Giá vàng SJC bất động còn vàng nhẫn giảm mạnh ở nhiều thương hiệu
V.A
09/10/2026 8:55 AM (GMT+7)
Giá vàng miếng SJC giữ mức thấp sau khi giảm mạnh, còn vàng nhẫn một số thương hiệu tiếp tục giảm sâu do nhiều thông tin tiêu cực.
Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "giậm chân tại chỗ" so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, một số thương như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm mạnh từ 200.000 - 700.000 đồng/lượng, còn một số nhà vàng khác không có sự thay đổi và hiện chủ yếu giao dịch ở mức từ 142,5 - 143 triệu đồng/lượng.
Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước chủ yếu duy trì ổn định khi thanh khoản khá thấp và giá vàng quốc tế chưa nhiều biến động. Theo đó, giá vàng thế giới vẫn duy trì trên mức 4.100 USD/ounce và đang dần hồi phục, tuy nhiên, mức tăng chưa đủ lớn để đẩy giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong phiên hôm qua.
Giá vàng SJC bất động còn vàng nhẫn giảm mạnh ở nhiều thương hiệu
Giá vàng miếng SJC giữ mức thấp sau khi giảm mạnh, còn vàng nhẫn một số thương hiệu tiếp tục giảm sâu do nhiều thông tin tiêu cực.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh, còn vàng nhẫn các thương hiệu điều chỉnh khác nhau có chỗ tăng chỗ giảm không đồng nhất.
Giá vàng SJC tăng trở lại, vàng nhẫn biến động thất thường
Giá vàng SJC có nhịp phục hồi, còn vàng nhẫn dù có biến động tăng giảm ở các thương hiệu nhưng vẫn gần như đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục bất động ở tất cả các thương hiệu
Giá vàng SJC tất cả các thương hiệu bán ra không thay đổi so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động, dự báo tuần này sẽ tăng
Giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang ở tất cả các thương hiệu sau khi trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hiện giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh
Giá vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra "bốc hơi" 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.