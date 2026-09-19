Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt
V.A
19/09/2026 7:11 AM (GMT+7)
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh trở lại sau những ngày trượt dài, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu, trong đó vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng ghi nhận mức tăng đáng kể.
Theo đó, giá vàng miếng SJC tại tất cả các thương hiệu bán ra đồng loạt đảo chiều, tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, lên mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... cũng điều chỉnh giá vàng bán ra tăng từ 1,4 - 1,5 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua. Hiện giá vàng nhẫn được giao dịch trong khoảng 147,6 - 148,1 triệu đồng/lượng.
Theo giới chuyên gia, giá vàng trong nước đang phục hồi mạnh theo diễn biến của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới sau khi lấy lại ngưỡng quan trọng 4.300 USD/ounce tiếp tục tăng mạnh, áp sát mốc 4.400 USD/ounce, qua đó tạo động lực thúc đẩy giá vàng trong nước đi lên.
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc
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Giá vàng SJC tiếp tục bất động, vàng nhẫn điều chỉnh giảm
Giá vàng SJC tiếp tục bất động, còn vàng nhẫn tiếp tục điều chỉnh giảm tại một số thương hiệu lớn sau một ngày giằng co.
Giá vàng SJC "án binh bất động", vàng nhẫn "nhảy múa"
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