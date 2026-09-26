Giá vàng SJC "án binh bất động", vàng nhẫn "nhảy múa"

Giá vàng SJC hôm nay 26/6 tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt giữ mức giảm so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại vẫn ở mức 144,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu mức bán ra tiếp tục giảm 100.000 đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua. Trong khi, vàng nhẫn Doji là thương hiệu duy nhất tăng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước dù biến động trái chiều với các thương hiệu nhưng chủ yếu vẫn không thay đổi quá lớn, tương tự với diễn biến của thị trường thế giới. Các chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực, dao động gần mức thấp nhất tuần và chưa thể vượt mốc 4.300 USD/ounce, dù đồng USD giảm nhẹ sau khi "lên đỉnh" gần 2 tháng.