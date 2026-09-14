Gía vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt "im hơi lặng tiếng"
V.A
14/09/2026 10:18 AM (GMT+7)
Giá vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt im hơi lặng tiếng khi trải qua ngày cuối tuần, giao dịch hiện tại ở mức 146 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 14/9, thị trường vàng trong nước gần như không ghi nhận biến động đáng kể sau phiên giao dịch cuối tuần.
Cụ thể, vàng miếng SJC tại một số thương hiệu giữ nguyên giá bán so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... cũng không thay đổi giá bán so với thời điểm đầu giờ sáng qua. Hiện giá vàng nhẫn tại các đơn vị này dao động từ 146,4 - 147 triệu đồng/lượng.
Theo giới chuyên gia, giá vàng trong nước vẫn chịu tác động chủ yếu từ diễn biến của thị trường thế giới. Việc giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần không có biến động lớn khiến thị trường vàng trong nước cũng duy trì trạng thái ổn định.
Trong phiên hôm nay, giá vàng trong nước được dự báo có thể tiếp tục giảm nếu giá vàng thế giới nối dài đà đi xuống ngay khi mở cửa phiên giao dịch tuần mới.
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC và nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm mạnh ngày thứ 3 liên tiếp khi giá dầu và đồng USD tăng cao.
Giá vàng SJC và nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC các thương hiệu "bất động" ngày đầu tuần
Giá vàng SJC bán ra tại tất cả các thương hiệu đều đi ngang so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đang "im hơi lặng tiếng"
Giá vàng SJC và vàng nhẫn hầu hết các thương hiệu đều "im hơi lặng tiếng", duy nhất Bảo Tín Minh Châu có biến động.
Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh trở lại sau những ngày trượt dài, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt so với sáng qua
Giá vàng miếng SJC và nhẫn bất ngờ tăng vọt so với sáng qua sau nhiều phiên giảm mạnh, giao dịch hiện tại ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.