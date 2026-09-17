Giá vàng SJC bất ngờ tăng vọt so với sáng qua

Giá vàng hôm nay 17/9, vàng miếng SJC và nhẫn bất ngờ tăng vọt so với sáng qua sau nhiều phiên giảm mạnh.

Theo đó, vàng miếng SJC tất cả các thương hiệu bán ra tăng vọt 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch hiện tại ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji,... mức bán ra cũng đồng loạt bật tăng 500.000 - 1,2 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu giờ sáng qua và giao dịch ở mức từ 146,9 - 147 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tăng mạnh theo sự phục hồi của thị trường thế giới vào hôm qua. Theo đó, giá vàng thế giới bất ngờ tăng trở lại vượt mức 4.300 USD/ounce, thậm chí có thời điểm vượt 4.350 USD/ounce vào chiều tối qua (theo giờ Việt Nam), điều này thúc đẩy sự bật tăng của giá vàng trong nước.

