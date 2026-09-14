Gía vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt "im hơi lặng tiếng"

Giá vàng hôm nay 14/9, thị trường vàng trong nước gần như không ghi nhận biến động đáng kể sau phiên giao dịch cuối tuần.

Cụ thể, vàng miếng SJC tại một số thương hiệu giữ nguyên giá bán so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... cũng không thay đổi giá bán so với thời điểm đầu giờ sáng qua. Hiện giá vàng nhẫn tại các đơn vị này dao động từ 146,4 - 147 triệu đồng/lượng.

Theo giới chuyên gia, giá vàng trong nước vẫn chịu tác động chủ yếu từ diễn biến của thị trường thế giới. Việc giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần không có biến động lớn khiến thị trường vàng trong nước cũng duy trì trạng thái ổn định.

Trong phiên hôm nay, giá vàng trong nước được dự báo có thể tiếp tục giảm nếu giá vàng thế giới nối dài đà đi xuống ngay khi mở cửa phiên giao dịch tuần mới.