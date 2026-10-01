Giá vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh

Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tăng vọt 1,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 144,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, nhiều thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý,... mức bán ra cũng phục hồi mạnh từ 1,3 - 1,7 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và hiện giao dịch ở mức 143,8 - 144,2 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát diễn biến phục hồi từ thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới bật tăng mạnh mẽ, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD rời khỏi đỉnh hai tháng. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn bị hạn chế bởi kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.