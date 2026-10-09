Giá vàng SJC bất động còn vàng nhẫn giảm mạnh ở nhiều thương hiệu

Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "giậm chân tại chỗ" so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm mạnh từ 200.000 - 700.000 đồng/lượng, còn một số nhà vàng khác không có sự thay đổi và hiện chủ yếu giao dịch ở mức từ 142,5 - 143 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước chủ yếu duy trì ổn định khi thanh khoản khá thấp và giá vàng quốc tế chưa nhiều biến động. Theo đó, giá vàng thế giới vẫn duy trì trên mức 4.100 USD/ounce và đang dần hồi phục, tuy nhiên, mức tăng chưa đủ lớn để đẩy giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong phiên hôm qua.