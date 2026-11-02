Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua-bán), đi ngang ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 133,8-139 triệu đồng/lượng (mua-bán), đi ngang ở chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Đối với giá vàng nhẫn, giá vàng Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng hôm nay trong nước nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ trở lại khi giá vàng thế giới lấy lại mốc 3.900 USD/ounce. Tuy nhiên, vàng trong nước vẫn có thể "tìm lối đi riêng" với thị trường thế giới nếu nhu cầu mua-bán có biến động mạnh.