.412 VND/USD, vàng thế giới hiện có giá khoảng 133,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Mức quy đổi cao cho thấy khoảng cách giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước tiếp tục đáng chú ý.

Trong phiên giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 0,78%, củng cố xu hướng tăng kéo dài suốt tháng. Tính theo tuần, vàng đã tăng 2,96%, và nếu nhìn tổng thể cả tháng, mức tăng lên tới 6%, đánh dấu một trong những tháng tăng trưởng mạnh nhất thời gian gần đây.

Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng đang giao dịch quanh mức 4.221,30 USD/ounce, trước khi CME Group thông báo sự cố kỹ thuật buộc phải tạm ngừng giao dịch. Dù sự cố này mang tính ngắn hạn, thị trường vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng kim loại quý.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất thúc đẩy đà tăng giá vàng

Giới giao dịch quốc tế hiện đánh giá có tới 85% khả năng Fed sẽ thực hiện đợt giảm lãi suất ngay trong tháng 12, tăng mạnh so với mức dự báo 50% của tuần trước đó. Sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng này đến từ nhiều yếu tố:

Các phát biểu gần đây của Christopher Waller (Thống đốc Fed) và John Williams (Chủ tịch Fed New York) đều cho thấy Fed đang có xu hướng mềm mỏng hơn.

Một số chỉ số kinh tế Mỹ sau thời gian đóng cửa chính phủ tạm thời cho thấy tín hiệu kém tích cực.

Áp lực tăng trưởng và rủi ro kinh tế khiến Fed có thể phải chuyển hướng sớm hơn.

Việc lãi suất có thể giảm nhanh làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thấp đi, khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư toàn cầu.

Chuyên gia kim loại quý Ross Norman nhận định, ngoài yếu tố lãi suất, vàng còn được hưởng lợi từ lo ngại về nợ công toàn cầu, căng thẳng thương mại, các biện pháp trừng phạt kinh tế và nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, vốn là lực đẩy quan trọng duy trì đà tăng bền vững.



Sự tăng đồng loạt của nhóm kim loại quý phản ánh nhu cầu trú ẩn rủi ro tăng mạnh trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động.

Dự báo giá vàng: Xu hướng tăng dài hạn được củng cố

Nhiều chuyên gia cho rằng các yếu tố hỗ trợ tăng giá vàng đang hình thành một xu hướng có tính “cấu trúc” và có thể kéo dài trong nhiều tháng tới.

USD suy yếu – lợi thế lớn cho vàng

Theo ông Sameer Samana, Giám đốc chiến lược cổ phiếu toàn cầu tại Wells Fargo Investment Institute:

Chỉ số USD-Index đã giảm gần 15%, từ mức 110 xuống 96.

Sau đó, USD chỉ hồi phục được 3 – 4%, cho thấy đà phục hồi yếu và có khả năng tiếp tục suy giảm trong 12–15 tháng tới.

Khi đồng USD giảm, vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, qua đó thúc đẩy nhu cầu.

Fed có thể hạ lãi suất từ tháng 12 hoặc tháng 1

Theo phân tích từ Wells Fargo, Fed nhiều khả năng sẽ chấp nhận giảm lãi suất ngay trong tháng 12, hoặc muộn nhất là tháng 1 năm tới. Điều này đúng vào giai đoạn kinh tế Mỹ biểu hiện giảm tốc và lạm phát vẫn ở quanh mức 3%, chưa đủ để Fed duy trì lập trường cứng rắn.

Việc Tổng thống Donald Trump xem xét thay đổi Chủ tịch Fed – có thể là ông Kevin Hassett – càng khiến thị trường dự đoán chính sách tiền tệ Mỹ sẽ nghiêng về hướng nới lỏng.



Trước đây, trái phiếu được coi là kênh phòng hộ an toàn. Tuy nhiên, với lạm phát kéo dài quanh 3%, hiệu quả phòng hộ của trái phiếu bị suy yếu. Nhà đầu tư đang chuyển hướng sang vàng – tài sản ít chịu ảnh hưởng bởi lạm phát và rủi ro địa chính trị.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng tăng mạnh mua vàng để giảm phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD – đặc biệt sau loạt lệnh trừng phạt từ xung đột Nga–Ukraine từ năm 2022.



Samana nhận định, nhiều quốc gia đang ưu tiên kích thích kinh tế thay vì thắt chặt ngân sách. Xu hướng này có thể tạo ra làn sóng lạm phát mới, và đó là môi trường lý tưởng để giá vàng tiếp tục đi lên.

Triển vọng giá vàng: Vẫn trong xu hướng tăng mạnh

Tổng hợp các yếu tố:

USD suy yếu

Fed có thể giảm lãi suất

Nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương tăng

Rủi ro địa chính trị lan rộng

Trái phiếu kém hấp dẫn

Lo ngại lạm phát quay trở lại

Diễn biến trên cho thấy giá vàng hôm nay 29/11 và trong thời gian tới có cơ hội duy trì đà tăng mạnh.

Với bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng vàng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng dài hạn, có thể kéo dài đến khi lạm phát được kiểm soát ổn định và kinh tế thế giới phục hồi rõ rệt hơn.