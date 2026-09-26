Giá vàng SJC "án binh bất động", vàng nhẫn "nhảy múa"
V.A
26/09/2026 11:44 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC "án binh bất động", còn vàng nhẫn diễn biến tăng giảm khác nhau tùy từng thương hiệu.
Giá vàng SJC hôm nay 26/6 tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giữ mức giảm so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại vẫn ở mức 144,4 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu mức bán ra tiếp tục giảm 100.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua. Trong khi, vàng nhẫn Doji là thương hiệu duy nhất tăng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước dù biến động trái chiều với các thương hiệu nhưng chủ yếu vẫn không thay đổi quá lớn, tương tự với diễn biến của thị trường thế giới. Các chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực, dao động gần mức thấp nhất tuần và chưa thể vượt mốc 4.300 USD/ounce, dù đồng USD giảm nhẹ sau khi "lên đỉnh" gần 2 tháng.
Giá vàng SJC bất động còn vàng nhẫn giảm mạnh ở nhiều thương hiệu
Giá vàng miếng SJC giữ mức thấp sau khi giảm mạnh, còn vàng nhẫn một số thương hiệu tiếp tục giảm sâu do nhiều thông tin tiêu cực.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh, còn vàng nhẫn các thương hiệu điều chỉnh khác nhau có chỗ tăng chỗ giảm không đồng nhất.
Giá vàng SJC tăng trở lại, vàng nhẫn biến động thất thường
Giá vàng SJC có nhịp phục hồi, còn vàng nhẫn dù có biến động tăng giảm ở các thương hiệu nhưng vẫn gần như đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động ở tất cả các thương hiệu
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra không thay đổi so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động, dự báo tuần này sẽ tăng
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.